El exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, publicó en su columna dominical en EL TIEMPO una serie de observaciones al manejo que le ha dado el Gobierno Nacional al tema del gas.



En ellas trajo a colación la reciente crisis que vivieron cerca de dos millones de habitantes del Eje Cafetero y del Valle del Cauca que durante más de una semana no tuvieron gas natural en sus casas por cuenta de daños en la logística que permite el suministro.

Las ventas de gas propano se dispararon tras escasez. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Para Vargas Lleras, esa crisis en los hogares se dio justo cuando la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, le dio a conocer al país que las reservas probadas de gas natural disminuyeron en un 11 por ciento en 2022 frente a las que había en 2021, dejando así a Colombia con reservas de gas para 7,2 años.



Ante la importancia del gas reflejada en la crisis en el Eje y Valle, el exvicepresidente y jefe político de Cambio Radical cuestionó que el presidente Gustavo Petro no asistió al Congreso de Naturgás, y que su funcionaria -la ministra Vélez- "evadió" las preguntas relacionadas a firmar nuevos contratos para la exploración y producción de gas en el país, que se concentra en departamentos como Casanare.



La totalidad de los expertos coinciden en la necesidad de reconsiderar la negativa a otorgar nuevas áreas de exploración y, en general, a expandir la cobertura y el uso de este combustible.

"La totalidad de los expertos coinciden en la necesidad de reconsiderar la negativa a otorgar nuevas áreas de exploración y, en general, a expandir la cobertura y el uso de este combustible. Lo interesante es que ya no es solo el exministro (José Antonio) Ocampo quien defiende esta postura, sino el director de Planeación Nacional, Iván González, y, quién lo creyera, el mismísimo presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), César Loza, quien afirmó que sin reservas la transición energética está en riesgo. ¿Serán estos señores también parte del “golpe blando”?", escribió Vargas Lleras en su columna de domingo.



Para sustentar su reparo, el líder político resaltó que en la actualidad hay 37 contratos suspendidos para la exploración de gas y petróleo por cuenta de conflictos sociales -consultas previas, por ejemplo, por situaciones de orden público y por asuntos ambientales. "Al margen de esta situación, todos los contratos se están viendo afectados por el aumento de la carga tributaria y por los anuncios hechos sobre cambios en la normativa energética, ambiental y laboral", añadió Vargas Lleras.



Otra observación que expuso tiene que ver en que hay "incertidumbre" frente al desarrollo de yacimientos no convencionales y la implementación del Acuerdo de Escazú.



Por último, otro reparo del exvicepresidente fue hacia la idea del Gobierno del presidente Petro de tener una integración vertical de la industria del gas natural, algo que fue negado en el Plan Nacional de Desarrollo que se discutió en el Congreso.



"No obstante, la ministra Vélez insiste en la rechazada iniciativa para concentrar en Ecopetrol el poder absoluto de la industria, anticipando con ello la estatización de los servicios públicos. Es claro que la integración vertical genera riesgos en la competencia cuando un mismo agente tiene el monopolio de todos los eslabones de la cadena de valor, en detrimento del consumidor y el usuario", concluyó Germán Vargas Lleras.



Y añadió que se necesita de señales que dinamicen al sector y a sus inversionistas a través de una regulación clara para el país, en la que salgan a flote las nuevas fuentes de financiación que lleven a garantizar una agenda energética para los próximos años.



Redacción EL TIEMPO

