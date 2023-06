Para el segundo semestre de este año se espera que el Gobierno Nacional radique en el Congreso de la República una reforma más: la de servicios públicos, pues se pretende hacer varios cambios a la Ley 142 de 1994.



Durante el XXV Congreso Andesco, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, dio varias pinceladas de lo que traería este proyecto de ley, que ya cuenta con un primer borrador del articulado.



(Lea también: Seis electrificadoras están en riesgo de 'colapsar' y no operar en el fenómeno del Niño).

Pero antes de entrar en detalles, aseguró que no se ha pensado en cambiar toda la ley y la idea es construir sobre lo que está bien construido, ya que todo es susceptible de mejorar.

Lo que se va a proponer son ajustes a la ley de servicios públicos para adecuarla a la realidad actual FACEBOOK

TWITTER

"Lo que es bueno no se va a cambiar, lo que se va a proponer son ajustes a la ley de servicios públicos para adecuarla a la realidad actual", dijo el funcionario.



Además, otro punto que dejó claro es que "no se ha hablado de privatizar los servicios públicos", lo cual motivó aplausos de los asistentes al evento que se desarrolla en Cartagena y fue recibido como un parte de tranquilidad para las empresas.



Por el contrario, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que se trabajará para fortalecer las empresas públicas y el servicio que están prestando en las regiones.



Otro tema que destacó el funcionario es que los ajustes se van a conversar y acordar con empresas, gremios, veedores, usuarios y vocales de control para que las modificaciones que se hagan no empeoren la situación de los servicios públicos en el país.



(Lea también: 'Hay que cambiar el tonito': el llamado que hacen las empresas de servicios al Gobierno).

Facebook Twitter Linkedin

Con Afinia, la inversión a realizar en 10 años suma $ 10 billones, cifra que se deberá remunerar con las tarifas a los usuarios. Foto: Afinia

Algunos puntos que se tendrán en cuenta en la reforma son la tarifa solidaria y redistributiva, prestación de servicios a usuarios rurales, esquemas diferenciales y sistemas alternativos y normas que tengan que ver con la regulación de los servicios.



También entrarán temas relacionados con las comunidades energéticas, la promoción y fomento de generación no contaminante, nuevas formas de medición y conexión, la consolidación del servicio de alumbrado público, acueductos comunitarios.



Adicionalmente, han llegado propuestas para eliminación del Contrato de Condiciones Uniformes (CCU), que rige la relación entre el usuario y la empresa prestadora de un servicio público. Esta iniciativa se tendrá que evaluar antes de ser incluido en el texto de la reforma.



En este proyecto de ley también se está contemplando incluir un mínimo vital en internet que sea asumido por el Estado, ya que se convirtió en un servicio esencial en los hogares. Aplicaría para familias que, por su situación económica, no puedan pagarlo; sin embargo, el superintendente aseguró que esto no implica que vaya a existir una gratuidad del servicio.



(Lea también: 'No es conveniente controlar precios para bajar la inflación', advierte el BanRepública).

Facebook Twitter Linkedin

Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Foto: Andesco

¿Cambiarán las tarifas de energía?

Respecto a si habrá cambios en la forma en que se fijan los servicios públicos, el superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que actualmente hay vacíos normativos, pero no detalló cómo se pondrá fin a estos.



"Se están cometiendo abusos, hay malas prácticas, no de todas las empresas. Las malas practicas existen en las empresas públicas y privadas", agregó. También dijo que las irregularidades se dan porque las compañías no están aplicando la regulación vigente.



Para Julián Rojas, profesor de cátedra de la Universidad del Rosario, lo anunciado por el superintendente da una idea más clara de los temas en los que se quiere enfocar el Gobierno Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis. Foto: Asocodis

Además, destacó como positivo que estos ajustes se hayan presentado en un "tono conciliador", pero son temas muy generales, por lo que habrá que esperar a conocer el articulado completo del proyecto de ley.



Rescata especialmente la intención de implementar un mínimo vital en servicios públicos para las familias que más lo necesitan, la eliminación del CCU que se está planteando y el fomento de los prosumidores, que son aquellos que producen y consumen su propia energía.



El director ejecutivo de Asocodis, Camilo Manzur, también comparte lo planteado por el superintendente. "Hay que construir sobre lo construido y evidentemente con los principios que se ha planteado estamos dispuestos para trabajar en esos temas", afirmó.

Evidentemente con los principios que se ha planteado estamos dispuestos para trabajar en esos temas FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, también menciona que es necesario esperar el texto final para analizar cada unas de las propuestas, que deberían apuntar evitar los fraudes de energía e incrementar la cobertura del servicio de energía eléctrica.



Esto se debe sumar a la modernización de la infraestructura para que este afín con la transición energética, promoción de una mayor participación activa de los usuarios y garantizar la suficiencia y sostenibilidad en la prestación del servicio.

Entre tanto, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, señaló que las líneas rojas que no se deberían cruzar en esta reforma a los servicios públicos están relacionadas con mantener la institucionalidad del sector y no cambiar lo técnico por lo político, porque "habría un retroceso inmenso".



También se debe incluir la implementación de medidores inteligentes para el servicio de energía eléctrica, tener fuentes de financiamiento y "ser serios en lo que estamos buscando".

Manifestaciones, a favor de las reformas del Gobierno Nueva jornada de manifestaciones en la ciudad impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Centrales obreras y el sindicato de educadores, buscan demostrar su apoyo a las reformas del gobierno. Foto:

ECONOMÍA