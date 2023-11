‘Con plan de austeridad en la Fedecafé, ya hemos ahorrado $ 18.000 millones’

En medio de la caída de la carga de café, que ayer cerró en 1,4 millones de pesos mientras que hace unos meses estaba por encima de 2 millones de pesos, los representantes de los comités cafeteros de todas las regiones se reunirán desde hoy hasta el viernes en Bogotá en su congreso anual.



En entrevista con EL TIEMPO, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, dice que no se trata de una crisis, habla de su ambicioso plan de austeridad para sanear las finanzas y favorecer a los caficultores y de la relación que tiene con el Gobierno.



¿Qué tanto le preocupa la caída que ha tenido el precio del café?



La preocupación es evidente puesto que hay una estrechez en la rentabilidad. Ha habido una descolgada en el precio de enero a la fecha, particularmente desde abril. Sin embargo, en las últimas semanas se ha presentado una cotización alcista en la Bolsa de Nueva York. También han venido cediendo los costos de fertilización y de recolección.

¿Se podría hablar de crisis cafetera?



No hablaba de bonanza cuando subieron tanto los precios como los costos, ni hablo ahora de crisis. Lo que estamos viendo es una destorcida en el precio. Tenemos una estrechez de la rentabilidad, lo cual no nos hace felices.

Germán Bahamó, gerente de la Fedecafé. Foto: Federación Nacional de Cafeteros

Los cafeteros de las regiones han viajado a Bogotá para acudir al Congreso. ¿Les va a dar un parte de tranquilidad?



Es difícil que tengamos esa posibilidad porque la Federación no tiene injerencia en el precio. Lo que queremos es demostrarles cómo nosotros mismos podemos hacer cambios que permitan proyectar hacia el futuro la caficultura. A través de la tecnología se puede generar una mayor productividad con drones e irrigación inteligente, al tiempo que se disminuyen los costos.

¿Qué medidas se han llevado a cabo para ayudar a las familias cafeteras?



Al ser los administradores del Fondo Nacional del Café hacemos investigación y desarrollo. Además, les garantizamos a los productores la compra de su café al mejor precio. No hay ningún otro productor agropecuario en Colombia que tenga la capacidad de decir que tiene garantía de compra de su producto. Igualmente, generamos oportunidades en diferentes mercados para que nuestro café siga siendo el de mejor calidad, el más valorado y el de mejor precio.

El Ministerio de Agricultura anunció una millonaria inversión para la renovación de cafetales. ¿Cómo les beneficia?



La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, a través de Finagro y el Banco Agrario, destinó recursos por 35.000 millones de pesos para que los caficultores desarrollen procesos de producción y transformación. Hay un incentivo de capitalización rural (ICR) que les ayuda hasta con el 40 por ciento del valor de su inversión. Ya vamos en un 83 por ciento de alcance y esperamos continuar en el 2024. Siempre hemos querido que la renovación sea del 20 por ciento del parque cafetero.

¿Cómo va la relación de la Federación con el Gobierno?



Lo importante es que trabajamos en medio de las posibles diferencias en una oportunidad de construir y de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Entendemos que el presidente Gustavo Petro tiene unos objetivos claros para llevar a las regiones y nosotros queremos acompañarlo. Siempre hemos manifestado ese apoyo.

Usted dijo hace meses que le gustaría tomarse un tinto con el Presidente, ¿sigue pensando lo mismo?



Siempre habrá una puerta abierta para que podamos entrar a conversar. De momento, lo estamos haciendo con seis ministros.

Germán Bahamón, de 48 años de edad, fue elegido en abril nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Petro dijo hace unos meses que si la Federación no se reestructura se acaba el Fondo Nacional del Café. ¿Qué ha pasado al respecto?



Dijo que tiene reparos sobre el manejo por parte de su administrador, que es la Fedecafé. Llevamos 96 años administrando el Fondo y creo que los colombianos han dado fe de que hemos actuado con responsabilidad. Incluso, con esos recursos hemos ayudado a construir más de aulas escolares, innumerables kilómetros de vías y centros de salud, entre otros. Confiamos en que el Fondo siempre va a estar manejado por la Federación.

Cuando usted llegó en abril dijo que quería llevar adelante un plan de austeridad, ¿en qué va?



Vamos a buscar el 20 por ciento de reducción de los gastos operativos de las oficinas y empresas que están en Bogotá y que hacen parte de la institucionalidad cafetera en beneficio de que tengamos más recursos para las regiones y más cercanía con el caficultor. Ya tenemos ahorros por 18.000 millones de pesos, lo que supone el 58 por ciento de la meta propuesta. Y seguimos rediseñando la Ruta del Café.

¿Cuántos cargos ha eliminado desde su llegada?



Eliminamos ocho cargos directivos de la Federación y hemos eliminado gastos superfluos, como pagos de clubes sociales, televisión satelital, entre otros.

En el caso específico de Almacafé se pidió hacer una auditoría interna. ¿Ya se solucionó el problema?



