Gobierno dice que no hay decisiones tomadas sobre reforma pensional

El Gobierno sigue estudiando más de 400 propuestas que han llegado a una página web que se abrió para recopilar ideas sobre los ajustes que requiere el sistema pensional colombiano y aún no se han tomado decisiones sobre el proyecto que al respecto llegaría al Congreso.

Así lo señaló el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien junto con el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, afirmó que aún no hay un articulado para presentar al Congreso. Esto en respuesta a un informe del diario Portafolio, de esta Casa Editorial, que señala que subir la base de cotización (del 16 al 20 por ciento) y la eliminación del régimen de prima media serían las bases de la iniciativa.



Según Londoño, ni los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla; ni de Trabajo, Alicia Arango, y tampoco en Presidencia han abordado la discusión definitiva sobre el tema pensional y los ajustes que se plantearían al respecto.

“No hemos pensado en ningún momento en subir la base de cotización al 20 por ciento: no está en nuestros planes”, dijo enfáticamente Londoño, y aseguró que el prncipal objetivo de la reforma será la reducción de los subsidios que hoy reciben las pensiones altas.

Y agregó que “no hay documento": "No hemos revisado ni siquiera un monto a partir del cual se debería dejar de recibir ese subsidio”.



Londoño señaló que aunque la iniciativa tiene este fin, tampoco está definido si Colpensiones pasará a ser una administradora igual a los fondos privados (es decir, del régimen de ahorro individual), porque además uno de los pilares son los derechos adquiridos.



“Hay gente que hoy tiene derecho a pensión por régimen de prima media y tendremos que hacer un régimen de transición para la gente que tenga una expectativa cierta de derecho, y al resto sí les queremos bajar el porcentaje del subsidio. En cuánto, todavía no sabemos”, aseguró.



Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, coincidió al señalar que todavía no hay ningún documento sobre el proyecto de ley y mucho menos un articulado.



Explicó que en la Mesa de Reforma de Protección a la Vejez se han hecho presentaciones de académicos, sindicalistas, del sector privado y que hasta el momento el Gobierno no ha hecho una sola presentación.



De acuerdo con Portafolio, eliminar el régimen de prima media y aumentar la tasa de cotización de forma gradual hacen parte de un proyecto de ley que está afinando la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez y que sería radicado ante el Congreso, con mensaje de urgencia, para que quede aprobado antes de finalizar el año y comience a regir desde el 2020.



Pero en un comunicado conjunto, los ministerios de Hacienda y Trabajo, y el Departamento Nacional de Planeación, reiteraron que esta información, publicada este martes, sobre el contenido de la reforma de protección a la vejez en la que se ha venido trabajando, no son ciertos y no hay un proyecto de ley definido para presentar al Congreso de la República.



"Es cierto que el Gobierno viene preparando una reforma de protección a la vejez y en ello trabaja desde hace más de un año una Comisión Interdisciplinaria. El espíritu de la reforma consiste en aumentar la cobertura y tener un sistema más equitativo. El compromiso siempre ha sido incluir a quienes no reciben una mesada. "Por tanto, no se está pensando en acabar con Colpensiones ni aumentar la base de cotización", aseveraron las entidades.





