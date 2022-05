Tanto el gremio de avicultores Fenavi, como el Ministerio de Agricultura, desmienten que Colombia esté importando huevos, tal como lo señaló Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia del país por el movimiento Pacto Histórico. Es más, en lo que va corrido del presente año se han producido más de 4.000 millones de huevos, según el gremio de los avicultores.



Tras las afirmaciones de la candidata que se dieron a conocer por medio de las redes sociales, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, aseguró que el ciento por ciento del huevo fresco que se consume en el país es colombiano.



De igual manera, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, aseguró que en el 2021 se produjeron más de 17.000 millones de unidades, un crecimiento del 4 por ciento respecto a 2020, a pesar de los bloqueos generados en todo el país. Asimismo, el jefe de la cartera se refirió a las zonas más productivas que se ubican en los departamentos de Santander, Valle, Antioquia, la costa y el Eje Cafetero.



De acuerdo con cifras de Fenavi, en lo corrido del 2022, en Colombia se han producido más de 4.000 millones de huevos rojos de las distintas categorías: AAA, AA, A y B.



Respecto a los precios, según la dinámica de mercado de Fenavi, entre el 2018 y el 2019, los precios del huevo fluctuaban entre los 250 y 300 pesos. Durante el periodo de “cisne negro” 2020 y 2021, en donde ocurrieron eventos atípicos y de alto impacto, se proyectaba una oferta en crecimiento del 14% y un deterioro en los precios, pero, se encontró con una situación diferente: la demanda.



En la última fase, que se denomina como el shock inflacionario, se encuentran precios no observados en el pasado (sobre los 450 pesos por unidad en el mercado mayorista); sin embargo, la demanda no se ha resentido como en condiciones normales.



En cuanto al consumo per cápita, en el 2021, fue de 334 habitante año. Por esta razón, cuando se cruza la dinámica de mercado anteriormente referenciada, con el consumo per cápita, se encuentra que tuvo un crecimiento desde enero del 2019 hasta mayo del 2021, escenario en el que el crecimiento de la oferta coincidió con un impacto de demanda mayor.



Si bien, al cierre de esta edición la candidata a la vicepresidencia no se había pronunciado ante las declaraciones del gremio avícola, el presidente de Fenavi aclaró que en Colombia se importan huevos fecundados (futuros padres de las gallinas ponedoras), yemas secas y huevo en polvo.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.