GCA, la apuesta por vuelos directos entre ciudades intermedias

Con aviones Boeing 737-400 de 144 sillas, GCA Airlines se estrena este viernes con la ruta Cali-Cartagena, en la apuesta de esta empresa de transporte aéreo de prestar en el país un servicio complementario que permita a los pasajeros volar entre ciudades intermedias sin tener que hacer conexión con Bogotá, como sucede actualmente en la mayoría de los casos.

Nelson Matta, representante legal de GCA (Gran Colombia de Aviación), expresó que además de las tres frecuencias semanales que habrá inicialmente entre Cali y Cartagena, la meta es iniciar en este mismo mes la operación de un vuelo chárter semanal entre Cartagena y Antigua (con agencia South America Venture).



En el proceso expansivo de la aerolínea se contempla, a corto plazo, operar rutas entre Cali y Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, y Bucaramanga y Barranquilla. Luego vendrá una segunda fase, en la que ampliarán la cobertura hacia destinos como San Andrés, Bogotá, Medellín, Santa Marta, Villavicencio, entre otras.



“No venimos a competir, sino a complementar el servicio en el sector del transporte aéreo. Queremos establecernos con tarifas atractivas para los usuarios, pero también ofreciendo vuelos directos entre ciudades, lo que permitirá abaratar los costos de conexión y le dará más facilidad a los viajeros”.

Al principio prestábamos el servicio con aviones fokker, para ir a ciudades que no eran servidas por el transporte aéreo. Luego, decidimos salir a un aeropuerto de mayor operatividad

GCA Airlines lleva dos años en Colombia, tras iniciar operaciones en Ibagué, Tolima.

Posteriormente, llevaron su base operacional a Cali, ciudad que, para Matta, es estratégica.



“Al principio prestábamos el servicio con aviones fokker, para ir a ciudades que no eran servidas por el transporte aéreo. Luego, decidimos salir a un aeropuerto de mayor operatividad y el ideal fue el de Cali, ciudad que tiene alta densidad poblacional, es un eje comercial, principalmente manufacturero, que tiene cercanía a puerto”.



Hay que recordar que GCA Airlines, para su constitución, recibió la experiencia de la empresa de aviación venezolana Avior. No obstante, “actualmente, no tenemos ningún plan definido ambas marcas, como estrategia conjunta”, dijo Matta.



Según confirmó el representante legal de GCA, la aerolínea viene aportando al país alrededor de 120 empleos directos desde hace dos años, y “en la medida en que se incorporen más aviones, según los permisos de la Aeronáutica Civil, estas cifras se incrementarán”.



Agregó que este sector genera, además, empleos en sectores asociados, como el catering aéreo, la seguridad, entre otros.



