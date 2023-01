Tras el cierre de la vía Panamericana, las empresas que suministran GLP en el departamento de Nariño activaron sus planes de contingencia por la ruta terciaria San Francisco-Mocoa, aunque no permite el tránsito de tractocamiones sino de vehículos de hasta 10 toneladas.



Por lo tanto, el tránsito de tractocamiones se está haciendo por una ruta del norte de Ecuador. Sin embargo, desde la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) aseguraron que estas no son las soluciones más óptimas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio en condiciones habituales.



Por lo tanto, el gremio insistió en "la importancia de la gestión de recursos que permitan que los sobrecostos generados por las alternativas planteadas no sean transferidos a los usuarios, sino que sean asumidos por el Gobierno Nacional a través de sus diferentes entidades".



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, aseguró que "el compromiso del presidente Gustavo Petro en su visita al municipio de Rosas, Cauca, fue destinar recursos para mitigar la contingencia a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres".



Por su parte, Yeimy Báez, vicepresidente de Bajas Emisiones de Ecopetrol, aseguró que el GLP no tiene un fondo de estabilización -como los combustibles líquidos- para afrontar este tipo de contingencias y que urge la necesidad de que la Nación defina el mecanismo que permita soportar los costos para dar una solución en el Puerto de Tumaco.



Además, Gasnova manifestaron que se necesita una solución definitiva de abastecimiento, la cual requiere inversiones estatales importantes y el compromiso del Gobierno Nacional para garantizar la prestación del servicio público de gas combustible de manera continua e ininterrumpida.



En este sentido, el gerente general de Montagas, El-Laythy Safa, ha insistido en los últimos cinco años en soluciones de fondo y de largo aliento para la problemática constante de desabastecimiento de gas combustible en esta región.



Por ello insiste, nuevamente, en la solicitud a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) de un estudio que permita emitir un Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Combustible para Nariño, y que posteriormente sea adoptado por el Ministerio de Minas y Energía.