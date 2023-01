Respaldada por los presidentes y directores de las diferentes entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía, Irene Vélez salió a dar explicaciones sobre el informe petrolero que diferentes expertos y gremios cuestionan por no ser confiable para tomar la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y producción.



La ministra fue enfática en asegurar que el documento no tiene cifras falsas y que no se ha cometido ningún error. "Este documento no es un informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera".



Así mismo, manifestó que la información que se incluyó es "precisa y permite tomar decisiones de política pública". Sin embargo, si en un futuro se cuenta con información adicional, "seguramente el presidente tomará otras decisiones".



"Las cifras que están ahí (en el informe) están sustentadas en la información que tiene la ANH y que las empresas han entregado públicamente. Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera, como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país", agregó.

Las frases clave de la ministra Irene Vélez

• Nunca se falsificaron firmas. Nunca se presentaron datos erróneos ni una metodología que tenga ambigüedades. Este documento tiene en su segunda página algo que en el mundo editorial se conoce como la página legal, que arranca siempre en todas las publicaciones del sector público, con el reconocimiento protocolario a quienes son los líderes de esta cartera.



• Eso no quiere decir que aquí haya una falsificación de firmas. Creo que es una insinuación incorrecta que afecta, por supuesto, la ética con la que hemos trabajado en esta cartera y que me hace preguntarme si aquí hay otros intereses movilizándose detrás de una insinuación tan grave como esta.



• Este documento no tiene cifras falsas. Este documento no es un informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera. El documento se llama: Balance de Recursos y Reservas Disponibles para la Transición Energética Justa.



• Pretender que este documento es el informe de las reservas es un error, pero nosotros no hemos cometido ese error. Aquí alguien más está diciendo que ese documento es lo que no es. El informe de reservas se presenta anualmente en mayo de cada año por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Lo que estamos haciendo es un documento de análisis.



• Las cifras que están ahí (en el informe) están sustentadas en la información que tiene la ANH y que las empresas han entregado públicamente. Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera, como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país.



• No se trata de personalismos ni de mesianismos, aquí somos un equipo de trabajo porque la transición energética justa necesita esa integralidad.



• Nosotros tenemos unos comités directivos periódicos en donde se habló con la viceministra (Belizza Ruiz) sobre este documento y se expusieron los avances. Siempre fue público que lo estábamos elaborando y siempre fue público que quienes lo estaban liderando eran dos personas: John Londoño y Leonardo Rojas (asesores). Esto nunca se hizo a espaldas de nadie.



• Nadie nunca pidió ser removido del documento, nadie nunca nos dijo estar en desacuerdo con el documento. Esa información que se está promoviendo realmente es una desinformación.



• Si alguien hubiera querido que se le removiera de ese documento se le pudo haber removido, pero nadie nunca nos dijo ni que estuvieran desacuerdo, ni que quisiera que removiéramos su nombre de ahí. Nunca ningún asesor me dijo que estuviera en desacuerdo con ese informe.



• El análisis que está en el documento distingue, todo el tiempo, recursos prospectivos, recursos contingentes y reservas probadas. Este documento lo conoce el presidente (Gustavo Petro) desde principios de diciembre y lo conoce con exactitud y precisión técnica de que no se combinan datos, no se inventan datos y no se está mintiendo sobre ninguna cifra.



• La información que hemos dado es una información precisa y permite tomar decisiones de política pública. Nunca hemos dicho que con esos resultados tenemos garantizado de aquí hasta no sé dónde. Hemos dicho que tenemos unos contratos que nos podrían garantizar recursos, si nosotros tomamos las decisiones de política pública adecuadas, hasta 2037.



• ¿Por qué queremos darle la espalda al balance del potencial gasífero del país? ¿Nos están pidiendo que nosotros tomemos decisiones dándole la espalda a ese potencial gasífero, dándole la espalda a los recursos que tiene el país? Esto no es lo que necesita este Gobierno ni lo que necesita el país para su seguridad energética.



• Vamos a generar todos los documentos adicionales y complementarios que sean necesarios para tomar las decisiones de política pública. Eso nos parece que es lo más responsable con el país.



• La viceministra conoció que estábamos haciendo este informe desde octubre del año pasado y estuvo en todos los comités directivos en los cuales hablamos de este informe. Si ella tuvo algo que decir sobre el informe debió haberlo hecho a tiempo, debió haberlo hecho, en primer lugar, a quien es la jefe de esta cartera que soy yo y debió haberlo hecho con una oportunidad y una capacidad de generar condiciones creativas propositivas.



• Sin embargo, nunca pasó que ella diera una opinión en contra, ni sobre el interés de hacer el informe ni sobre la metodología ni sobre quiénes eran los responsables ni pidió tampoco conocer más detalles.



• Esto nunca se hizo a espaldas de ella, esto nunca pretendió desconocer que ella tiene un rol, pero si ella no reaccionó a tiempo y en cambio decide reaccionar a los medios, es algo que yo no puedo controlar. Hubiese querido que fuera una gestión distinta, no debería haber este tipo de controversias entre actores de diferentes carteras.



• Este balance de contratos es un punto de partida para poder que otras carteras sigan haciendo otros análisis. Por ejemplo, Hacienda va a tener que hacer un análisis sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo respecto a estos informes que nosotros estamos generando, el informe de reservas que se genere por parte de la ANH. Estos documentos son muy pertinentes para seguir tomando decisiones.



• Con los 381 en exploración y producción, nos pueden permitir hacer la transición energética. Si en un año hay otra información, seguramente el presidente tomará otras decisiones, pero hoy las decisiones que estamos tomando, basadas en lo que tenemos disponible y en los análisis técnicos que tenemos a la mano, son absolutamente responsables con el país y son absolutamente transparentes con el país.



• Las cifras son correctas, el informe es correcto, no se le ha mentido a nadie. No deberíamos estar propagando la idea de que aquí hay firmas falsas, que aquí hay datos falsos porque eso genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucha idea de que aquí hay un caos y realmente el caos se está generando por fuera. Yo creo que eso no le conviene al país, no le conviene a este Gobierno. Aquí estamos actuando con mucha transparencia, con mucha ética profesional, con mucha certeza técnica.



• La decisión de no otorgar, en este momento con el panorama que hoy tenemos, nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos es una decisión del Gobierno, no es una decisión de esta ministra, es una decisión del gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro.



• En ese sentido todos debajo del presidente Gustavo Petro tenemos que mirar en esa misma dirección, es nuestra coherencia con este programa político y con esta política de Gobierno y con esta visión de transición energética justa es que todos tenemos que actuar.