El Tribunal Administrativo de Santander revocó este jueves una tutela proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, que tuteló el derecho fundamental a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) y que en virtud de ello suspendió la licencia ambiental del proyecto piloto de 'fracking' Kalé, otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto Platero, hasta que se desarrolle la consulta previa con esta corporación.



No obstante los argumentos esbozados por Afrowilches, y luego de analizar los documentos y pruebas de la impugnación que presentaron entidades como Ecopetrol, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía entre otros, el Tribunal recordó que desde el 8 de noviembre de 2018 el Consejo de Estado, al suspender de forma provisional las normas técnicas para la exploración y producción de crudo y gas con esta técnica, dijo que esa medida no impide la realización de Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII).



Estas pruebas piloto fueron incluidas en el informe elaborado por la Comisión Interdisciplinaria Independiente de Expertos convocada por el Gobierno para definir la ruta que deberá seguir el país frente al fracking y que busca recabar toda la información técnica y específica, para tomar una decisión con base en lo que indique la ciencia.

“La licencia ambiental otorgada no incluye en ninguna de sus etapas, la aplicación en fase exploratoria o de desarrollo comercial de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal sobre Yacimientos No Convencionales - YNC de hidrocarburos de proyectos de hidrocarburos, conocida como fracking”, recalcó el Tribunal Administrativos de Santander.



