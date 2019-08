Garantizan subsidios de vivienda en el país hasta 2025

Al clausurar el Congreso Colombiano de la Construcción 2019, el presidente Iván Duque anunció que se garantizarán los recursos para que las políticas que le han permitido comprar vivienda a miles de familias se extiendan hasta el año 2025.



En estas se incluyen los programas de Mi Casa Ya, Semillero de Propietarios y Frech VIS (subsidio de tasa de interés).

Aunque no confirmó una cifra oficial, Duque dijo que la asignación fiscal espera prolongar el programa de vivienda que durante el último año ha entregado cerca de 39.000 subsidios de Mi Casa Ya. Esta cifra, de acuerdo con Duque, supera los subsidios que se otorgaron desde 2015 hasta 2018. “Esta medida me parece trascendental, porque aquí se trata de darle un horizonte a un programa exitoso más allá de los ciclos políticos. Es un mensaje contundente para el sector en lo que tiene que ver con el lanzamiento de nuevos proyectos”, aseguró.



Asimismo, este viernes entró en operación el nuevo tope del crédito de vivienda, el cual pasará del 70 por ciento del valor del inmueble al 90 por ciento. Cabe destacar que esta medida solo aplica para los créditos de vivienda nueva no VIS y operaciones de leasing habitacional solicitados a través del Fondo Nacional del Ahorro.



La operación estará respaldada por el Fondo Nacional de Garantías (FNG).

“Esta medida sirve tanto a los intereses de los compradores como a los de las entidades financieras, porque a través de este fondo se dispondrá de 650.000 millones de pesos para respaldar estos créditos. Esto permitirá impulsar aún más los préstamos para que más colombianos puedan comprar vivienda”, explicó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



Según el funcionario, para el leasing con la banca privada se puede financiar el 100 por ciento, pero no se estaba usando, por lo cual se relanzó utilizando esta garantía con el FNG.



Los nuevos porcentajes de financiamiento buscan desacumular los inventarios de vivienda no VIS, que rondan las 9.000 unidades.



Malagón indicó que espera que las dos medidas ayuden a destrabar la venta de unas 4.000 unidades de este segmento.

LUZ NELLY GALE ARRIETA

Enviada especial a Cartagena