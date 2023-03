Germán Bahamón, quien acaba su andadura como gerente de Apple Colombia este 15 de abril, quiere liderar la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), uno de los gremios económicos más importantes del país. En entrevista con EL TIEMPO, este ingeniero de producción agroindustrial oriundo del Huila cuenta por qué debería ganarle la carrera a Sandra Morelli y Santiago Pardo, los otros ternados, este 27 de abril en el congreso extraordinario que se va a celebrar.



Aparte de ser del departamento cafetero del Huila, ¿qué relación ha tenido y tiene en estos momentos con el café?



No es menor que sea oriundo del departamento del Huila, el mayor productor de café de Colombia, pero aparte de eso soy un cafetero al servicio de los cafeteros. El único ternado que aspira a liderar el gremio agrícola más importante de Colombia, que vive lo que los cafeteros viven. Soy cafetero de tercera generación, mi abuelo Julio Bahamón Puyo fue pionero de la caficultura en el Huila. Luego de aprender de mi papá, hoy soy un cafetero romántico, yo cultivo café, hago todo el proceso de la cadena de transformación en mi finca hasta el trillado, tenemos incluso tostión en finca para pequeños lotes y vendemos nuestro propio café que tiene el nombre de la vereda más cercana a la finca, Zuluaga Coffee, pero no me detengo ahí, tenemos tienda física con barista para brindar la experiencia completa. Así que mi relación con el café es la más íntima pues hago parte de esas 540.000 familias cafeteras.

¿Qué cree que le aportaría usted a la Federación?



Unidad gremial, pues mi hoja de vida ha sido bien valorada por las 15 regiones cafeteras. No soy más de lo mismo, tengo una visión fresca y vanguardista, entiendo el nuevo mapa cafetero. Aportaré gerencia con sentido de pertenencia. Tengo una experiencia de más de 20 años en empresas multinacionales. He dirigido empresas en diferentes países de Latinoamérica con resultados probados. Fui gerente general de Sony en el Ecuador, luego en Centroamérica y el Caribe con base en Panamá y en México siendo reconocido como el mejor de las Américas. Los últimos 5 años he trabajado como gerente general de la empresa más grande del mundo que es Apple, y la entregaré con los mejores resultados que esa compañía ha logrado en Colombia en su historia. Puedo verme joven, pero a mis 48 años he acumulado valiosa experiencia que quiero traer a la empresa más importante de Colombia desde el punto de vista social.

¿Cuáles diría que son los mayores retos y cómo enfrentarlos?



El principal reto es consolidar la unidad como garantía de fuerza para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades. Solo alguien que no divide, con experiencia gerencial probada y con conocimiento desde el campo hasta los mercados internacionales puede ofrecer esas garantías a las familias cafeteras y liderar una organización tan importante como la FNC.

Entre los retos que tendrá la persona que llegue al cargo está la reducción en la producción cafetera por el clima y el bajo nivel de renovación. ¿Qué hacer al respecto y cómo lograr una mayor productividad de la cosecha?



Es cierto que confluyeron unas variables de mercado que afectaron la productividad en el pasado reciente. Queremos volver a los 14 millones de sacos y trabajar con el área técnica, los comités departamentales y el gobierno para lograr los 20 millones de sacos en el 2027 que es cuando la FNC cumple sus 100 años, su primer centenario.



El año pasado la lluvia y por ende la falta de luminosidad nos afectaron la productividad, muchos decidieron no renovar cafetales por el precio tan atractivo, pero lo vi en mi región de Gigante y Garzón en el Huila que se despertó un interés de nuevo y hay nuevas áreas sembradas. Los comités han hecho un trabajo importante en nuevos cultivos, densidad de cultivo, genética y productividad por área. Trabajaré de la mano con ellos en cada región para recuperar y crecer la productividad.



El foco es trabajar de la mano con el gobierno nacional, manteniendo nuestro objetivo más importante como federación y es la garantía de compra, no hay ningún otro renglón agrícola que tenga esto. Para llevarlo a otro nivel debemos fortalecer y hacerle reingeniería al sistema cooperativo, apoyar la asociatividad y traer la tecnología al café. Vengo de industria tecnológica y es nuestra misión incorporar la tecnología de las apps, blockchain, entre otras, para llevar la caficultura a otro nivel, mucho más a tono con el comercio de vanguardia.

Bahamón viene del departamento cafetero del Huila. Foto: Cortesía: Prensa Gobernación de Huila.

¿Qué hacer ante el aumento de los costos de producción?



Yo si viví lo que todos los cafeteros del país vivieron. Trabajaremos con los comités y con el Gobierno Nacional en el desarrollo de una política de estabilización de precios y defensa de los ingresos. Es importante que volvamos a conversar con el gobierno acerca del incentivo para la capitalización rural y su apoyo decidido para el control de precios de los insumos. Trabajaremos en la formalización de las tierras y la titulación de los predios, pues solo así nuestras familias cafeteras pueden entrar a la economía formal y ser sujetos de crédito, y estos créditos de la banca privada y pública, buscaremos que sean acompañados por el Gobierno con coberturas de tasa. Solo así podremos llegar a los 20 millones de sacos para celebrar nuestro centenario.

¿Y ante la variabilidad de los precios del café?



Tenemos el café de mayor calidad en el mundo, y eso nunca lo podemos perder de vista. Yo he manejado dos de las marcas más importantes del mundo de los últimos 40 años, Sony y Apple. El precio siempre está atado a la calidad, y la calidad es lo único que protege nuestra caficultura. Además, es importante apoyar desde las regiones la industrialización de nuestra caficultura, potenciar al máximo nuestra cadena de retail Juan Valdez, soy el único de los ternados con experiencia específica en el desarrollo de retail.



Trabajaremos con todos los actores de la industria y el comercio, pero potenciaremos nuestra apuesta por participar en toda la cadena. Y debemos pensar en grande con la fábrica de café liofilizado Buencafé, es un gigante dormido y es imprescindible su desarrollo industrial para atender la demanda nacional e internacional. Soy ingeniero de producción agroindustrial y conozco lo que le estoy diciendo. Solo cuidando nuestra marca café de Colombia, a través de su premium de calidad y participando activamente en toda la cadena de valor del café, podremos minimizar el impacto para los cafeteros por una volatilidad de los precios en el mercado de commodities.

¿Qué tanto le preocupa la escasez de mano de obra del sector?



Mucho, y no se imagina lo que se siente cuando el cafetal está cargado de café cereza y no hay mano de obra. Pero para evitar que eso ocurra en el futuro, debemos invertir decididamente en los jóvenes que vienen de las regiones cafeteras. Solo apoyando su desarrollo, educándolos para que tengan ganas de quedarse en el campo, y promoviendo su desarrollo como personas y como profesionales es que devolveremos al cafetal ese interés de las nuevas generaciones para trabajar por él.



Debemos profundizar las escuelas de formación y hacer una realidad la universidad del café. Solo piense en el centenar de ingenieros agrónomos que tiene la caficultura, los miles de trabajadores que hay en las tiendas Juan Valdez en el mundo, el mundo de la catación, el barismo y la tostión. En nuestras manos está la responsabilidad de devolverles a las mujeres y a los jóvenes la dignidad y despertar el orgullo del trabajo en el campo.

¿Cree que hay que sembrar cafés robustas?



Esto no lo define una persona, es algo que tendremos que evaluar como agremiación. Pero no nos podemos equivocar.