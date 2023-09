A los empresarios colombianos les preocupa que continúe pasando el tiempo y que la agenda de los temas urgentes que requieren planes concretos de ejecución no se defina. Por eso, se reunieron a comienzos de esta semana con el presidente Gustavo Petro, a quien le manifestaron su voluntad de seguir contribuyendo y aportando en la búsqueda de caminos que lleven a consolidar ese gran acuerdo nacional que se necesita para avanzar en lo fundamental.

Y si bien hubo entendimiento entre los asistentes al encuentro frente a esas necesidades (más de 30 empresarios y funcionarios del Gobierno), entre los representantes del sector productivo nacional quedó la sensación de que sigue faltando ese elemento que permita destrabar el cuello de botella en el que se encuentra el país.



Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN) y de Asofiduciarias, gremio que representa a las sociedades fiduciarias en el país, está convencido de que esto necesita método y dolientes. Dicho de otra forma, cómo se van a lograr esas metas y a quién se le van a asignar qué tareas, para que cuando a la vuelta de unas se manas haya otra reunión, se pueda discutir si se está avanzando o no en los objetivos planteados.



En entrevista con EL TIEMPO, el directivo fue enfático al señalar que ese es uno de los escollos a superar y sobre lo que se tiene que comenzar a trabajar para avanzar de forma organizada.



(Le recomendamos: Clases sociales en Colombia: así son las condiciones de vida de la población pobre)



“Tenemos que meterle método a esta conversación, y si bien el presidente (Petro) no dio pistas de quién podría ser esa persona con la que se pueda coordinar esa labor, creo que él entendió que nosotros no solo le estábamos ofreciendo nuestra voluntad para tener estas conversaciones, sino que les estábamos ofreciendo nuestra capacidad de organizar y de ponerle un poquito de metodología a un diálogo mucho más constructivo”.

Luego de la reunión del martes en Presidencia, ¿cuál debe ser el siguiente paso para consolidar ese gran acuerdo nacional que se persigue?



Yo estoy coordinando algunas reuniones con los sectores, pero tal vez diría que en el Palacio había una alta Consejería que servía de puente en las discusiones entre los sectores, el Presidente y los empresarios. Esta unidad les hacía seguimiento a los proyectos estratégicos, entre otros, pero esa dinámica se perdió y creemos que hay que recuperarla. Necesitamos recuperar esa capacidad, una instancia de coordinación que ayude a canalizar las múltiples discusiones sectoriales. Por ejemplo, el tema minero-energético requiere enorme nivel de coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente para asegurar que proyectos como la interconexión de La Guajira salgan adelante, así como aquellos declarados de importancia estratégica, es decir, los de infraestructura vial o las grandes obras.

Se requiere de una persona que sea muy cercana al Presidente para que le cuente si se cumplen o no las tareas o le señale las trabas que se vayan presentando. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo dar ese ‘estartazo’ para retomar un rumbo definido?



Necesitamos abrir unas instancias de coordinación, que en el Palacio nos ayuden a salir de este cuello de botella en el que estamos metidos, a generar una agenda de prioridades, a identificar qué cosas no están evolucionando al ritmo que deberían hacerlo, a que se le pueda hacer seguimiento uno a uno, porque esa es una capacidad que nosotros sentimos que se perdió. Una propuesta es montar una unidad de seguimiento, de coordinación. Ahí nos hace falta una instancia de coordinación, y cuando le decimos al Presidente que le ponga un doliente estamos hablando de eso: alguien que le haga seguimiento a la agenda, con quien adelantemos esta conversación, a quien se le puedan pedir las tareas y saber si se cumplen los tiempos. Esa es una conversación que perdimos y creo que es parte de lo que ha hecho difícil el que los proyectos salgan adelante. Aquí hay muchas iniciativas que están paradas y si no le metemos un empujón, podemos caer en un escenario que no es deseable: bajo crecimiento y alta inflación, una combinación fatal que volverá imposible, entre otros, cerrar las brechas sociales.



En cabeza de quién en el Gobierno debería estar esa responsabilidad...



Creo que hay gente que ha mostrado disposición, el ministro (de Hacienda) Bonilla, el director de Planeación (Jorge Iván González), el ministro (de Comercio) Umaña. Nosotros no hemos tenido esta discusión a ese nivel de detalle, pero creo que hace falta una cabeza en Casa de Nariño que no tenga una agenda sectorial, sino una multisectorial, que pueda ayudar a coordinar a todos los sectores. Esta era un poco la figura de la Consejería de lo público-privado, es una opinión muy personal. Yo sé cómo opera esto, porque si nos quedamos con un ministro, él tiene una agenda y unas tareas que son sus prioridades. Entonces, tiene que haber alguien que reparta palo parejo, pero se requiere de una persona que sea muy cercana al Presidente para que le cuente si se cumplen o no las tareas o le señale las trabas que se vayan presentando. Esa función debe estar por fuera de los ministerios, insisto, es necesaria una figura que le pueda hacer seguimiento transversal a estas iniciativas y que le pueda reportar siempre al Presidente.

¿Cuáles son esos temas urgentes que no pueden dar más espera?



Nosotros hablamos mucho de la seguridad. Le dijimos al Presidente que hay un deterioro en las condiciones de seguridad, en la percepción de seguridad, y la combinación de esos dos factores es nefasta para la inversión. Cuando los empresarios ven que las condiciones para desarrollar nuevos proyectos, nuevas inversiones, son inciertas las cosas se complican y esa seguridad pasa por la física, que es el primer punto del que hablamos, pero también pasa por la jurídica en algunos sectores, como el sector energético. Se requiere generar las condiciones que le permitan a los sectores saber en qué estamos y para dónde vamos. Y esto pasa por entender la política de seguridad que el Gobierno ha diseñado y cuáles son esos planes concretos que se están implementando en todo el país, porque cada región tiene sus propios problemas.



