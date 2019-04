Personas que predijeron fraudes millonarios y a las que nadie escuchó

Archivo Particular

Dos profesores universitarios descubrieron, durante una investigación, que once nietos tenían cuentas a su nombre en el prestigioso banco estadounidense Wells Fargo. ¿Sí habrá once nietos con sus cuentas?, se preguntaron. Aunque sabían que se trataba de un fraude, no fueron escuchados. El resultado de las cuentas falsas, creadas por empleados del mismo banco, fue una crisis empresarial en 2016 que mancilló la imagen de la entidad e hizo renunciar a su consejo directivo. Bruce Fortado y Paul Fadil, los ‘Nostradamus’ de este engaño, tildaron el fraude como una consecuencia de la alta presión gerencial.