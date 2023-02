De todos los problemas estructurales que tiene Colombia en la actualidad, el de la informalidad laboral, que toca al 60 por ciento de la población, es el más grande y el que requiere con urgencia una solución inmediata, pues le permitiría al país mejorar en temas como el ahorro, la tributación, la producción y el crecimiento económico, entre otros frentes.



No será una tarea fácil, le dijo a EL TIEMPO Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), al advertir que el Gobierno, los empresarios y, en general, todo el país tienen una gran oportunidad hoy de acabar con este problema, por lo que hizo un llamado para que las discusiones que comienzan a darse en torno a las reformas sociales tengan el tiempo suficiente para analizar sus impactos en el largo plazo, discutirlas y debatirlas de cara a todos los colombianos.​

¿Cuál es la foto que están viendo los empresarios hoy frente a la de agosto del 2022?



El presidente (Petro) se eligió con una bandera de cambio en unos temas trascendentales, como la seguridad social que toca a todos los colombianos, temas de salud, laborales, pensionales, de protección a la vejez, ese paquete de conversaciones y discusiones son de mucha profundidad y de mucho impacto para el país. Hay otro frente que está relacionado con la prestación de los servicios públicos, que ha sido factor de discusión en las últimas semanas, y hay, además, una discusión en torno a la capacidad que tiene Colombia de manejar su marco fiscal de mediano plazo, es decir, cómo manejar toda esta agenda de cambios dentro de unas restricciones fiscales que están asociadas al déficit y al nivel de endeudamiento del país. Esto obliga a que se tenga unas conversaciones de cómo se pueden dar esas transformaciones, cómo estas se hacen sostenibles y cómo se reconoce la situación fiscal del país. Pero además, enviar unas señales de estabilidad de largo plazo, porque eso es lo que mantiene el aparato productivo moviéndose.

¿Cómo avanzar hacia esos objetivos?



Los inversionistas están tomando decisiones, ejecutando presupuestos, el Estado enviando señales que permitan que esas inversiones tengan un horizonte estable de largo plazo y que uno haga que estas dos cosas se compaginen. En esto nunca hay equilibrios perfectos, pero sí un ejercicio para que entre lo público y lo privado haya el balance indicado para que el país avance en el cierre de brechas en materia social. Pero además, resolviendo problemas estructurales que han envejecido mal, como la enorme informalidad que está ligada a la productividad y a la capacidad que tenemos de crecer por encima de nuestro potencial, de generar más empleo, más capacidad de tributación en la sociedad. Este es un gran desafío que tienen el Estado, el Presidente y los empresarios, pero respetando la institucionalidad que nos ha costado años construir.

Pero con la coyuntura muchos inversionistas están temerosos de llegar al país...



Colombia siempre ha tenido un atributo y es que es un Estado social de derecho, es lo primero que se les dice a los inversionistas. Lo segundo es que tenemos unas instituciones fuertes. Colombia no hubiese logrado crecer y cerrar las brechas que ha cerrado en las últimas décadas en medio de un conflicto armado sin esto, ha mantenido niveles crecientes de inversión, logrado cosas importante, quizás por debajo de las expectativas de la ciudadanía, pero muy por encima de la capacidad financiera y económica que el país tenía hace apenas dos o tres décadas. Ahora, tenemos que ser capaces de gestionar esas reformas desde la institucionalidad, es obligación de todos los que representamos estas instituciones garantizar que dentro de las reglas de juego podamos discutir, disentir y construir, porque si logramos aportar soluciones para la ciudadanía, el cambio tiene un significado para la sociedad, que está esperando mucho de nuestra parte y de sus instituciones.

Germán Arce fue el sexto Ministro de Minas y Energía del Gobierno del presidente Santos. Duró en el cargo algo más de un año y tres meses. Foto: Archivo / Ministerio de Minas y Energía

Y ¿qué le dicen esas reformas planteadas por el Gobierno?



Hasta ahora estamos comenzando a conocer los textos de algunas. ¿Qué ha priorizado el Consejo Gremial?, la discusión del plan de desarrollo… yo le agregaría la ley de adición (presupuestal). Ese plan trae dos señales importantes para la economía: la primera, cuáles serán esos sectores bandera con los que el Estado generará los estímulos para mantener la actividad económica, el peso que tenga la inversión, la manera como se prioricen programas y proyectos que tengan un impacto de mediano y largo plazo. Esto debería darnos luces de cómo estarán esos énfasis desde el punto de vista de inversión de los sectores público y privado, y de los objetivos para lograr unas metas de reducir unos indicadores que están planteados en ese plan. Le pego la ley de adición porque esta recoge los ingresos extraordinarios del 2022 y los extraordinarios que vienen por la entrada casi simultánea de las dos últimas reformas tributarias. Hay que medir si por la manera como se asignan en el gasto se volverán plata de bolsillo o factores generadores de crecimiento y de empleo.



¿Cuál es el otro punto?

