La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defiende ‘a capa y espada’ cada uno de los puntos que incluye tanto la reforma laboral como la pensional, ambas ya radicadas en el Congreso, y sale al paso de las críticas recibidas en los últimos días. “La pensiones estarán garantizadas”, afirma tajantemente en entrevista con EL TIEMPO.



¿Cree que el proyecto radicado soluciona los tres problemas que históricamente ha tenido el sistema pensional: el de cobertura, el de equidad y el de sostenibilidad?



Sí, esta reforma cubre el objetivo de crear un sistema de protección integral para la vejez y efectivamente amplía la cobertura. Aumentamos el beneficio económico con los pilares pero, sobre todo, avanzamos hacia un sistema unificado que es complementario y que desde luego asegura una pensión para los colombianos.

El proyecto plantea que todas las personas que coticen hasta 3 salarios mínimos pasen a Colpensiones, es decir, que casi el 90 por ciento estarían en lo público. ¿La entidad está en la capacidad de atenderlos a todos?



Nuestra propuesta inicial era que estuvieran todos hasta 4 salarios, pero después de hacer los cálculos vimos que era más adecuado bajarlo a 3. La vigencia de la ley sería a partir del primero de enero del 2025 para darle un tiempo a toda la actualización y modernización tecnológica de Colpensiones para que los colombianos se sientan tranquilos y seguros con el sistema pensional.

¿Podría bajarse esa línea base de 3 salarios mínimos en medio de la discusión?



En este momento no lo hemos considerado porque hemos hecho un trabajo en profundidad y unos estudios rigurosos con el Ministerio de Hacienda.

¿Cómo va a funcionar ese nuevo fondo de ahorro administrado por Colpensiones, va a poder invertir en acciones tal y como hoy lo hacen los fondos privados?



El objetivo del fondo es blindar estos recursos para atender a largo plazo la sostenibilidad del sistema. Funcionará a través de unas entidades o una fiducia que tendrá que reglamentar el Gobierno.

¿Saben cuál sería esa entidad que se encargaría de administrar el dinero?



El artículo está abierto y a discusión de la reglamentación. Creamos un comité técnico con Hacienda, Trabajo y dos representantes más y desde luego tenemos que decir que el presidente de Colpensiones estará en la junta directiva, tendrá voz pero no voto.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente Gustavo Petro en la radicación de la reforma laboral. Foto: Prensa Mintrabajo

¿Sí habrá reservas a futuro con los cambios de la reforma?



El sistema hoy tiene un déficit que es cubierto por el Presupuesto General de la Nación. Por ejemplo, este año tiene 18 billones de pesos. Ningún sistema de ahorro por sí solo garantiza que haya una pensión. Lo que tenemos que trabajar es en los aportes de los trabajadores y desde luego desde el Estado.

¿Quitarle terreno a los fondos privados no es afectar el mercado de valores?



No, nosotros lo que estamos haciendo justamente es blindar la seguridad porque los afiliados se trasladarán, pero sus recursos se traerán en la medida en que se vayan cumpliendo los requisitos para la pensión. Ahora desde luego que hay un impacto, pero se irá amortiguando porque los fondos privados van a tener la participación desde los 3 salarios en adelante y los ahorros voluntarios. Esto significa que en la medida en que crezca la economía tendrán mayores oportunidades.

Anif advirtió que el pasivo pensional podría dispararse. ¿Le preocupa el impacto fiscal que podría llegar a tener esta reforma?



La reforma está calculada en cada uno de sus pilares. Hemos hecho unos estudios profundos. A nosotros no nos preocupa tanto el pasivo pensional, sino los flujos y estos están garantizados para ir pasando a medida que se vayan cumpliendo los requisitos de pensión, está la garantía de responderle a cada uno de los afiliados al sistema.

¿Entonces sí se puede decir que van a garantizar que todo el mundo vaya a tener pensión a futuro?



Claro que sí, está garantizado. El sistema tiene el pilar solidario para los que no tienen ningún ingreso; el semicontributivo, para aquellas personas que cotizan al sistema pero que no alcanzan a la pensión; el contributivo, con las personas cotizando hasta 3 salarios en Colpensiones y en adelante en los fondos privados, y el de ahorro voluntario, para los que tengan más ingresos. El sistema integra a toda la población colombiana. Adicional a ello, las mujeres tendrán un bono de 50 semanas por cada hijo criado y hasta 3.

¿Cree que la reforma pensional se complementa con la laboral para que más personas coticen a futuro?



Primero que todo, el empleo no depende de las relaciones laborales, es una política de Estado y lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro es que Colombia avance hacia un modelo de desarrollo distinto, con base en la reindustrialización, la agroindustria y la economía popular. No se puede pensar únicamente en los costos laborales para crear o no empleo, eso no es cierto.

¿La pensional incluye un nuevo impuesto a las pensiones altas a través del fondo de solidaridad?



Sí, pero hoy ya está en el sistema. Lo que hace esta reforma es que amplía el impuesto a pagar.

