Como un paso inicial que resultó mejor que las expectativas, calificó el Gobierno el primer mes de reapertura de la frontera con Venezuela, en busca de volver a dinamizar un comercio formal a través de los pasos fronterizos legales, luego de siete años de cierre en los que los intercambios entre las zonas limítrofes de ambos países se han venido haciendo a través de trochas y de manera informal.



Ayer, el ministro de Comercio, Germán Umaña, indicó que desde el 26 de septiembre, cuando pasaron los primeros camiones por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, hasta el pasado 21 de octubre, el comercio adicional alcanzó los 2, 5 millones de dólares y 1.552 toneladas de carga, a través de la movilización de 67 camiones en 30 días.

e esta cifra, Colombia aumentó su comercio hacia Venezuela en casi 2 millones de dólares al día de ayer, con 702 toneladas y 42 camiones, en tanto que las importaciones desde Venezuela aumentaron en un 25 por ciento.



De acuerdo con el funcionario, las estimaciones iniciales para este año apuntaban a que el comercio con el país vecino fuera de 500 millones de dólares en 2022, pero con el proceso de reapertura la cifra estaría entre 800 y 1.000 millones de dólares.



“Nuestra proyección para el año entrante, por la recuperación de Venezuela y de industrias como la petroquímica, la siderúrgica y el aluminio nos llevarán a comercio binacional de cerca de 1.800 millones o 2.000 millones de dólares”, indicó Umaña.

“Hay que entender que ese comercio no va a alcanzar las cifras del 2008.

Lo anterior porque, después de un 2021 en el que el comercio entre Colombia y Venezuela creció y cerró en 394 millones de dólares, este año continúa transitando por la senda alcista, ya que según datos del Dane, entre enero y agosto, el intercambio entre los dos países (exportaciones más importaciones) alcanzó 449,7 millones de dólares, para un aumento del 95,5 por ciento frente al mismo periodo del 2021.



De este total, las exportaciones de bienes totales de Colombia a Venezuela llegaron a 400,3 millones de dólares, para un aumento del 113,3 por ciento frente al mismo periodo del año 2021, mientras que las importaciones llegaron a 49,4 millones, un aumento del 17,9 por ciento.



En los primeros 30 días de la reapertura, según el Ministerio de Comercio, Colombia ha exportado por los puentes de Santander insumos médicos, cajas de cartón corrugado, vasos plásticos, papel higiénico, confitería, insumos de calzado, láminas de cristal, polietileno, tela denim, máquina para alimentos, fertilizantes, revestimiento para paredes, alambre, pegante, escobas y tela de fibra sintética, entre otros bienes.



Y en importaciones ha llegado acero en bobinas, bolsas de aseo, lámina en caliente, bobina de lámina en caliente, material ferroso y envase de vidrio colado.

Urge marco jurídico



Si bien los exportadores colombianos destacan el hecho de que Colombia y Venezuela vuelvan a hacer negocios por los canales formales, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), fue claro al señalar que en el primer mes de reapertura lo que se percibe sobre todo es que se ha dado como una reactivación del comercio fundamentalmente en las zonas de frontera, pero no tanto desde otros sitios de ambos países.



De acuerdo con el directivo, es preciso entender que el comercio con Venezuela no va a alcanzar las cifras que tuvo en el 2008, cuando Colombia vendió más de 6.000 millones de dólares, toda vez que entre el 2013 y el 2021, el PIB de Venezuela cayó un 75 por ciento, lo que indica que ese país hoy en día es la cuarta parte de lo que fue en el 2008.



Y señaló que la velocidad de esa reactivación comercial binacional depende de las definiciones de los gobiernos de Colombia y Venezuela, particularmente que se determine cuál será el marco jurídico, bien sea transitorio o si los intercambios se darán bajo la sombrilla de la Comunidad Andina, lo que implicaría el retorno de Venezuela a este bloque comercial, o si se hace a través de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).



Igualmente, consideró este paso clave con fin de formalizar un comercio en el que por años ha habido unas mafias que han tenido rentas derivadas de la informalidad y la ilegalidad de esas transacciones comerciales. Y también se requiere un marco jurídico en transporte para que los camiones colombianos puedan ir hasta los supermercados y sitios de entrega, debido a que Venezuela carece de un sistema de distribución local.



Al respecto, el ministro Umaña indicó que ya se está trabajando en la profundización del Acuerdo de Alcance Parcial Nº. 28, que rige el comercio binacional desde que Venezuela salió de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).