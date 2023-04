El nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, extiende en la siguiente entrevista su mano al presidente Gustavo Petro. Lo hace a raíz de los ataques del mandatario contra su designación como gerente que hizo el congreso cafetero, que no atendió la solicitud del jefe de Estado de aplazarlo para que pudiera intervenir el nuevo ministro de Hacienda. El funcionario repite que desea trabajar con el presidente Petro, con su gobierno, “para bien de todos”.

Revela que pidió audiencia con el primer mandatario para cumplir su “deseo indeclinable de trabajar de la mano con él”…. Su diálogo con este cronista para EL TIEMPO comienza con sus relaciones con el Presidente:

“He encontrado importantes puntos de encuentro con él, en el Plan Nacional de Desarrollo. Le menciono tres. Él quiere trabajar en las vías terciarias y nosotros los cafeteros queremos sumarnos a ese esfuerzo y a ese objetivo. Esas vías terciarias son las que nos ayudan a sacar de las laderas andinas el café. El segundo es el tema de vivienda rural digna. Hay 540.000 familias cafeteras que tienen parcelas de no más de dos hectáreas y esas son las que necesitan mejorar las condiciones de habitabilidad y darle dignidad a la vivienda cafetera. Y el tercero es otro deseo del presidente Petro, que lo expresó en campaña y lo tiene consignado en su Plan de Desarrollo. Y es la titulación de predios. De las 540.000 familias, el 60 % más o menos no tiene título de propiedad. Así que encontramos enormes coincidencias y tengo la indeclinable convicción de que vamos a generar unos puentes de comunicación con el Gobierno nacional”.

Germán Bahamón, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Mauicio Moreno. EL TIEMPO

Pero los tuits que ha producido el presidente Petro no son muy halagadores…



Yo lo único que le puedo decir es que este proceso de selección del nuevo gerente de la federación ha sido acompañado por el Gobierno nacional.



El Presidente dijo que él no dio ninguna orden a un gremio privado. Afirmó: “Hice una solicitud respetuosa como responsable que soy de los dineros públicos del Fondo Nacional del Ahorro. No fui escuchado”...



Yo no le podría responder eso porque yo fui un invitado. Ayer éramos tres invitados a ese congreso, la doctora Sandra Morelli, el doctor Santiago Pardo y yo. La decisión la tomó el congreso cafetero.



Ante el rechazo claro y contundente del presidente Petro a su elección, ¿usted ha pensado declinar?



No señor. Estamos en un país que ha buscado por todos los medios mejorar la capacidad de concertación, de diálogo y buscar siempre la paz. Y yo estoy convencido de que representando a 540.000 familias tenemos la posibilidad abiertamente de establecer relaciones cordiales y armoniosas con el señor presidente de la República, Gustavo Petro.



En el pasado, usted alguna vez le dijo al entonces alcalde Petro que era un “canalla”. ¿No fue eso lo que deterioro las relaciones con él?



Es muy posible que en el pasado haya tenido una desavenencia o una diferencia de opinión, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad de mirar hacia adelante. La única intención que tenemos es buscar la prosperidad y la rentabilidad del negocio cafetero y además el beneficio de 540.000 familias. Yo como ciudadano pude haber tenido algún tipo de diferencia, pero lo único a lo que me invita esta situación es a trabajar; a trabajar en búsqueda de construir puentes de comunicación armoniosa con el señor Presidente de la República.

Es que la terna fue elegida por el Gobierno. La siguiente instancia son las bases cafeteras a través de sus comités, que eligen democráticamente

Pero mire: el abogado Miguel Ángel del Río acaba de pedir a la Procuraduría que lo investigue por viejos trinos…



Si en algún momento me requiere alguna de las entidades judiciales, estaré muy atento a responder. Pero lo que he visto es un ataque de manera sistemática. Incluso estaban diciendo que yo estaría inhabilitado o tendría incompatibilidades, algo que demostré perfectamente que no era cierto. En mi hoja de vida siempre ha estado que yo soy un cafetero, que soy un romántico cafetero que ha participado en la cadena de valor en una finca en el departamento del Huila con mi familia.



