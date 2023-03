Tanto el proyecto de ley de la reforma laboral como de la pensional tienen para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, avances importantes en la recuperación de los derechos individuales de los trabajadores y de los pensionados. Por ello, pide a los congresistas que tengan la suficiente madurez política para aprobar estos proyectos y reitera que estos cambios no generarán mayor desempleo.



¿Cree que la reforma laboral ayudará a generar mayor estabilidad?



Por su puesto, busca que los trabajadores recuperen algunos derechos perdidos, que les han quitado a través de varias reformas en los últimos años.

¿Como cuáles?



El tema del contrato de trabajo a término indefinido. Nos argumentaron que se iban a crear más empleos y finalmente no sucedió así. También la devolución del pago de los recargos nocturnos, que no redujo los costos salariales ni tampoco aumentó el empleo.

¿Aumentar los costos laborales no repercutiría negativamente en el empleo?



No. Si disminuir los salarios no generó empleo, aumentarlos ahora mínimamente y no a todos los trabajadores no va a repercutir en el desempleo, el cual depende del entorno económico.

Pero el gremio de los comerciantes Fenalco dice que los empresarios no contratarían tanto o sustituirían la mano de obra por automatización de procesos…



Hoy en día, cuando los restaurantes, bares o gastrobares vinculan a las personas no lo hacen con un contrato de trabajo sino a través de que les paguen los clientes con las propinas. Y en el comercio a muchos empleados les dan un salario mínimo y les piden la afiliación al Sisbén, entonces no pagan seguridad social. Creo que el sector de comercio es el menos autorizado para hablar de esos temas.

¿Qué es lo que más les une y les separa a los sindicatos y a los empresarios en este momento?



En el tema del trabajo rural hay profundas coincidencias; sin embargo, tenemos fuertes divergencias en los recargos nocturnos y dominicales. No con todos los empresarios pues hay algunos que sí están dispuestos a pagar. También tenemos diferencias en los contratos a término indefinido porque la estabilidad laboral no les gusta a los empresarios. Quieren tener a trabajadores que puedan despedir fácilmente sin pagarles nada.

¿Con la reforma sería más difícil y costoso despedir?



Yo diría que el empresario deberá tener un mayor respeto por los trabajadores.

¿El proyecto sí ataca el problema de la informalidad?



Este problema llega a casi el 60 por ciento porque hay empresarios que violan la normatividad laboral. Si el proyecto pone como centro al contrato de trabajo, sin duda, se va a disminuir porque los empresarios estarán más obligados a cumplir la normatividad.

¿Desaparecerán los denominados contratos “basura”?



Podría ser un proceso gradual, pero la idea es que los contratos temporales sean la excepción. Las misiones permanentes en el sector público y privado deberían ser prestadas por personas de planta, con contrato.

En la fotografía: Gloria Ramírez Ríos, ministra de trabajo. Foto: Twitter: @MintrabajoCol

¿Entonces se reduciría también la figura de las empresas temporales de servicios?



La idea es reducir estos contratos a su mínima expresión. La regla general debe ser a término indefinido. Si los empresarios contratan directamente los trabajos ocasionales o de obra labor no hay necesidad de intermediarios.

¿Cómo quedó el contrato de aprendizaje?



Debe ser un contrato que tenga todas las garantías, como cualquier otro.

¿El proyecto fortalece a los sindicatos?



Sí porque se plantea la negociación multinivel y se dan garantías y respeto a los sindicalizados para que se acabe la estigmatización por pertenecer a un sindicato o que se impida despedir por estar en uno.

¿Qué le parecen los cambios que se plantean para los trabajadores de las plataformas digitales?



En este tema hay que diferenciar entre los rappitenderos y los de Uber. En el caso de Uber mucha gente trabaja como forma de complementar su salario, pero hay una serie de trabajadores que dependen totalmente de la plataforma y estos tienen subordinación ante un patrón. Nosotros planteamos que se deben pagar las prestaciones sociales.

Fenalco también dice que no hubo la concertación suficiente. ¿Qué le diría?



La subcomisión se reunió hasta en 16 ocasiones. Hubo espacio para discutir, proponer y llegar a acuerdos. El movimiento sindical presentó una propuesta de articulado. Hubiéramos esperado que los empresarios a partir de ahí comenzaran a redactar puntos de acuerdo, pero lo único que encontramos fueron críticas y muy pocas propuestas, lo que dificultó mayores niveles de acercamiento.

Sobre la propuesta pensional, ¿están de acuerdo en lo presentado o le harían cambios?



Hay grandes puntos de acercamiento. Sin embargo, creemos que los afiliados a Colpensiones deben ser las personas que ganen hasta 4 salarios mínimos y no de 3, además que la renta del pilar solidario no sea de 223.000 pesos sino de 500.000 pesos.

¿Cómo cree que será la discusión que viene ahora en el Congreso?



Esperamos que el Congreso tenga la madurez política para aprobar estos proyectos que son de gran trascendencia para el país.