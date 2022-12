En redes sociales se han hecho varias denuncias sobre Goarbit, una entidad que ofrecía un 'negocio seguro', donde los usuarios debían realizar inversiones y tendrían una rentabilidad del 0,5 por ciento o un 1,5 por ciento a diario.



Este proceso estaba ligado a las operaciones que se hacen con criptomonedas como Ethereum o Bitcoin.



Ahora, al parecer la plataforma (registrada en Republica Dominicana) está siendo punto de estafas y se presentaban demoras en los retiros.



“Si a usted lo están invitando a invertir, tenga en cuenta que los retiros son los viernes, pero están llegando 15 días después; mi recomendación es no entrar por ahora”, advierte en Twitter un usuario de la plataforma.



La empresa señaló que el servicio está teniendo un proceso de actualización y este es el motivo por el retraso en los pagos, pero muchos indican que esto no es un tema solo de un par de días sino de hasta meses.



"Pasa el tiempo y la situación sigue siendo la misma. Charlas, reuniones, promesas... y nuestro dinero? Piden que tengamos paciencia, fé, que lo q viene es grandioso etc, pero nadie vive de esperanzas.", dice uno de los usuarios en Twitter.

Goarbit, dentro de su cuenta principal tiene esta tabla donde explica cuál es el negocio, y a pesar de las denuncias y constantes quejas de los usuarios, en los últimos días no se han referido al respecto y sus publicaciones continúan alentando a las personas a que inviertan en este modelo de negocio.



