Gobierno habilita créditos por $ 1 billón para darles liquidez a empresas de energía

Luego de varios días de espera, los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda dieron vía libre a una línea de crédito de Findeter por 1 billón de pesos para darles liquidez a los comercializadores de energía eléctrica.



Estos créditos tendrán una tasa compensada y serán exclusivos para comercializadores de energía que tengan saldos por cobrar de la opción tarifaria, que al cierre de septiembre acumulaba un saldo total de 5,1 billones de pesos.



Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

La tasa de interés de estos créditos será desde IBR + 2 por ciento mes vencido, con un plazo de hasta diez años con hasta un año de gracia a capital.



Los saldos acumulados de la opción tarifaria se encuentran distribuidos entre 26 empresas, que atienden, en promedio, el 80 por ciento de la demanda de electricidad del país.



Foto: EL TIEMPO

La mayor deuda la tiene Afinia, por 1,5 billones de pesos. Luego aparecen Aire (993.369 millones de pesos), EPM (703.593 millones de pesos), Celsia (463.539 millones de pesos) y Enel Colombia (366.386 millones de pesos).



Estas millonarias deudas han afectado la liquidez de las empresas a tal punto que varias de ellas estarían ad portas de colapsar financieramente, lo que pondría en riesgo la prestación del servicio de electricidad de cara al fenómeno de El Niño.



Por ello, con estos recursos se busca que los comercializadores tengan los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones en el mercado eléctrico, y así continuar prestando el servicio en condiciones de calidad y continuidad.



No obstante, vale la pena mencionar que esta línea de crédito por 1 billón de pesos representa apenas el 19,4 por ciento de los 5,1 billones de pesos que los usuarios les deben a las empresas por la opción tarifaria.



Además, en días pasados XM aseguró que los créditos de Findeter no deberían ser exclusivos para empresas con saldos de la opción tarifaria porque algunas no cuentan con saldo y requieren alivios financieros.