(Además: Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC) recibe cuatro premios Cemex)

Facebook Twitter Linkedin

Germán Arce Zapata, exministro de Minas y Energía. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Y los otros puntos planteados...



Todo es importante. En la discusión del tema de reactivación económica nosotros le planteamos al Presidente que hay unos renglones que tienen mayor capacidad de generar efectos mucho más rápidos. No quiero decir que no haya otros que no puedan entrar, pero, por ejemplo, lo que se haga en infraestructura es importante porque es inversión pública en proyectos que están parados y requieren esa inyección. Esto es más concreto, más asfalto, más trabajo a nivel territorial, mejorar las condiciones de conectividad y el impacto que esto tiene en competitividad. Se viene trabajando en ello, pero darle un mayor empujón es clave. La vivienda es otro tema que estamos coordinando, tendremos una reunión con la ministra del ramo (Catalina Velasco), con la gente de Camacol y el sector financiero, porque los indicadores de este sector son críticos. Llevamos 14 meses con las ventas en caída y si no recobramos la dinámica allí, en un sector que genera 1,3 millones de empleos, las cosas se complicarán aún más. Por eso se requieren acciones en el corto plazo, y la ministra ha estado abierta a ver qué se puede hacer. También hay una discusión en torno al tema de turismo, una de las prioridades del Plan de Desarrollo, pero ahí es clave la seguridad para brindar una oferta a esos turistas que están llegando al país y nos traen divisas. Y está el agro, que pasa por el tema de tierras, pero hay una discusión que no es solamente ese punto, sino de capacidades productivas que debe ser tenido en cuenta para su desarrollo. Esos son algunos de los sectores claves: infraestructura, vivienda, turismo, agro y el sector energético, que requieren de manera permanente estar generando infraestructura de transporte, distribución y de generación. Todo esto requiere mucha microgerencia, sin embargo, debemos interiorizar el discurso hacia acciones concretas que le den contenido a esas iniciativas y que nos pongan a trabajar a todos, a funcionar los sectores, y empecemos a hacerle seguimiento a esos logros.

No ha sido un año fácil para nadie, pero el país necesita que saquemos adelante iniciativas y que la economía se recupere, una tarea que demanda el esfuerzo de todos. FACEBOOK

TWITTER

¿Dónde queda el polémico tema de las reformas sociales, en el cual parece que no hay mayor consenso en el qué y el cómo?



Nosotros tuvimos una reunión con el nuevo presidente del Congreso, el senador Iván Name, a quien le pedimos garantías para que el sector empresarial pueda participar de forma activa en el debate. Ha habido mucho espacio de diálogo, pero hay que llevarlo a acuerdos. Le hemos pedido al Congreso garantías y el presidente del Senado ha sido claro en que las vamos a tener. Creo que algunas señales se están viendo con los espacios que se abren, como el de la discusión en salud con la propuesta de la representante Julia Miranda. En pensiones vamos a necesitar un espacio técnico para exponer las preocupaciones del sector, no solo de los administradores (AFP), sino el efecto macroeconómico de cómo vamos a garantizar que ese ahorro construido en los últimos 30 años se preserve y cómo no le vamos a trasladar un pasivo a las nuevas generaciones que no tendrán cómo pagarlo en un par de décadas. Ahí hay una discusión en la que vamos a requerir el concurso de los centros de pensamiento, las universidades y de todos los actores de la sociedad. Por eso esperamos que esos espacios se abran también para la laboral que nos preocupa mucho, entre otras razones porque no le está pegando al problema grande de la informalidad. Nos toca seguir buscando espacios. Le dijimos al Presidente: tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, incluso, en lo que no estamos de acuerdo, para ir avanzando.



Los empresarios han dejado claro que están dispuestos a trabajar en lo que el Gobierno proponga, ¿pero lo ven ustedes en esa misma tónica de querer acelerar?



El Presidente ha mostrado voluntad de mantener la interlocución con el sector empresarial, pero insisto en la necesidad de meterle método de lado y lado y ponerle interlocutores que se encarguen de sacar estas conversaciones adelante. El Consejo Gremial, que somos muchos sectores de la economía, 41.000 empresas, 590.000 afiliados, el 80 por ciento del PIB, el 75 por ciento del empleo formal de este país, ha dicho: aquí estamos con toda la disposición de trabajar las horas que toquen y dónde nos digan, pero necesitamos caras visibles para hacerle seguimiento a esto. Sé que el Gobierno lo está discutiendo y nosotros estamos ya coordinando una reunión con Palacio y con algunos sectores para avanzar, puesto que necesitamos que el balón se mantenga en movimiento. No ha sido un año fácil para nadie, pero el país necesita que saquemos adelante iniciativas y que la economía se recupere, es una tarea que demanda el esfuerzo de todos.



(Siga leyendo: Por qué el 'boom' de las materias primas no está enriqueciendo a América Latina?)



¿Confía en que este mes haya algún avance?



Como le comenté, el lunes (hoy) tendremos una reunión con el ministro de Defensa, y en las próximas dos semanas tengo un par de reuniones más de coordinación que estoy aterrizando con algunos sectores y con la gente de Palacio, con el secretario General y su equipo, para empezar a fijar los temas de arranque, el cronograma de trabajo y la gente que se va a sentar y comenzar a medir los avances en esos frentes.

CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Redacción Economía