El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que si bien el proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno ante el Congreso tiene una serie de beneficios para los trabajadores formales, este podría aumentar los costos laborales de las empresas y por ende afectar el empleo.



"Hay elementos de la reforma que pueden ser positivos, pero es importante que la sociedad y el Congreso tengan conciencia de que estas decisiones no son gratuitas y de que hay un riesgo importante de que este aumento tan fuerte de los costos laborales, y en particular de algunos sectores que dependen del trabajo nocturno, afecte a la contratación y reduzca el empleo", señaló Villar en una citación en el Congreso.



También mencionó el informe que realizó el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del propio Banco de la República que proyecta que, en un escenario intermedio, las empresas se verían obligadas a despedir a unos 450.000 de sus empleados formales en un horizonte de entre 3 y 4 años.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente Gustavo Petro en la radicación de la reforma laboral. Foto: Prensa Mintrabajo

"Es difícil decir números definitivos, pero lo cierto es que los estudios sugieren que los impactos pueden ser importantes y que, por lo tanto, tienen que ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. No se debe desconocer que se puede reducir la formalidad e impactar la productividad", señaló Villar en una citación del Congreso.



Aunque en todo momento dijo que este estudio hace parte de los análisis que hacen los investigadores del Emisor y que no fue realizado por la Junta Directiva, sus argumentos sí estuvieron en línea.



"Este impacto, con este tipo de estudios, sugiere que podría haber una reducción del empleo significativa, que en los estimativos que presenta el grupo del Banco de la República sería del orden de 480.000 personas, pero hay una gran incertidumbre, esto son estadísticas con posibilidades a futuro, no números definitivos", dijo.

La ministra Gloria Inés Ramírez participó en una audiencia pública sobre la reforma laboral en el Congreso. Foto: Néstor Gómez

¿Qué dice el reporte del grupo laboral del Emisor?

El reporte del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República indica que el rango de los recortes iría de entre 152.000 a 746.000, en función de la respuesta estimada del empleo formal a los costos salariales, lo que equivale a una reducción de 2,1 puntos porcentuales de la tasa de formalidad. Todo ello en un escenario medio.



De acuerdo con los investigadores, habría incrementos del costo laboral promedio asociados tanto al componente salarial como al de las indemnizaciones en el caso de despidos injustificados.



Por el primer componente, el informe establece que el incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2 por ciento en un escenario de bajo impacto y 10,7 por ciento en uno de alto, y por el segundo caso, entre 1,2 y 1,9 por ciento, producto de un aumento de 92 por ciento del valor promedio de las indemnizaciones.



Según el informe, los incrementos serían heterogéneos por sectores y las ramas más impactadas en un escenario medio serían la de las actividades profesionales, de servicios de recreación y esparcimiento, de hotelería y turismo y el comercio. Adicionalmente, por tamaño de empresa, las micro y pequeñas tendrían una mayor carga.

