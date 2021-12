Gobierno adjudicará 30 nuevos bloques para la búsqueda de petróleo y gas

Con inversiones mínimas de 148,5 millones de dólares, valor que se puede incrementar a medida que avanzan los procesos de búsqueda de petróleo y gas, cerró la ronda Colombia 2021, proceso competitivo de asignación de áreas para la búsqueda de petróleo y gas, pero también para la evaluación técnica de cara a futuras exploraciones.



De acuerdo con los resultados del proceso, de las 53 áreas incluidas en la ronda, de las cuales 25 habían sido nominadas por las empresas interesadas en su adjudicación y 28 que sacó al mercado la Agencia Nacional de Hidrocarburos, finalmente se recibieron ofertas por 30 zonas.



Con este número de áreas, firma de contratos se hará en las próximas semanas una vez se verifiquen los datos finales y pase el proceso de contrafoerta para el caso de las áreas nominadas, el Gobierno ya logró cumplir la meta que se había fijado para el cuatrienio, que era de 50 nuevos contratos para buscar petróleo y gas, según indicó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo.



Del total de inversiones iniciales, 117 millones de dólares corresponde a las 24 áreas nominadas que tuvieron propuestas (eran 25 pero Canacol Energy finalmente no confirmó la posultación), en tranto que 31 millones de dólares corresponde a inversiones mínimas para las áreas presentadas por la ANH que tuvieron propuesta por parte del sector.



Además, como mínimo, de acuerdo con las ofertas presentadas, la Ronda 2021 arroja como resultado el compromiso de hacer 28 nuevos pozos exploratorios.



Al respecto, el presidente del ANH, Armando Zamora, estimó que además de estos valores mínimos, que corresponden a las garantías, las inversiones del sector para la exploración, derivadas del proceso, podrían ser de doble es decir cerca de 300 millones de dólares.

Parex Resources hizo fuerte apuesta

En total, el gran protagonista de la jornada fue la empresa Parex Resources, cuya producción se concentra hoy en día en el Casanare (cerca de 50.000 barriles en total), compañía que se quedará con el 60 por ciento del total de bloques que tuvieron ofertas, al presentar propuesta para 18 áreas, de las cuales 16 fueron bajo el mecanismo de nominación, es decir, postulación directa que hasta el 16 de diciembre puede tener contraoferta, mientras que las otras 2 correspondieron a bloques. ofrecidos por la ANH.



El presidente Ejecutivo de la compañía, Daniel Ferreira, dijo que luego de un largo tiempo en el que no hubo rondas para la adjudicación de bloques, la compañía tomó la decisión de hacer una apuesta fuerte.



“Nosotros sufrimos muchos el tiempo que no había rondas y que no había área abierta. Hemos participado activamente en los últimos procesos permanentes y en este también nos pareció que era una oportunidad de capturar área. Lo vemos como una venta de oportunidad y creemos que hay que tomar esas oportunidades cuando aparecen. No sabemos qué puede pasar en los próximos años”, aseguró el directivo.

Ronda tuvo vocación importante para gas

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, explicó que por el perfil de las empresas que llegaron al proceso, claramente tres o cuatro de estas tienen claramente una orientación al gas, no solo por las áreas en las que están operando sino por el tipo de recursos que están produciendo actualmente.



“De las 7 empresas que tenemos puedo nombrar a Parex, Canacol Energy, Frontera y Hocol, que tienen enfoque o vocación de apostarle al gas. El gas es prominente aquí”, aseguró el funcionario.



Y agregó que en todas las áreas ofrecidas había un potencial de un terapié cúbico de gas natural, cifra que equivale aproximadamente a la tercera parte de las reservas probadas que tiene actualmente el país, con corte al 2020.



Entre tanto, había un potencial de recursos recuperables de petróleo superaba los 1.000 millones de barriles.