El ministro de Hacienda tiene derecho al veto en el congreso cafetero. Sin embargo, el entonces ministro Ocampo no lo aplicó contra usted. ¿Sabe por qué?



Es que la terna fue elegida por el Gobierno. La siguiente instancia son las bases cafeteras a través de sus comités, que eligen democráticamente.



Ante la oposición del Presidente a su nombre, ¿no corre el riesgo de que el Gobierno le quite la administración del Fondo Nacional del Café a la federación?



Yo no estoy pensando en hecatombes ni en problemas. Estoy buscando siempre soluciones. Y creo que habrá la posibilidad de sentarnos a dialogar y buscar entendimientos. Pero el contrato de administración del fondo parafiscal vence en el 2026. Obviamente podría ocurrir cualquier cosa y lo único que buscamos definitivamente es trabajar armónicamente en beneficio de los colombianos.

Pero ¿cómo manejar la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia sin tener el diálogo con el Presidente? ¿No es sumamente preocupante?



Claro que sí. Y por eso le estoy diciendo que nuestra voluntad indeclinable es la de trabajar de la mano con el Gobierno nacional. Yo creo que en este país hemos encontrado esas oportunidades de diálogo. Nunca hemos visto esta posibilidad de que se rompa la relación con el Gobierno nacional. Estamos trabajando y lo haremos de manera decidida para trabajar y establecer las relaciones. No consideramos de ninguna manera que esto se vaya a romper.



Pero ¿el Gobierno sí tiene facultades para terminar el contrato?



Yo creo que sí. Esos contratos nunca se han terminado de esa manera unilateral y esperamos que esto no ocurra. No estamos buscando escenarios pesimistas.



¿Usted proyecta solicitar audiencia con el presidente Petro?



Hoy (viernes 28) lo hice. Pedimos una audiencia con el señor Presidente.



Pero no se trata de que yo sea pesimista. Es que el presidente Petro ha dicho claramente que no quiere que usted sea el gerente de la federación…



Y por eso estamos tendiendo estos puentes de comunicación y yo no voy a descansar. Es mi deseo indeclinable de buscar acuerdos. Creo que hay maneras de hacerlo. Este país está buscando reconciliación, concertación, diálogo, la paz total que propone el presidente Petro, y estoy convencido del carácter demócrata del señor Presidente y buscaremos que esa audiencia se dé para poderle mostrar las oportunidades que tenemos en conjunto de salir adelante.

¿No cree que es sumamente grave para el mercado internacional del café ese mal estado de las relaciones?



Por eso estoy buscando ese diálogo con el Gobierno nacional y no descansaremos hasta que lo logremos. Esa hipótesis que usted plantea es una hipótesis válida, que incluso al Gobierno nacional le aseguro que le preocupará. El principal renglón de la economía agrícola es el café. Tenemos la oportunidad y la necesidad de establecer relaciones armónicas con el Gobierno y lo vamos a seguir haciendo.



¿Usted estaría dispuesto a presentarle excusas al Presidente por haber utilizado en algún debate político palabras tan fuertes contra él?



Yo no tengo ningún inconveniente y por eso estoy pidiendo audiencia con el señor Presidente. Yo creo que son puntos que debo tratar con él, y eso que haya ocurrido como ciudadano, incluso no como dirigente gremial ni político hace ocho años o diez años, pues no creo que tenga incidencia hoy, cuando lo importante es que trabajemos de la mano con él.



¿Para qué quiere el diálogo con él?



Es un diálogo para solventar cualquier tipo de diferencia. Yo no tengo ninguna diferencia en este momento con el señor presidente Gustavo Petro. Incluso le estoy diciendo que valoro como ciudadano colombiano el Plan Nacional de Desarrollo, que encuentro coincidencias importantes en lo que él quiere para la zona rural de Colombia y lo que nosotros deseamos como caficultores también.

