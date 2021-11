Las tareas para el gas luego del traspié de la planta del Pacífico

Con reservas probadas de gas que en 2020 bajaron por tercer año consecutivo, ubicándose en 2,94 terapiés cúbicos para una autosuficiencia de 7,7 años, la confiabilidad del abastecimiento de este energético a un plazo largo sigue siendo una de las tareas vitales para el país.



Lo anterior debido sobre todo luego de que en octubre la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) tuvo que declarar desierto el proceso de convocatoria para la selección de un inversionista para construir una planta de regasificación en Buenaventura, proyecto que incluye un gasoducto hasta Yumbo (Valle).



Y es que a pesar de la advertencia que en agosto hizo la Contraloría General de la República, argumentando entre otros la posibilidad de que las tarifas subieran un 32 por ciento para los usuarios, este concepto no era vinculante y la Upme, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, siguió con el proceso.



Sin embargo, fuentes al tanto del tema señalaron que pese al interés de firmas como la Transportadora de Gas Internacional (TGI), Promigás y una extranjera, ninguno depositó los sobres con sus ofertas el día definitivo, por dos razones.



La primera, porque la Upme les ratificó que el valor de la garantía que debería aportar el ganador era de 49 millones de dólares, valor equivalente al 7 por ciento de la inversión y mucho más alto el que se pide en una subasta del cargo por confiabilidad para un proyecto de generación de energía, que es el 5 por ciento de la inversión.



Pero el segundo factor, que terminó por sepultar el interés de los inversionistas, de acuerdo con las fuentes, fue que en octubre, una semana antes de la presentación de los sobres, en el marco del congreso de Andesco (gremio de servicios públicos), una comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), dejó ver que no se revisaría el nivel de remuneración planteado en una resolución en consulta, que baja del 17 al 10 por ciento en dólares la tarifa a reconocer por las inversiones en transporte de gas.



Y ahora, tras esta fallida convocatoria de una planta que en todo caso entraría dos años después del inicio del déficit previsto por la Upme (la fecha de arranque era julio de 2026) y mientras el Gobierno revisa el proceso, el sector del gas señala que la prioridad es darle fuerza a la entrada de nueva oferta local.



Alinear los objetivos

Según Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), la tarea debe ser concentrar los esfuerzos tanto de política pública como del sector privado para facilitar la ampliación de las campañas exploratorias con el ánimo de incrementar las reservas.



“Eso siempre lo hemos dicho, pero yo creo que ahora, siendo conscientes del proceso de transición energética en que está Colombia y el mundo entero, el gas natural es relevante para asegurar la transición energética porque es el energético que le da confiabilidad del sistema eléctrico frente a la intermitencia de las energías renovables”, recalca la directiva.



A su juicio, atendiendo el potencial que las compañías han informado que existe en el mar Caribe, tanto en la provincia gasífera del golfo de Morrosquillo, en La Guajira con el pozo Orca y los hallazgos en Córdoba, se debe seguir manteniendo una seguridad jurídica que permita que esos desarrollos sigan su curso para continuar poniendo en el mercado esas nuevas moléculas de gas.



De acuerdo con Murgas, si bien las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestran que con las reservas a 2020 habría déficit en 7,7 años, lo cierto es que, además de los 2,9 terapiés cúbicos probados, hay en reservas probables y recursos posibles que pueden sumar hasta 60 terapiés cúbicos, para llevar la autosuficiencia hasta 100 años.



Y agregó que mientras se define qué pasa finalmente con la regasificadora del Pacífico, una tarea clave está cargo de la Creg, ya que hay otras obras incluidas en el último plan de abastecimiento que publicó la Upme este año. Lo anterior porque de la primera entidad dependen las señales regulatorias que les permitan a los agentes recuperar las nuevas inversiones asociadas a estos proyectos.



“Hay que coadyuvar a que la Creg responda de forma importante a mantener actualizada la metodología de los cargos de transporte, porque llevamos mucho tiempo con la misma tarifa. La Creg está en esto y es clave que se tome una decisión en los próximos días”, dijo.



Por su parte, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, considera que con hallazgos como los anteriores y el reciente que hizo la compañía en Aguazul (Casanare), con potencial de gas, toda la industria tiene que demostrar que es capaz de traer más gas al mercado a tiempo y en cantidades relevantes.



“En el piedemonte casanareño hoy tenemos cuatro taladros, yo conozco la zona y no me acuerdo la última vez que tuvimos cuatro taladros. Le estamos metiendo dinero porque creemos que hay mucha oportunidad”, aseguró el directivo.



‘En la ronda se espera firmar más contratos’

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que adicional a los 39 contratos de exploración y producción que se han firmado desde 2018, tras una sequía de cinco años, se prevé la firma de varios contratos más en la Ronda Colombia 2021, que se desarrollará el 1.° de diciembre, en la que hay varios bloques propuestos por las empresas y por la ANH, que tienen vocación de gas.



“Con esto, podremos seguir impulsando el desarrollo de este sector de cara no solo a seguir incrementando las regalías para todas las regiones, sino por la relevancia que tiene este combustible, pues 8 de cada 10 hogares colombianos lo usan para labores cotidianas como cocinar”, aseguró.



El funcionario destacó, en todo caso, que varias empresas siguen manifestando su interés en el proyecto de la planta de regasificación en el Pacífico, siempre y cuando se realicen algunas modificaciones al mismo, “por lo que se está considerando una revisión al proceso que permita avanzar y desarrollar esta obra que es fundamental en

el plan de abastecimiento de gas natural”.



“La Upme ha reiterado la necesidad de construir la planta de regasificación del Pacífico en el mediano plazo debido a la progresiva reducción de reservas de gas natural (en el último año pasaron de 8,1 a 7,7 años), el tiempo de entrada de nuevos proyectos de producción de gas nacional y la confiabilidad de este servicio”, añadió el funcionario.



Por su parte y con el espejo de la disparada de precios del gas que se ha dado en Europa, la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, asegura que es clave entender que la transición energética no puede ser acelerada, sino que tiene que ser justa y realista ya que el gas natural es clave al ser una energía más limpia que ayuda a la confiabilidad del suministro eléctrico dada la condición de intermitencia de las fuentes renovables.



“En Europa dejaron de buscar los energéticos tradicionales por irse a los renovables de forma abrupta y cuando la demanda creció, no tenían cómo dar el suministro adecuado para atender la demanda”, dijo al recalcar que el gas natural y las energías renovables son las opciones más relevantes de la matriz energética de los próximos años.

