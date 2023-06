El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un proyecto de decreto para modificar parcialmente el arancel de aduanas y establecer contingentes arancelarios para la importación de automotores.



Asegura que esta medida busca fortalecer la industria automotriz nacional, que es clave en el proceso de reindustrialización, promover la inversión y fortalecer los encadenamientos productivos.



En ese sentido, el decreto crea un nuevo contingente automotor, destinado a las empresas que hacen parte del Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia) y/o el Régimen de Transformación o Ensamble, sujeto al cumplimiento de requisitos de producción e inversión.



Sin embargo, dentro del artículo de derogatorias del proyecto de decreto se interpreta que se eliminaría el beneficio de arancel del 0 % para la importación de vehículos eléctricos, otorgado en el Decreto 2051 de 2019.



Este beneficio aplica para la libre importación de vehículos eléctricos originarios de aquellos países con los cuales Colombia no cuenta con acuerdos comerciales como son China y Japón, lo que representaría un fuerte retroceso para la transición energética del sector.



Foto: Getty Images

Si bien es necesario buscar soluciones innovadoras y sostenibles para promover el desarrollo económico y la reindustrialización, Andemos considera que no se debe comprometer los avances alcanzados de transición energética del sector.



Manifiesta que la política de incentivos a los vehículos híbridos y eléctricos ha convertido a Colombia en un referente regional. No obstante, la penetración de este tipo de vehículos no alcanza el 1 por ciento de la flota vehicular del país.



En este momento, Colombia tiene una oferta muy limitada de vehículos eléctricos e híbridos por lo que, según Andemos, restringir y/o eliminar su beneficios tributarios podría obstaculizar la transición energética y limitar las opciones disponibles para los consumidores interesados en adquirir vehículos más limpios y eficientes.



Foto: iStock Photo

Además, el gremio asegura que la restricción de beneficios a los importadores de vehículos eléctricos para fortalecer la industria nacional que solo fabrica vehículos de combustión no parece ser una medida coherente con la transición energética que pretende hacer el Gobierno Nacional.

Es esencial encontrar un equilibrio entre fortalecer la industria nacional y promover la transición energética

La importancia de esta transición radica en la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y mitigar los efectos del cambio climático, así como en la oportunidad de impulsar el desarrollo económico y social del país a través de la adopción de tecnologías limpias y energías renovables.



Para Oliverio García, presidente de Andemos, "es esencial encontrar un equilibrio entre fortalecer la industria nacional y promover la transición energética hacia tecnologías limpias. Restringir los beneficios para importadores de vehículos eléctricos puede ser contraproducente, obstaculizando la adopción de vehículos más limpios y eficientes".



Así mismo, señaló que esto no solo contribuiría a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, sino que también podría generar empleo y desarrollo económico en el país. "Es importante tener en cuenta que la transición energética es un proceso complejo que requiere una estrategia integral y coordinada entre diferentes ministerios y actores", agregó.