Luego de que el Consejo de Estado dejó este jueves en firme las reglamentaciones técnicas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía para la exploración y explotación de gas natural y petróleo en yacimientos no convencionales a través de la técnica de estimulación hidráulica y perforación multietapa de roca generadora, conocida como fracking, el Gobierno dijo que son 7 contratos de este tipo los que quedan activos y que pueden avanzar.



Según el ministro de Minas y Energía, Diego Puyo, con la decisión del alto tribunal de lo contencioso administrativo, en la que se negó la solicitud de nulidad de un decreto y una resolución del Ministerio, la cual alegaba que no se estaba cumpliendo con el principio de precaución ambiental, que se violaba el derecho a tener un ambiente sano y que no se iban a explotar de manera óptima los recursos naturales, lo que sigue es que jurídicamente estos siete contratos suspendidos quedan habilitados para pasar a la parte de licenciamiento ambiental.



“Tendrán que construir un estudio de impacto ambiental, radicarlo ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y esperar una decisión con respecto a si se les otorga una licencia ambiental”, indicó el funcionario al recalcar que quedó saldada la discusión jurídica que llevaba tres años en la Sala Tercera del Consejo de Estado, por lo cual con el fallo de fondo queda en firme toda la reglamentación para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales con estimulación hidráulica y perforación horizontal multietapa, conocida como fracking.

Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), estos 7 contratos de exploración y producción, que se encuentran ubicados en la cuenca Cesar-Ranchería y en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, estaban suspendidos porque dependían de la decisión del Consejo de Estado.



De este total, son cuatro contratos a cargo de Drummond Energy Inc, denominados Adicional La Loma, CR2, CR3 y CR4, firmados en diciembre del año 2016 y con compromisos de inversión asociada por 153 millones de dólares; otros dos a cargo de Conoco Phillips (contratos VMM2 Adicional y VMM 3 Adicional) con inversiones asociadas de 170,5 millones de dólares; y uno más a cargo de la compañía Parex Resources, llamado VMM 9, también en el Valle Medio del Magdalena, cuya inversión es de 193 millones de dólares.

Persiste incertidumbre

Pero a pesar de las afirmaciones del Gobierno, fuentes de una de estas compañías explicaron que, antes de tomar una decisión de iniciar un trámite de licencia ambiental, primero se analizará a fondo, por parte de los abogados, los detalles e implicaciones de la sentencia del Consejo de Estado, cuyo texto aún no se conoce.



Además, explican que debido a que el gobierno entrante del presidente Gustavo Petro ya ha asegurado en varios foros que durante su administración no habrá fracking, están a la expectativa de las medidas que se puedan tomar desde el 7 de agosto.



Además, indicaron que otro de los aspectos a aclarar es si, antes de radicar solicitud de licencia ambiental, primero hay que esperar a que se hagan los pilotos para que el país decida si avanza en el fracking con base en evidencia científica y técnica, ya que un escenario posible es que en un trámite de la licencia ambiental de estos 7 proyectos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), argumente que primero hay que esperar el resultado de estas pruebas piloto.



Según el ministro Diego Mesa, los pilotos no se afectan con el fallo, porque ya el Consejo de Estado se había pronunciado favorablemente con respecto a la normativa de estas pruebas, que van avanzando según el cronograma y uno de ellos, que es Kalé, ya cuenta con licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), mientras que el proyecto piloto Platero está justamente en la etapa del proceso de aplicar a la licencia ambiental.



Pero precisamente las fuentes del sector recalcan que jurídicamente, si estos pilotos demuestran que la técnica es viable desde varios puntos de vista como el ambiental, geológico, social y técnico, entre otros aspectos, esta situación no les da a las compañías luz verde para avanzar de inmediato con la fase de exploración y explotación del gas o del petróleo, sino que hay esperar a una decisión de Estado.