La insistencia de funcionarios del Gobierno sobre la posibilidad de que Colombia importe gas natural de Venezuela pone de presente que 17 años después del acuerdo que abrió las puertas a esa opción, el país vecino aún no cumple los requisitos pactados en ese momento.



Como los requerimientos no se han cumplido, el contrato para la importación de gas no se podría ejecutar pese a lo dicho por funcionarios como el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. El jefe de la cartera dijo recientemente que "sí hay posibilidades" de comprar gas venezolano.



(Lea también: El futuro del petróleo y el gas natural se ve cada vez más incierto)

En el 2004 se pactó un contrato entre las petroleras estatales de los dos países, Ecopetrol y PDVSA, para importar gas de Venezuela.



Sin embargo, la eventual operación quedó condicionada al cumplimiento de algunos compromisos por parte de la estatal venezolana, como adecuar las condiciones de calidad del gas natural para enviarlo a Colombia, retirar CO2 y subir la presión y el punto de rocío.



A hoy, ninguno de esos requisitos es cumplido por el hidrocarburo que puede ofrecer Venezuela.



Hasta el momento, Colombia nunca ha comprado gas venezolano, pero sí ha hecho ventas al país vecino. Fue entre 2007 y 2015, en virtud de otro contrato del 2004 entre Ecopetrol y PDVSA, que ya se liquidó, y la infraestructura de transporte no se usa desde hace unos ocho años.



Las exportaciones de gas se realizaron a través del gasoducto Antonio Ricaurte, que tiene 225 kilómetros y conecta al campo Ballena, ubicado en La Guajira, con Maracaibo (Venezuela).

Es necesario desarrollar nueva infraestructura que conecte el gasoducto Antonio Ricaurte con los campos de producción de gas en Venezuela FACEBOOK

TWITTER

En su momento, esta infraestructura se construyó con una inversión de 335 millones de dólares por parte de PDVSA y el gas natural que se enviaba desde Colombia se usaba para reinyectarse en los yacimientos de petróleo del país vecino y así incrementar las cifras de producción.



Como este gasoducto está inactivo desde el 2015, para una eventual importación desde Venezuela se requiere ejecutar millonarias inversiones que permitan una readecuación de la infraestructura existente.



Adicionalmente, según comenta la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, es necesario desarrollar nueva infraestructura que conecte el gasoducto Antonio Ricaurte con los campos de producción de gas en Venezuela. Y adecuar las condiciones de la calidad de la molécula de gas porque no cumple con los estándares para entrar a la red nacional de gasoductos.



Además de esto, tampoco tendría sentido que Venezuela exporte gas natural cuando es uno de los países latinoamericanos con menor nivel de cobertura, con un 6 por ciento. No alcanza la proporción de una de cada diez viviendas con suministro de gas natural. Por el contrario, la cobertura en Colombia es del 82,2 por ciento.



(Lea también: Canacol Energy anunció tres descubrimientos de gas en Magdalena, Cesar y Córdoba)



Esta alternativa de importar gas natural desde Venezuela nunca ha sido bien recibida por los gremios que representan a las compañías productoras. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda, ha reiterado que se debe priorizar la explotación de los recursos propios, ya que genera empleos, regalías, impuestos y compra de bienes y servicios en el país.



En esa misma línea, la presidenta de Naturgás destaca que Colombia tiene un potencial de reservas de gas natural que de explorarse permitiría atender, de manera confiable y segura, las necesidades de los 36 millones de colombianos que consumen este combustible hoy en día en sus hogares.



"Si desarrollamos el potencial de reservas que tenemos en áreas costa afuera y continentales, podríamos incluso ser exportadores", dijo.



De acuerdo con Ecopetrol, en el descubrimiento Uchuva -1 (Mar Caribe) se tiene un potencial de gas de entre 3 y 5 tirapiés cúbicos (tpc), que podría servir para reemplazar todas las reservas que actualmente tiene el país actualmente.



Mientras que en Orca —un hallazgo que se dio en el 2004 en aguas profundas al norte de la costa de La Guajira— informes preliminares indican que tendría de 0,4 a 0,5 tpc, además de un potencial adicional en maduración de entre 3,5 y 4,5 tpc.



"Tanto Uchuva como Gorgon, si uno los mira de manera independiente o de manera individual, cada uno es un descubrimiento (de gas natural) de clase mundial, cada uno es más grande que Cusiana o Cupiagua y se pueden poner en producción antes de finalizar esta década", aseguró Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Pero en tierra firme también se han reportado descubrimientos importantes de gas natural como los de Canacol Energy, CleanEnergy y NG Energy en los departamentos del Magdalena, Cesar y Córdoba.