La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) aseguró que recibió con preocupación y sorpresa el anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), de no suscribir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia.



En 2022 el Gobierno Nacional afirmó que sometería la decisión de suscribir o no nuevos contratos de exploración a un estudio del potencial hidrocarburífero del país, de un análisis de los contratos de exploración y producción suscritos, y del tiempo que Colombia necesitará de la industria para su diversificación exportadora, y la sustitución de ingresos fiscales y de regalías.



"Dicho estudio no existe. Han elaborado análisis someros que no incluyen el componente macroeconómico y fiscal, el de financiación de las regiones y transformación productiva, en especial, en las zonas petroleras", afirmó la ACP.



El gremio manifestó que la exploración y producción de petróleo y gas natural es esencial para garantizarle al país autosuficiencia y soberanía energética, a corto, mediano y largo plazo, mientras se adelanta la "transición responsable" que requiere Colombia.

"El principal desafío de nuestra transición no está en la diversificación de la matriz eléctrica sino en la energética y eso solo se dará con la transición del parque automotor, pues el país depende de los combustibles derivados del petróleo y el gas en un 99 por ciento. Sin transición en el parque automotor no hay transición energética. Es necesario darle prioridad", agregó el gremio.



Igualmente, resaltó que la industria de hidrocarburos es fundamental para la estabilidad económica del país, la financiación nacional y la de los departamentos y municipios, pues cerca del 40 por ciento de las exportaciones dependen de este sector, el 20 por ciento de los ingresos fiscales de la Nación y el 76 por ciento de las regalías.



"Diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria. Y, el desarrollo de otros sectores, como el turismo, tiene un enorme potencial, pero tomará tiempo. Esa transición no se dará en el corto plazo. Se necesita una triple transición: energética, fiscal y de regalías, y productiva", advirtió la ACP.



El gremio de las petroleras también cuestionó que, a pesar que han pasado cinco meses desde que llegó el gobierno del presidente Gustavo Petro, aún no ha sido claro en "cómo aspira a sustituir, con realismo, el petróleo y el gas, sabiendo que las reservas probadas alcanzan para aproximadamente diez años y que los contratos de exploración suscritos no le aseguran la autosuficiencia ni la soberanía energética a mediano y largo plazo".



Tampoco ha explicado cómo reemplazará los ingresos fiscales que aporta la industria a la Nación (fundamentales en la pasada reforma tributaria) ni las regalías. Por eso, el gremio reitera su llamado a la cautela. "Para que una transición sea justa debe ser responsable", dijo.