El Gobierno tiene derecho a nombrar dos asesores en la federación. Actualmente, una de las asesoras de la federación que usted preside es la doctora Jimena Velasco, hermana del nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco…



El viernes tuve una reunión con la doctora Jimena, que está aquí en la Federación Nacional de Cafeteros, y le expresé el mismo propósito de entablar y construir esos puentes de comunicación con el gobierno del presidente Gustavo Petro.



¿Usted indeclinablemente va a continuar como gerente de la federación?



Yo voy a buscar el diálogo y estoy convencido de que lo vamos a lograr y trabajar armónicamente. Es decir, voy a seguir trabajando en la federación en beneficio de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente Gustavo Petro.



¿Cuál es el mayor problema que tiene hoy la Federación Nacional de Cafeteros?



Esta federación fue creada en 1927 y el propósito siempre ha sido la garantía de compra. Y esa garantía hace que todos los caficultores, en cualquier vereda, en cualquier municipio, tengan la certeza de que les van a comprar el producto y se lo van a pagar al precio justo y en efectivo.

De parte suya, ¿hay una mano extendida para el presidente Petro?



Absolutamente sí. Yamid, mi deseo indeclinable es el de trabajar de la mano con el señor residente de la República, Gustavo Petro.



¿Cómo hacer para aumentar la rentabilidad de los pequeños cafeteros?



Lo que tenemos que hacer y lo que vamos a velar siempre es primero por la garantía de compra. Segundo, con la posibilidad de mejorar los ingresos. Es la rentabilidad lo importante, más no el precio. Ahí es donde siempre hemos visto. Y por eso le decía yo ahora que el precio del café, como todos los commodities, subió, se ha mantenido estable, se ha mantenido estable los últimos seis meses. Lo que debemos buscar es que los costos bajen y los insumos, que inusitadamente se elevaron de una manera desproporcionada debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero si usted ve, ya en la bolsa de Nueva York, la tonelada de urea está en niveles endémicos. Es decir, ya vemos que va a bajar esa presión de costos y va a haber una mejor rentabilidad.

Podrían decir los cafeteros de Colombia: ¿esperar de parte suya como gerente general de la federación un pronto aumento del precio interno del grano?



No, nadie puede asegurar eso. Yamid, sería muy irresponsable yo si me comprometo a decir que va a mejorar el precio. Lo que vamos a hacer es a trabajar con la rentabilidad. Al cafetero lo que le importa es lo que le queda en el bolsillo, no cuánto le paguen por su producto, porque si los costos se elevan demasiado, de todos modos en su bolsillo no queda nada. Lo importante es trabajar en investigación y desarrollo, en la mejor variedad, en asistencia técnica, en mejor servicio técnico, en la posibilidad de ayudarles en la narrativa y en el comercio a partir de la industrialización de las regiones. En potenciar la denominación de origen de cada una de las regiones. ¿Usted se imagina el valor que tiene este café cultivado en la Sierra Nevada de Santa Marta si los acompañamos en crear una narrativa alrededor de ese café? El volcán Galeras también tiene café sembrado en sus laderas. Aquí hay que trabajar en eso, en denominación de origen. Y usted sabe lo que han hecho en la industria del vino, en la que las denominaciones de origen han potenciado el valor de las cosechas.



¿Cómo hacer para aumentar la producción cafetera?



Buscar generación de consumo. Llevar una tasa de café colombiano a más partes del mundo, trabajar en el consumo interno. Mi experiencia corporativa en Sony, en Apple, en Alquería, en Kimberly, me muestra que se debe diseñar una estrategia que genere consumo en los diferentes países del mundo. Yo soy ingeniero de producción agroindustrial, llevo 25 años en las empresas de tecnología, en las que se genera consumo, y por eso quiero traer a la federación eso, innovación, transparencia, austeridad en beneficio de las familias cafeteras. Por eso, lo que queremos es trabajar de la mano, no solo con el Gobierno nacional.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO