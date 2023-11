Gobierno estudia cambiar deuda por participación accionaria en empresas de energía

En el marco del 28° Congreso Mercado de Energía Mayorista, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, aseguró que al interior del Gobierno se está estudiando una propuesta para cambiar deuda por participación accionaria en las empresas de energía eléctrica.



"El Estado generalmente ha asumido las pérdidas de muchas empresas, fue el caso de Electricaribe, pero no adquiere propiedad de las empresas. Entonces, se está pensando en que, si el Estado invierte para resolver las situaciones económicas de las empresas, por lo menos que se vuelva accionario", explicó.



Con esta propuesta -según el superintendente- se tendría una garantía de que no vuelva a pasar los mismo que ocurrió con Electricaribe, pues se asumieron unas deudas y pérdidas que no eran públicas. "El Estado asumió un problema que no fue creado por el Estado, sino por malas practicas de unas empresas del servicio de energía", dijo.



Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga. Foto: Congreso MEM

El superintendente Dagoberto Quiroga también manifestó que con la aplicación de la opción tarifaria todo el riesgo recayó sobre los comercializadores de energía -que en su mayoría son públicas- mientras que "los generadores no asumieron ningún riesgo".



Para darles liquidez a estos comercializadores, el Gobierno Nacional dio vía libre hace unas semanas a una línea de crédito de Findeter por 1 billón de pesos, de los cuales, el 50 por ciento se fue solo en dos empresas, dijo el funcionario.