El paquete grande reformas del sistema de protección social. La primera que se presentó es la de salud. Desde la Andi se hicieron unas propuestas y nosotros estamos en la tarea de entenderlas y de apoyar esa gestión. Pero lo que más nos inquieta es la laboral porque tenemos identificado que el principal problema estructural que tiene la economía colombiana es la alta informalidad, es el problema con mayores dificultades por resolver y en el que creemos se debe aprovechar la oportunidad para romper algunas viejas discusiones que no han permitido que tengamos un sistema laboral que ayude a formalizar trabajadores, que se vinculen a la actividad formal más jóvenes, adultos, y que por esa vía podamos tener un aparato económico más grande y un mayor nivel de contribución a la seguridad social

Y en ese aspecto, ¿cuál es el mensaje para avanzar en la discusión?



Sin conocer el proyecto, este debe pegarle a reducir la informalidad, tenemos que incluir en la discusión a quienes no tienen un empleo formal y no caer en la trampa de que se nos vuelva una discusión de derechos sindicales. El problema es que el 60 por ciento de los colombianos no cabe en la categoría de empleados, un porcentaje que necesita soluciones efectivas que le permitan reconocer los nuevos desafíos de las formas de trabajo: la automatización, la digitalización, la incorporación de población que ha sido vulnerable en la generación de empleo formal, las mujeres, los jóvenes, el trabajo para el adulto mayor. Creemos que hay una oportunidad de darla desde una perspectiva de largo plazo que resuelva el problema de la informalidad o que genere incentivos para reducirla en un horizonte de tiempo razonable. Estamos trabajando con otros gremios que tienen sus propias preocupaciones, queremos poner sobre la mesa propuestas que le peguen al problema grande de la informalidad, el elefante que hay en la sala.

¿Cómo están viendo el tema pensional?



Asofondos está haciendo una tarea muy rigurosa, eso hay que reconocerlo. Pero lo primero es que tenemos que ser capaces de entender que hay problema para unos 3 millones de personas que alcanzaron su edad de pensión, no cumplieron los requisitos para jubilarse y hoy están en condiciones de vulnerabilidad. Ese problema de protección a la vejez no es derivado del sistema de pensiones, sino de una debilidad del Estado para atender las necesidades de esa población vulnerable, que no tiene acceso a trabajo y no tiene un sistema de protección. Hay programas asistencialistas, pero no son suficientes para sacar a estos adultos de las líneas de pobreza extrema, ahí hay que hacer un esfuerzo de naturaleza fiscal para ayudar a esa población. Cuánto, para quiénes y cómo hacerlo sostenible es otra discusión casi que con el ministro de Hacienda.

Y la discusión del manejo del ahorro de las personas...



En el 2022, el ahorro pensional llegó a 345 billones de pesos. Foto: Andrea Moreno. ELTIEMPO

Ese es un tema de fondo sobre cómo preservamos el ahorro construido en estos 30 años y cómo aseguramos que este contribuya a la protección a la vejez, es un tema relacionado con la responsabilidad que tenemos con las siguientes generaciones, porque si ese ahorro se gasta hoy, les estamos abriendo un hueco a los jóvenes que se pensionarán más adelante, hay que proteger ese ahorro independiente de quién lo administre. Si se convierte en gasto, estamos construyendo un problema que será muy difícil de resolver. Además, este debe cumplir con su función de activar o invertir en los sectores productivos para que estos puedan crecer, generar empleo y pagar impuestos.

¿Dónde queda la reforma de la salud?



Apenas comenzamos a analizarla. Diría solo que para resolver problemas, como la cobertura rural, no hay que deteriorar el sistema de protección o prestación de servicios en las ciudades, que ha permitido nivelar el plan subsidiado y contributivo y darle acceso a la salud en un país que no tenía acceso hace 30 años.

¿Les preocupa el control que hará el Presidente de las tarifas de energía?

Asumir las funciones de la Creg es una idea riesgosa, entre otras razones en la generación de expectativas y de señales de inversión de largo plazo, que es lo que ese sector requiere para atender una demanda creciente de energéticos que cuesta miles de millones de dólares. Esta discusión, reconociendo que hay problemas por resolver, de cobertura y calidad, se puede dar dentro del marco de la institucionalidad construida, porque el riesgo que se corre es que alejemos a los inversionistas y sin esas inversiones será difícil prestar un servicio con calidad en el futuro. No se pueden enviar señales confusas o de inestabilidad a los inversionistas de largo plazo.

Ustedes se reunieron con el presidente Petro, ¿cuál es la lectura, tras esa cita?



Tuve la oportunidad de hablar con el Presidente hace un par de semanas sobre esta agenda, de estos temas priorizados en el CGN, de decirle que nuestra voluntad es ser propositivos y constructivos en las soluciones que la ciudadanía espera y en eso nuestra voluntad está puesta. Lo que percibí es que él tiene una actitud positiva. Lo que pasa es que esta discusión de las reformas se tendrá que dar en el marco de las competencias del Congreso, de ahí la importancia del encuentro, porque más allá del ruido mediático y las redes, tengamos un debate ordenado. La próxima semana iniciamos las reuniones con distintas bancadas, esperamos llegar con propuestas, ideas, números y prioridades, lo que nos permitirá tener una discusión más precisa.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com

