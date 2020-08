Con cobertura de tasa estimularían al sector de la vivienda

Como parte del plan de recuperación económica anunciado por el Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) elabora un documento Conpes para modificar las condiciones del programa Cobertura Condicionada a la Tasa de Interés para Vivienda Nueva.



Con esta propuesta, que está en construcción, el Gobierno busca que este programa de Cobertura Condicionada de Tasa para la compra de vivienda (que no sea de interés social) se extienda a las vigencias 2020, 2021 y 2022 con el propósito de estimular el crecimiento del sector edificador el cual se ha visto afectado por las restricciones derivadas de las extensiones de las cuarentenas.



Así, con el impulso al sector constructor, el Gobierno busca reforzar la generación de empleo y, también, jalonar a los 34 subsectores que están encadenados a este renglón.



Según las cuentas de este borrador de Conpes, implenentar el programa Frech No Vis (Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria) como medida contracíclica hasta el 2022 requerirá un total de 3,92 billones de pesos por parte del Gobierno. Así, señala el documento, “estos recursos guardan consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2030 y con el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2020-2023, por lo que no genera impacto fiscal”.



Con el programa Cobertura Condicionada a la Tasa de Interés para Vivienda Nueva Frech No Vis, el Gobierno cubriría con apoyos hasta 2022 créditos hipotecarios y contratos de leasing habitacional.



Así, bajo esta propuesta, se reduciría el costo financiero para comprar vivienda No VIS de 132’435.000 de pesos (135 salarios mínimos a 490’500.000 de pesos (500 salarios mínimos) o de 147’150.000 (150 salarios) a 490’500.000.



Si se da luz verde a la extensión del programa de Cobertura Condicionada, entre lo que resta de este año y el año 2022, el Gobierno daría 100.000 coberturas a la tasa de interés (cada una por 42 salarios mínimos, es decir, 41’202.000 de pesos).



“Dicho monto se desembolsará a lo largo de los primeros siete años del crédito hipotecario de vivienda o contrato de leasing habitacional.



Lo anterior contribuirá a dinamizar el sector construcción de edificaciones en los próximos años”, señala el borrador.

Alcances de las coberturas

En lo corrido de los últimos años han sido implementados diferentes programas de cobertura como Frech 1, Frech no VIS 1 y Frech no VIS 2.



Así, el Gobierno ha destinado 2,33 billones de pesos para cubrir 128.971 viviendas en todo el país. Tan solo bajo el plan de reactivación bautizado como PIPE 2.0 (en el que se entregaron los apoyos del programa Frech No VIS 2), el Gobierno desembolsó $1,4 billones en coberturas para 57.108 viviendas.



Según el Gobierno, estas decisiones han sido fundamentales para mover a un sector que (a corte de 2019) pesaba un 6,3 por ciento del PIB y que representaba cerca del 6,8 por ciento de los ocupados.



Entre enero y mayo de 2020, según el Dane, el sector constructor empleaba 1,24 millones de personas (754.000 en el subsector de edificaciones).



Ahora bien, un análisis elaborado por Luis Fernando Mejía -director de Fedesarrollo-, indica que los recientes incentivos anunciados por el Ministerio de Vivienda para reactivar el subsector de construcción de edificaciones “van en la dirección correcta para la generación de empleos en este sector y sus conexos; además de reactivar la economía gracias a sus encadenamientos productivos, relacionados principalmente con la industria”.



Por lo pronto, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, recordó que el Gobierno está concentrado, en parte, en empujar la reactivación con 200.000 subsidios para comprar vivienda VIS y no VIS (este año debe adelantarse un tramo de su entrega).



Finalmente, el Gobierno le apuesta a la aprobación de la ley de vivienda y hábitat con la que pretende, por un lado, facilitar el acceso de los ciudadanos a estos inmuebles propios en zonas urbanas y rurales.



Por otro, esta iniciativa busca liberar el tope máximo de años de los créditos hipotecarios (actualmente, el límite establecido es de hasta 30 años).



Por: Portafolio.co