Ustedes dicen que la reforma no sube la edad. ¿Obligar a casi todo el mundo a pasarse a Colpensiones donde hay casi 3 años más de cotización no es aumentarla de manera indirecta?



No, lo que estamos haciendo es justamente darles otras prerrogativas. Por ejemplo, tenemos el régimen semicontributivo donde les damos una renta vitalicia si no alcanzan a pensionarse, hacemos equidad.

¿Pero a algunas personas sí les afectaría el tema de la edad?



Vamos a trabajar para que en la transición la gente vea con mucho cuidado qué es lo que más le conviene, con una doble asesoría. Hay que dejar claro que aquí se respetan todos los derechos adquiridos, que a la gente que ya tiene su pensión como tal esa se le respeta y que los ahorros de la gente tampoco se van a tocar. Esos ahorros llegarán cuando cumplan sus requisitos y se destinarán únicamente al pago de su pensión.



¿Con la reforma entonces eliminan de manera indirecta los subsidios a las pensiones altas?



Desde luego, hay un marchitamiento de este proceso al colocar como máximo los 3 salarios mínimos. Las altas pensiones no son las que van a estar aquí en el régimen público.

¿Se podría aumentar la renta básica de 223.000 pesos que le darían a 2,5 millones de personas?



Claro que sí. En la reforma hay un artículo, lo que pasa es que hoy la regla fiscal y la capacidad del país no nos dio para colocar el salario mínimo. Pero hay un artículo que dice que en la medida en que haya un crecimiento económico podremos ir ampliando progresivamente este monto.

La reforma pensional contempla dar una renta básica a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

La procuradora Margarita Cabello dijo textualmente que la reforma laboral es un “pliego de peticiones sindicales”. ¿Qué le diría?



Yo creo que esas expresiones simplemente lo que reflejan es un desconocimiento de la normatividad y de los compromisos de nuestro país tanto a nivel nacional como internacional y con la Constitución y las leyes de Colombia.

Los empresarios temen que con los cambios de la reforma laboral como el aumento de los costos con los recargos se aumente el desempleo. ¿Cree que la reforma podría elevar el número de desempleados?



No, al contrario. La reforma lo que está haciendo es trabajar procesos de formalización. Estamos trabajando por crear el contrato agropecuario, lo que va a implicar que el 86 por ciento de la informalidad del campo pueda ingresar a la formalización y de esta manera cotizar en la seguridad social. También estamos trabajando con todo lo que es el servicio de trabajo doméstico, donde son cerca de 600.000 hombres y mujeres, para que tengan la posibilidad de tener garantías de seguridad social. Además, estamos dando elementos para las plataformas, fundamentalmente aquellas que hacen servicios domiciliarios. Ahora bien, la reforma tiene otro proceso importante que permite la contratación a tiempo parcial, pero con derechos, eso significa que todos aquellos que tienen trabajos estacionarios, de temporadas, puedan también tener derecho a ingresar a la seguridad social.

¿Pero una de las quejas es que ya casi no se podrá tercerizar?



Hay que tener en cuenta lo que es la tercerización y lo que es la intermediación. La tercerización es cuando una empresa puede contratar los servicios que no sean misionales. Lo que nosotros decimos es que después de dos años, las personas contratadas con esta empresa que está tercerizando pasan a tener los mismos derechos. Por el otro lado, las empresas temporales se mantienen. Lo que nosotros les quitamos es el carrusel, que no es justo que las personas tengan que trabajar gratis uno o dos meses para volverlas a reenganchar.

¿Cuáles diría que son los puntos más positivos de la reforma laboral?



Por ejemplo, la estabilidad laboral a través de la contratación a término indefinido y que esta reforma es incluyente. Busca ampliar los derechos de paternidad de manera progresiva y también prohíbe rotundamente los despidos discriminatorios. Igualmente, se desincentiva a los empresarios a despedir sin justa causa.

¿Cree que van a poder dar una discusión adecuada en el Congreso con la cantidad de proyectos que han llegado?



A mí esto no me preocupa porque justamente esta es una de las labores del Congreso: aprobar leyes. Además, estas reformas han sido discutidas. Hemos tenido más de 152 reuniones, casi 80 foros, estuvimos en los diálogos vinculantes, hicimos foros temáticos y hemos recibido a través de la página web más de 2.000 propuestas de la ciudadanía en general. Esto significa que sí ha habido un debate y ahora en el Congreso estos proyectos tendrán su propia dinámica.



Sin embargo, gremios como Fenalco han criticado que no ha habido la suficiente concertación de los proyectos antes de su radicación. ¿Qué les diría



Que estos meses discutimos artículo por artículo en muchas reuniones. Hay que decir que el presidente de Fenalco no pudo estar en todas. Yo creo sinceramente que al gremio de los comerciantes no le sirve la reforma puesto que ellos lo que siempre han querido es un aplazamiento. Están cómodos con las leyes actuales.