No solo se eliminó el cargo de subgerente general de Almacafé, algo que no encontraba sustento para mantener, sino que se le pidió al gerente que estaba que diera un paso al costado. Eso tuvo una auditoría interna e incluso tuvimos la necesidad de interponer una demanda penal porque encontramos que había unos sucesos que no debían haber ocurrido y está en curso.

¿Cómo espera cerrar la producción cafetera y cómo van las importaciones?



Esperamos que la producción de café no siga cayendo este año y que llegue a 11,4 millones de sacos. Además, hemos visto ya una caída en las importaciones de 32 por ciento en el año corrido. Cuando el precio de la carga de café exportable creció tanto, se generó un fenómeno en Colombia. Y es que la industria nacional necesitaba un producto para poder satisfacer la necesidad interna, es decir, la de la tienda de la esquina que tiene unos precios distintos. Entonces había una necesidad de suplir una demanda interna con un producto que nosotros no estábamos produciendo.

La ministra de Agricultura, Jhenifier Mojica, y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón. Foto: Fedecafé

¿Se estaba importando café de una menor calidad?



Sí, y vale la pena decir que nosotros tenemos el mejor café del mundo, pero Colombia no es el que lo consume. Normalmente exportamos todo ese café y nos quedamos con la pasilla, que es de menor calidad. Al consumidor colombiano no lo hemos educado para que tenga un paladar como el europeo, el estadounidense o el japonés. En Colombia lo que tomamos es el tintico.

¿Se va a empezar a cultivar café robusta en el país?



Yo creo que robusta sí, pero no así, es decir, lo que no me parece responsable es que incitemos a sembrar una variedad sin saber si se ajusta o no a las condiciones climatológicas y de terreno del país. Queremos ser partícipes y líderes de la posibilidad de generar robusta en Colombia, pero que no vayamos a usar a nuestros caficultores como conejillos de Indias. Tenemos que tener la certeza de recomendarles algo que va a ser bueno para 548.000 familias cafeteras.

El Gobierno está adelantando la reforma agraria en las regiones, ¿cuántos caficultores no tienen títulos de propiedad y podría beneficiarles este proyecto?



Alrededor del 50 por ciento de los caficultores colombianos no tienen título de propiedad. En la caficultura no hay latifundios. Las familias tienen en promedio 1,5 hectáreas. Quisiéramos incrementarlas y, por qué no, acompañar a que los jóvenes entren. El ministro Ricardo Bonilla nos ha dicho que ojalá esos 2,5 millones de hectáreas que tenemos los caficultores, de las que solo cultivamos 842.000, las podríamos hacer crecer. Lo que queremos es el acompañamiento del Estado para la infraestructura de vías terciarias, las telecomunicaciones en las regiones, generar las condiciones de la renovación de los cafetales y el apoyo como siempre en fertilización.

Juan Valdez sigue expandiéndose. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuál es el plan de internacionalización?



El año entrante abriremos 60 tiendas en el exterior de nuestra cadena Juan Valdez y para dentro de tres años debe haber más tiendas fuera que las que tenemos en Colombia. Eso enfocado en cuatro mercados: Brasil, México, el Lejano Oriente y el Medio Oriente.



Adicional a ello, estamos evaluando todos los planes de expansión de la planta de liofilización o de otras plantas que permitan tener productos de valor agregado a través de la transformación de nuestro café en Colombia para poder exportarlo ya transformado.



Igualmente, estamos buscando la generación de demanda de café verde en diferentes mercados, como el de China. Vamos a cerrar con 137.000 sacos de café exportados a ese país. De representar el 2 por ciento de las ventas externas, pasará al 8.

Entes del Estado deberían comprar café 100 % nacional, dice Bahamón

Ante la situación de precios bajos del café, algunos sectores de la caficultura han puesto sobre la mesa la idea de ponerles un arancel de 70 por ciento a las importaciones del grano.



“Se debe recuperar el mercado interno, copado por más de dos millones de sacos de café importado de mala calidad y para ello se deben activar las salvaguardias comerciales de protección con un arancel del 70 por ciento, como lo tiene Colombia declarado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, afirmó hace unas semanas la Unión de Cafeteros de Colombia (UCC).

Para el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, esta propuesta no mejoraría estructuralmente el consumo interno. Al contrario, dijo que lo que sí hay que hacer es que Colombia Compra Eficiente, que es esa plataforma que compra el café para todas las entidades del Estado, obligue a adquirir el grano 100 por ciento colombiano.



“Yo les mostré a congresistas y al ministro (Bonilla) que ha comprado más de 500.000 libras este año y que el valor promedio es de 11.500 pesos por libra. Es muy difícil que con el precio de nuestra carga de café colombiano lleguemos a eso con empaque e industrialización”, aseguró en entrevista.



Bahamón dijo que hay muchas maneras de que la industria, el Gobierno y la Federación acompañen la generación de consumo interno de café de calidad.



“Creo que se ha visto en el mundo una tendencia importante de cómo crece el café de especialidad, se está viendo que hay diferentes experiencias. Ya lo vemos en ciudades como Bogotá y Medellín, pero queremos que se extienda”, señaló.