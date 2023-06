El presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el país pueda comprar gasolina al exterior a un precio más barato para evitar que el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) siga creciendo.



“En este año se debe planificar la compra de gasolina importada y aprovechar que su precio baja con el petróleo. Así dejará de crecer el déficit cuando se encuentre el precio interno con el internacional”, dijo el mandatario a través de Twitter.



Puedo leer también: Este es el salario de los altos funcionarios del Gobierno para el 2023

Importar gasolina no es un tema nuevo; de hecho, el 27 por ciento de los combustibles líquidos que se consumieron en Colombia el año pasado se trajeron del exterior.



Esta situación se da porque la capacidad de refinación que hay en el país es limitada. Las refinerías más grandes son la de Barrancabermeja y la de Cartagena. Es allí donde se transforman en productos de valor agregado los crudos que llegan de los campos.



Además, lea: ¿Por qué el precio de la gasolina seguirá subiendo en Colombia? Estas son las razones



Lo que sí se preguntan los expertos es si se puede lograr o no que el precio internacional pueda llegar a ser más barato que el que se está pagando en Colombia, como propone el Mandatario.

Facebook Twitter Linkedin

Aumento del precio de la gasolina toca a todos los colombianos. Foto: César Melgarejo

“Es poco probable que el costo del precio de la gasolina vaya a descender de manera significativa. La distancia entre el precio internacional y lo que se está pagando en Colombia puede ir entre 4.600 y hasta 6.000 pesos, dependiendo del mes”, señaló el profesor de la Universidad Javeriana Camilo Prieto.



Adicional a ello, recordó que la gasolina importada tiene un mayor impacto ambiental puesto que traerla demanda energía y más emisiones CO2 que la que se produce en el país.



No deje de leer: Jóvenes quieren flexibilidad laboral, ¿qué trae la reforma al respecto?

En concreto, lo que dijo Petro es que le preocupa que en el segundo semestre del año pasado se produjo una caída sustancial de la refinación interna, lo que a su vez llevó a un incremento también sustancial de las importaciones, justo cuando los precios internacionales eran los más altos. “Eso originó un déficit que puede alcanzar para este año más de 50 billones de pesos”, sostuvo.



Sin embargo, el experto Sergio Cabrales aseguró que según los datos de la petrolera no se produjo ninguna caída sustancial en la refinación interna. “La producción de refinados de la Refinería de Barrancabermeja y de Cartagena pasó de 350.993 barriles por día en 2021 a 356.779 BPD en el 2022, lo que representa un aumento del 1,6 por ciento”, explicó.

¿Se compra caro?



Lo que dijo el Mandatario es que no se “planifica” la compra de gasolina importada y, por tanto, esta se está haciendo a los mayores precios internacionales. “No hubo subastas y se terminó comprando la más cara con la misma calidad en el mercado exterior”, sostuvo.



Con esas palabras, según le dijo el ministro a Blu Radio, lo que está solicitando Petro es que Ecopetrol tenga más mecanismos de planificación y compras a futuro de la gasolina para que está no salga tan costosa y así se pueda reducir más rápido el déficit.



“Ecopetrol compra gasolina al día y no a futuro. Hay que tratar de importar la gasolina a un precio más barato con mecanismos de compra”, dijo Bonilla.

Facebook Twitter Linkedin

Refinería de Barrancabermeja. Foto: Jaime Moreno Vargas

¿De cuánto es el déficit?



La realidad es que el Gobierno continúa con su política para disminuir el hueco fiscal del Fepc y que todavía se deben 26,3 billones de pesos.



Por ello, en junio se volvió a elevar otros 600 pesos el galón a nivel nacional de la gasolina; sin embargo, el diésel se mantuvo estable.



“Estas medidas pretenden disminuir el significativo impacto fiscal en el Gobierno nacional de la dinámica de los precios internacionales de los refinados, frente a los cuales los precios locales presentan una brecha significativa”, dijo la cartera de Hacienda.

Facebook Twitter Linkedin

Habrá un incremento por galón de 600 pesos en junio. Foto: iStock

Para junio de 2023, el precio promedio de venta al público de la gasolina en las 13 ciudades principales de Colombia ya se ubica en 12.364 pesos por galón.



Villavicencio sigue teniendo el galón más caro, con un precio de 12.873 pesos. Después aparecen Cali, donde se podrá conseguir a 12.797 pesos; en Bogotá tendrá un valor de 12.773 pesos y en Medellín será de 12.706 pesos.



Entre tanto, el precio promedio de venta al público del ACPM a nivel nacional se mantiene en 9.065 pesos.



“En el caso de no haber contado con la operación del FEPC, en lo corrido de 2023, el precio de la gasolina motor corriente se hubiera ubicado, en promedio, en más de 4.200 pesos por encima del precio de venta promedio vigente por galón y en diésel en más de en 8.100 pesos”, señaló.



Según dijo Petro, las alzas continuarían hasta que los precios internos coincidan con el importado cierre el aumento del déficit y se pueda pagar la deuda en los meses sucesivos, disminuyendo el déficit paulatinamente.