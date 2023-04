En siete meses, el precio del galón de gasolina en Colombia ha subido 1.989 pesos, en promedio, teniendo en cuenta las 13 ciudades principales. El incremento más reciente fue el de abril, de 401 pesos en promedio.



Mientras que en septiembre del año pasado el precio de referencia era de 9.180 pesos, hoy está en 11.167 pesos, que es un valor nunca antes visto en el país.



Pero, si se pone la lupa, hay ciudades que están pagando mucho más. Por ejemplo, Villavicencio es la que registra el precio más caro, con 11.673 pesos, luego aparecen Cali (11.611 pesos), Bogotá (11.573 pesos), Manizales (11.564 pesos) y Pereira (11.554 pesos).



Por el contrario, los precios más bajos siguen estando en las ciudades ubicadas en zona de frontera, como Cúcuta (9.625 pesos) y Pasto (9.316 pesos), ya que cuentan con algunos beneficios tributarios que permiten que el costo sea más económico frente al resto del país.



Por ahora, el Gobierno nacional no tiene planes de parar esta tendencia alcista, pues está buscando disminuir el hueco fiscal que acumuló durante meses el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) por no hacer los incrementos debidos cuando subían los precios del petróleo, la gasolina y el diésel en los mercados internacionales.



Sin embargo, estos aumentos también han tenido un efecto colateral en la inflación, que en febrero pasado llegaba a un máximo de 13,28 por ciento anual.



Desde junio del año pasado, hasta cuando hubo relativa estabilidad en los precios de los combustibles, la gasolina ha aportado 0,4 puntos de la inflación acumulada hasta febrero de este año.

Precios de la gasolina y el diésel para abril. Foto: Creg

En esos 8 meses, la inflación ha sido de 8,8 por ciento, es decir que, si la gasolina y el ACPM hubieran estado estables, la inflación habría quedado en 8,4 por ciento.



En el último año completo, las alzas de la canasta familiar fueron de 13,28 por ciento, y el aporte de los combustibles en esos 12 meses también fue de 0,4 puntos. Es decir que, sin la escalada de esos productos, los aumentos anuales de la canasta estarían por debajo del 13 por ciento.



Entre junio del 2022 y febrero de este año, los precios de los combustibles se incrementaron en 14,3 por ciento, 5,5 puntos más que la inflación total en ese periodo.



De esta manera, dentro de los 188 rubros de la canasta, los combustibles son uno de los cinco que más aportan a la carestía. Aportan 0,4 puntos de alzas, al igual que el arriendo imputado.



Entre tanto, los pagos por comprar carro nuevo o usado y el transporte urbano (otro precio con control gubernamental) aportan 0,5 puntos cada uno. Y el gasto que más aporta, con 0,8 puntos, es el de comidas listas compradas por fuera del hogar.



¿Deben seguir las alzas en la gasolina?

No necesariamente bajar o mantener los precios de la gasolina va a ayudar a la inflación como un todo FACEBOOK

Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria, asegura que el incremento de 400 pesos que se anunció para abril puede hacer que la inflación en el corto plazo no baje del 13 por ciento. Sin embargo, también es importante entender que es necesario hacerlo en términos de la sostenibilidad de las finanzas públicas.



"No necesariamente bajar o mantener los precios de la gasolina va a ayudar a la inflación como un todo, porque hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, no se estuviera subiendo la gasolina, el mundo estaría viendo que la estabilidad fiscal del país podría estar en riesgo”, agrega.



Esto podría hacer que se saque más dinero de la economía y, por lo tanto, se profundizaría la depreciación del peso colombiano frente al dólar y los bienes importados serían más costosos.



"Eso puede generar un efecto de bola de nieve, haciendo que la inflación se demore más en bajar. La tasa de cambio afecta más la inflación que directamente los precios de la gasolina", explica Sergio Olarte.



Entre tanto, Laura Katherine Peña, economista de BBVA Research para Colombia, menciona que, si bien el incremento en los precios de la gasolina contribuye a la elevada inflación, los altos niveles actuales responden a diversos factores.



"Los incrementos en la inflación de regulados se dan como resultado de los altos cierres del año anterior, en tanto que la canasta de bienes se mantiene presionada en algunos casos por tasa de cambio y en otros por impactos en la oferta internacional en algunos productos, lo que encarece la importación de estos", dice.



Y aunque limitar los aumentos en los precios de la gasolina podría aliviar en algo la inflación que se está percibiendo actualmente, no sería suficiente para hacerlo de forma significativa, ya que los costos de los alimentos se mantienen por encima de sus niveles prepandemia.



Además, Sergio Olarte asegura que es más importante mandar una señal de responsabilidad fiscal subiendo los precios de la gasolina de manera gradual, que al final puede terminar siendo positivo para la inflación porque hace que el apetito por riesgo de Colombia continúe vigente y se logra, además, que no se deprecie tanto la moneda.