A pesar de que algunos activistas abogan por usar menos y consumir menos como una posible solución frente al cambio climático, lo que se denomina “decrecimiento”, el multimillonario Bill Gates asegura que esta problemática nunca se resolverá pidiendo o esperando que las personas lleven a cabo un estilo de vida más ecológico.



“No creo que sea realista decir que la gente va a cambiar por completo su estilo de vida debido a las preocupaciones sobre el clima”, dijo Gates a Akshat Rathi en un episodio del podcast de Bloomberg, “Zero”, que se publicó el jueves.



El multimillonario también es fundador de Breakthrough Energy, que tiene como objetivo acelerar la innovación en energía sostenible y en otras tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



“Cualquiera que diga que le diremos a la gente que deje de comer carne o de querer tener una casa bonita, y básicamente cambiaremos los deseos humanos, creo que eso es demasiado difícil”, dijo Gates. “Puedes presentar un caso para ello. Pero no creo que sea realista que eso desempeñe un papel absolutamente central”, añadió, según recoge la cadena Cncb.



Incluso, aseguró, que si los países y personas que tienen la suficiente abundancia en su vida redujeran esto no sería suficiente como para bajar las emisiones de gases efecto invernadero para controlar el cambio climático.



“Que unos pocos países ricos, unas pocas empresas ricas y unos pocos individuos ricos compren su salida para poder decir que no son parte del problema, eso no tiene nada que ver con la solución del problema”, sentenció Gates.



La petición de Irene Vélez

Irene Vélez AMP Foto: Twitter: @MinEnergiaCol

Hay que recordar que hace unas semanas la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que se les debería pedir a los otros países que decrezcan económicamente, una afirmación que causó polémica.



“Nosotros necesitamos exigirles también, en el marco de esta geopolítica global, a los otros países, que comiencen a decrecer en sus modelos económicos porque de ese decrecimiento depende también que logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”, afirmó la funcionaria durante un conversatorio en el Congreso Nacional de Minería que se desarrolla en Cartagena.



Y agregó: “Los países del mundo deberían tener modelos de decrecimiento económico para dejar de demandar ese extractivismo exacerbado”. Planteamiento que generó, de inmediato, comentarios en los asistentes que, incluso, llevaron a la funcionaria a pedirles que hicieran silencio.