Sentencia de la Corte, muy lamentable para la seguridad vial: Gobierno

A la espera de que se conozca el texto del fallo de la Corte Constitucional que obliga a los sistemas de fotomultas a identificar plenamente a los conductores que violan las normas de tránsito, para imponerles comparendos a estos y no al dueño del vehículo, las autoridades del sector no solo insistieron en que la decisión va en contra de la seguridad vial, sino que impone serios retos de tipo operativo y tecnológico, los cuales, en el último caso, serán muy difíciles de lograr.

El viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, aseguró que por más tecnología que logre implementar el ente territorial, no va a ser suficiente para que haya la identificación plena de quienes infringen las normas viales.

Pero ¿cómo reconozco a un conductor de moto cuando le pido que lleve casco, o cuando el conductor de carro lleva una gorra, unas gafas o un sombrero? FACEBOOK

“Creo que es un tema muy fácil de evadir. La tecnología en su máxima expresión podría llegar a un reconocimiento facial. Pero ¿cómo reconozco a un conductor de moto cuando le pido que lleve casco, o cuando el conductor de carro lleva una gorra, unas gafas o un sombrero?”, se cuestionó el funcionario. Sin embargo, el senador Horacio José Serpa coincidió con la Corte en el sentido de que si el país no está preparado, debe alistarse para implementar sistemas de avanzada “que nos permitan adelantar los procesos sancionatorios contra los verdaderos infractores”.



(Le puede interesar: Fallo abre dudas sobre cómo se aplicará ahora el sistema de fotomultas)



Y aunque el magistrado Alejandro Linares enfatizó que la sentencia aplica desde ayer, el Viceministro sostuvo que el Gobierno está evaluando cuál es el argumento jurídico y hará la consulta oficial.



“La sentencia es la que deja en firme el auto y por ahora sigue el mecanismo tal como venía funcionando, hasta tanto se conozca el fallo y el alcance del mismo”, dijo. Por ejemplo, uno de los temas por precisar es si se va a permitir que el esquema siga igual hasta que el Congreso legisle en un período determinado, o si se suspende hasta cuando lo regule el Legislativo.



Por ello, señaló que lo que hay que garantizar en el Congreso es que la solidaridad del propietario del vehículo tenga una instancia suficientemente respetuosa del debido proceso, de tal manera que satisfaga la observación de la Corte y no sea automática.



(Lea también: Conozca las claves de las fotomultas para evitar cometer infracciones)



“Estamos especulando sin conocer el fallo, y no podemos dar garantías de cuál será el alcance y las reglas de juego durante el tiempo que dure el Congreso legislando”, señaló el funcionario, quien opinó que los comparendos que van directamente al vehículo sí deberían aplicarse, como los de pico y placa, la revisión técnico-mecánica o el Soat.



Ostos consideró, además, que si bien el camino inicial es aumentar el control en tierra por parte de las autoridades, se trata de una decisión muy lamentable en términos de seguridad vial. “El año pasado por exceso de velocidad y conductas asociadas se impusieron cerca de 460.000 comparendos”, precisó. Esta conducta es la mayor causa de muertes en accidentes de tránsito.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO