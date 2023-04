Germán Bahamón no llevaba ni unas horas en su nuevo cargo como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) cuando el presidente Gustavo Petro sacó a relucir unos tweets suyos de hace varios años en contra de él: uno en el que lo acusaba de violar el régimen de competencia de los servicios públicos por el mal manejo del esquema de basuras cuando fue alcalde de Bogotá y otro en el que lo igualaba con Venezuela.



A pesar de esas diferencias políticas, en su discurso de posesión, el nuevo gerente del gremio cafetero fue cauteloso y aseguró que trabajará tanto con el Presidente como con las comunidades cafeteras para mejorar las condiciones de vida de las más de 540.000 familias que se dedican al grano en el país.



En una entrevista con EL TIEMPO, volvió a recalcar que su deseo es tener una buena relación con Petro puesto que la Federación se encarga de administrar los recursos del Fondo Nacional del Café, el cual tiene dineros públicos.



Además, negó tener alguno tipo de inhabilidad para estar en el cargo, como denunció la Red de Veedurías Ciudadanas por supuestamente ser representante legal, al menos hasta el 4 de abril de 2023, de la empresa Inversiones Agroprincipado S.A.S., que tendría vínculos con la Federación.

Germán Bahamón fue elegido por unanimidad como el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

En las primeras horas como gerente de la FNC el presidente sacó a relucir unos tweets suyos de hace varios años en contra de él. ¿Empieza con mal pie?



Desde mi toma de posesión hice un abierto y especial reconocimiento al Gobierno y expresé mi deseo de iniciar a la brevedad un trabajo mancomunado con el señor presidente de la República y sus ministros para que los cafeteros contribuyamos, por ejemplo, a la realización de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. No hay que olvidar que su Gobierno, por medio del Comité Nacional de Cafeteros, jugó un papel fundamental en lo que fue este proceso de elección, desde su diseño mismo.



Los cafeteros hemos sido parte fundamental del desarrollo económico y social del país, lo que hemos logrado siempre ha sido de la mano del Gobierno Nacional y por tal razón reitero al señor presidente mi indeclinable decisión de trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de las más de 542.000 familias cafeteras, que en su gran mayoría viven y producen en pequeñas parcelas, familias que creen en el campo, en el desarrollo sostenible, en la tecnificación, en la solidaridad social y en la paz.

Gustavo Petro y Germán Bahamón. Foto: Presidencia / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Entonces hay posibilidad de diálogo?



De modo que el bienestar de los cafeteros y el anhelo de paz en las regiones son dos intereses supremos que el presidente y yo tenemos en común.



Creo firmemente en la posibilidad del diálogo, y en este momento trabajar con el Gobierno Nacional y con el señor presidente Petro es también mi prioridad, en beneficio de los cafeteros y del país en su conjunto.

A pesar de las diferencias con el presidente, ¿piensa que podría tener una buena relación con él en pro de la caficultura colombiana?



Por supuesto, es lo más importante, pues gracias a la buena relación entre el gremio cafetero y el Gobierno Nacional es que se han logrado los más importantes avances en beneficio de la caficultura, del café colombiano y de las familias cafeteras del país.

Bahamón tiene 48 años, es de Huila y se desempeñaba como gerente de Apple Colombia Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

¿Entonces lo buscará para hablar directamente con él?



Claro que quiero hablar con él, y en compañía del Comité Directivo de la FNC, que representan a los cafeteros de todo el país, esperamos muy pronto reunirnos con el señor presidente y trabajar en llave por las 542.000 familias cafeteras de Colombia.

En los últimos días se ha hablado de una supuesta inhabilidad que tendría para estar en el cargo, ¿es verdad?



Sea esta la ocasión para reiterar que no tengo ninguna inhabilidad. No tengo ninguna empresa que compre, transforme (trille o tueste) o exporte café. Tengo una marca de café y no hay norma que prohíba tener una marca. Toda la información correspondiente, la entregué en su momento a la FNC.

¿Quién es el nuevo gerente de la FNC?

Tiene su propia marca de café especial llamada Zuluaga Coffee. Foto: Mauicio Moreno/ ElTiempo

El nuevo líder de los cafeteros no solo es oriundo del Huila, el mayor productor de café de Colombia, sino que es cafetero de tercera generación. Su abuelo Julio Bahamón Puyo fue pionero de la caficultura en el departamento y hoy él mismo tiene su propia marca de café especial llamada Zuluaga Coffee.



“Luego de aprender de mi papá, hoy soy un cafetero romántico, yo cultivo café, hago todo el proceso de la cadena de transformación en mi finca hasta el trillado. Tenemos incluso tostión en finca para pequeños lotes y vendemos nuestro propio café, que tiene el nombre de la vereda más cercana a la finca, Zuluaga Coffee”, relata.



Más allá del café, este ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de la Sabana ha pasado en sus más de 20 años de experiencia por cargos de dirección general en diferentes países de la región en empresas como Sony Ericsson, Sony Corp, Kimberly Clark, Alquería y Apple.



Precisamente, esta última tecnológica la lideró en Colombia hasta hace unas semanas, algo que según él le beneficia a la hora de venderle al mundo la buena calidad que tiene el café colombiano.



Bahamón, quien es hermano de la conocida presentadora Claudia Bahamón, también cuenta con una especialización en mercadeo estratégico del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y en mercadeo ejecutivo por la Escuela de Administración Kellog, de la Universidad Northwestern, en Chicago.



El nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros también ha hecho política en los últimos años y en 2015 aspiró a convertirse, sin éxito, en el primer mandatario de Neiva, capital del Huila. Para ello, contó con el respaldo del Centro Democrático.