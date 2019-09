‘Fracking’: esto tendrían que dar otros sectores si Colombia dice no

“Con el producto del petróleo y el gas nos entran un montón de dólares. Si no nos entran, tendremos que utilizar los dólares del café, de las flores y de los aguacates para comprar gasolina, diésel y gas”.

Con esta contundente afirmación ilustró la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, los impactos que tendría el país, y a la vez los esfuerzos adicionales que tendrían que hacer los demás renglones económicos, en la eventualidad de que la técnica del fracturamiento hidráulico horizontal multietapa de yacimientos no convencionales, conocida como ‘fracking’, no se desarrolle en Colombia.



Lo anterior luego de que esta semana, el Consejo de Estado decidió mantener las medidas cautelares que tienen suspendidos los reglamentos técnicos que desde 2013 y 2014 expidió el país para la exploración de recursos de petróleo y gas no convencional utilizando esta tecnología.



Y además, según la funcionaria, no avanzar en el camino de los hidrocarburos no convencionales generaría un hueco del 15 por ciento en el Presupuesto General de la Nación, al igual que un vacío en los millonarios recursos que reciben cada año las regiones a través de las regalías, que para el 2019 y el 2020 sumarán 24 billones de pesos.



Y es que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019 se señala que de desarrollarse el potencial de 10 terapiés cúbicos en gas (hoy, las reservas son de 3,78 terapiés cúbicos y alcanzan para 9,8 años) y el que hay en petróleo (7.500 millones de barriles frente a 1.958 millones de barriles de reservas actuales), el ingreso por impuesto de renta e ingresos por dividendos de Ecopetrol) en el pico de la producción sería de del 1 por ciento del PIB y del 0,4 del PIB cada año en regalías.



Es decir que del valor presente neto de dichos ingresos, a valores constantes de 2019, los ingresos totales provenientes del petróleo y el gas no convencional para el Gobierno y las regiones sumarían unos 324 billones de pesos en un horizonte de 30 años.

¿Cómo llenar el vacío?

Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), solamente para cubrir el impuesto de renta que se generaría con el desarrollo de los cuatro pilotos que han propuesto Ecopetrol, ExxonMobil, ConocoPhillips y Drummond, estimados en más de 2 billones de pesos anuales, en promedio, el país necesitaría crear alrededor de 60.000 pymes nuevas respecto a las 397.000 que estaban registradas en el 2018.



Y según Camilo Silva, gerente de la firma Valora Analitik, para generar esos 2 billones en impuestos, los demás sectores productivos del país deberían ser capaces de contribuir con un aumento entre de 7,2 y 7,5 billones de pesos al PIB, a través de impuesto de renta.



“Los pilotos le aportarían, de entrada, un crecimiento de 1 punto porcentual al PIB, un dato interesante cuando vemos que es difícil crecer, y eso que estamos teniendo una de las mejores tasas de crecimiento de la región”, agregó el analista.



Es decir que con solo la fase de pilotos de investigación, la economía podría crecer al 4 por ciento anual, ritmo mínimo al que considera el Gobierno que debe crecer el país.



Silva explica que dicho valor en PIB es más de lo que en un trimestre aportan juntos los sectores de suministro de electricidad, gas y vapor y distribución de agua, información y comunicaciones y el de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.

“Esos tres sectores no alcanzan a aportar, en un solo trimestre, lo que solo el piloto alcanzaría a representar en tributación para la Nación”, agregó.



Y añade que para lograrlo, los tres sectores deberían crecer un 30 por ciento en un solo año, o que el PIB agrícola se incrementara más del 13 por ciento anual para igualar los impuestos de renta que darán las pruebas.



Esto indica que su impulso debería ser sustancialmente mayor para lograr los recursos que en la fase de explotación generaría la producción con ‘fracking’.



Y al comparar con la generación de divisas que generan los sectores económicos diferentes al minero-energético, se evidencia que, por ejemplo, el turismo tendría más que doblar sus esfuerzos para impulsar sus ventas externas al nivel que lo hace hoy en día el petróleo.



Según datos de Procolombia, las divisas del turismo en el 2018 alcanzaron los 6.618 millones de dólares, año en el que marcaron récord histórico, muy por debajo de los 16.758 millones de dólares que se exportaron en petróleo en el mismo año, y también en un nivel inferior a los 10.093 millones de dólares observados en el 2016, el peor año del choque petrolero mundial, cuando el precio del barril de crudo alcanzó a bajar de los 30 dólares.



Por razones como estas, Germán Espinosa, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros (Campetrol), considera que el Consejo de Estado tomará la decisión que más le conviene al país, “que no dudamos es la de levantarlas (las medidas cautelares) y abrir la posibilidad de realizar los pilotos de cara al país, con responsabilidad, con estricto cuidado ambiental e inclusión social.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía Y Negocios