La familia Gilinski no cesa en su objetivo de penetrar el enroque accionario del denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Desde el pasado 11 de noviembre a hoy han lanzado siete ofertas públicas de adquisición (opas) para hacerse con parte de las empresas paisas y poco a poco se acercan cada vez más a la joya de la corona, Bancolombia.



(Puede leer también: Bogotá sube 22 puestos en el Índice Global de Centros Financieros)

Luego de adquirir el 30,8 por ciento del Grupo Nutresa y el 34,5 por ciento del Grupo Sura, a través de seis opas –tres por cada empresa– realizadas entre noviembre del 2021 y mayo del 2022, los inversionistas vallecaucanos se arriesgaron por una más el jueves pasado.



Esta vez la apuesta es hacerse con entre el 26 y el 32,5 por ciento de las acciones del Grupo Argos, otra de las columnas vertebrales de los antioqueños. Mientras que Nutresa se enfoca en el negocio de los alimentos y Sura en el renglón financiero, de seguros y administración de activos de terceros, esta última es una holding de infraestructura referente en el continente con sus empresas Cementos Argos, Celsia y Odinsa.



Solo en el primer trimestre del 2022 logró ingresos consolidados por 4,6 billones de pesos, 24 por ciento más que un año atrás, mientras que sus ganancias en ese mismo periodo sumaron 315.000 millones, un 65 por ciento por encima de los resultados logrados en igual trimestre del 2021.



La oferta lanzada es por un precio de 4,08 dólares por acción, lo que correspondería a 16.528 pesos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente al 20 de mayo de 2022 y supera en aproximadamente un 22,1 por ciento el último precio de la cotización en la Bolsa de Valores de Colombia.



(Puede leer también: Inflación: ¿Por qué no deja de subir el precio de la leche en Colombia?)

Hasta la fecha, los Gilinski han invertido unos 2.600 millones de dólares (10,5 billones de pesos) en las compañías del GEA FACEBOOK

TWITTER

Hasta la fecha, los Gilinski han invertido unos 2.600 millones de dólares (10,5 billones de pesos) en las compañías del GEA y con esta nueva oferta que ronda los 880 millones de dólares (3,6 billones de pesos) la cifra llegaría a 3.480 millones de dólares (unos 14,1 billones de pesos).



De llegar a ser exitosa esta nueva jugada, teniendo en cuenta que Argos posee el 35,32 por ciento de Sura y otro 12,41 por ciento de Nutresa, los Gilinski podrían llegar a controlar la mayoría de las acciones de la primera, que a su vez es dueña de Bancolombia.



Este sería el posible regreso de los Gilinski al banco más grande del país, por el que justamente los dos grupos empresariales mantuvieron un pleito legal que se dilató durante 11 años.

¿Precio justo?

Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Los analistas indican que como ellos mismos han elevado la apuesta hasta en tres ocasiones en las opas anteriores, no lograrían convencer en esta primera oportunidad por Argos, a la espera de más ofertas.



Esta es la primera lectura que hacen los analistas del mercado, quienes consideran que la prima que están ofreciendo por la compañía no es muy alta, si se tiene en cuenta que el precio justo de la acción estimado por algunos de ellos es de unos 16.100 pesos. De este modo, la prima ofrecida no supera el 2 por ciento, frente a un esperado de más del 20 por ciento en este tipo de operaciones.



En lo que va corrido del presente año la acción de Grupo Argos ha registrado un precio máximo de negociación de 16.520 pesos, el pasado 18 de enero, y un mínimo de 12.880 pesos, el 6 de enero.



El precio no luce particularmente atractivo para convencer a los minoritarios de que vendan en esta primera operación, por lo que se esperaría que, si quieren entrar a la compañía bajo la misma estrategia de las opas de Sura y Nutresa, tendrán que hacer un esfuerzo más grande en la oferta, comenta un agente del mercado consultado, que pidió omitir su nombre.



(Además, lea: Desde Colombia también se envían remesas y su volumen cada vez crece más)



Está claro que la oferta de la familia Gilinski está dirigida a aquellos accionistas que tienen participaciones menores, toda vez que los que poseen las cuotas más altas, como los grupos Sura y Nutresa, difícilmente saldrán de sus acciones, así como no lo hicieron en las recientes opas.



Entre los minoritarios se encuentran el fondo de protección moderado de Porvenir, que según los últimos registros de la Superfinanciera tiene el 3,74 por ciento; seguido por el fondo moderado de Protección, que cuenta con el 2,88 por ciento de las acciones; y el fondo moderado de Colfondos, con un 1,55 por ciento. También el fondo de mayor riesgo de Porvenir tiene el 1,15 por ciento y el de mayor riesgo de Protección un 0,93 por ciento.



Además, figuran otras entidades como Amalfi S. A. S., que cuenta con el 5,66 por ciento; el Fondo Bursátil Ishares Colcap, con el 3,06 por ciento; Inversiones Yarumo, con 2,70 por ciento.



Otro agente comisionista consultado sostiene que la estrategia usada por los Gilinski tenía un mejor sentido, en la medida en que apuntaron a lograr el control de Nutresa y Sura, razón por la cual ofrecieron primas atractivas por las acciones, pues esto les daría, a su vez, mayor poder dentro del GEA. Pero advierte que en esta oportunidad no está muy clara su posición. Los grupos Sura, Argos y Nutresa son dueños entre sí, dice el analista, por lo que la estrategia de Gilinski tenía sentido.



“Lo que planteaba era tener control de Nutresa, de la que quería entre 50 y 60 por ciento, y con ello se hacía con el control de lo que esta tenía a su vez en Sura (13 por ciento). Entonces, si compraba se hacía con el control de 45 por ciento y esto lo acerca al control de Sura, eso tenía sentido, porque luego podría tener el control de Argos con la suma de esas inversiones, por eso se justificaba el precio ofrecido por esas acciones”, explica el experto.



Quizás por eso no le dé mucho sentido el precio ofrecido por las acciones de Argos, toda vez que no busca el control. “Lograría dos puestos en su junta de tener éxito con su oferta por Argos, pero el precio no es bueno, y dos asientos en la junta tampoco es muy práctico porque no sería mayoría para hacer cambios en la organización, si es lo que busca”, comentó el analista.



Por lo pronto, habrá que esperar que la Superfinanciera avale esta otra transacción para conocer las condiciones y propósitos de esta séptima opa en menos de siete meses.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS