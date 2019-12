‘Nos encantará seguir fortaleciendo nuestra alianza con Ecopetrol’

La petrolera Occidental Petroleum, uno de los referentes mundiales de la industria del petróleo y gas, y que recientemente firmó un acuerdo con Ecopetrol que marca la incursión de la colombiana en el fracking en Estados Unidos, mostró su confianza en el país y en las posibilidades de mayor crecimiento local.



Con ocasión de su visita a Colombia este jueves, a un encuentro del Consejo de Negocios Colombo Americano, la presidenta mundial de la compañía, Vicki Hollub, dialogó con EL TIEMPO, señalando que, además de tener la intención de estrechar más los nexos con la petrolera de mayoría estatal, el relacionamiento con comunidades y la responsabilidad social deben ser asuntos del más alto nivel en las compañías del sector.

¿Cuál es el motivo de su visita a Colombia?

​

Por invitación del presidente Duque, voy a asistir a una reunión en Cartagena del Consejo de Negocios Colombo Americano (US Colombia Business Council), organización de la cual soy actualmente presidenta de la junta directiva.



¿En qué consiste ese Consejo y qué utilidad práctica tiene?

​

El propósito del USCBC es promover una alianza comercial robusta entre Estados Unidos y Colombia, con base en los fuertes vínculos económicos existentes entre ambas naciones. El USCBC analiza obstáculos para el crecimiento del comercio y la inversión, propone soluciones y promueve oportunidades de negocios, apoyando el crecimiento económico y el desarrollo social en Colombia, particularmente mediante iniciativas de consolidación territorial.



Tendremos la oportunidad de hacer el lanzamiento de una innovadora iniciativa de responsabilidad social corporativa. Es un proyecto en la cadena de valor cacao-chocolate, que incorporará principios de sostenibilidad y prácticas de agricultura climáticamente inteligente.



Esto implica tener en cuenta variables sociales, económicas y ambientales e invertir en asistencia técnica, tecnología, buenas prácticas e infraestructura para la producción, transformación y mercadeo del fino cacao araucano.

¿Cómo sigue el compromiso de Oxy respecto al país?

​

Creemos que tiene un muy interesante potencial en petróleo y gas. Conocemos bien el país, no solo en el subsuelo sino en la superficie y somos conscientes de los retos del entorno. En los últimos años hemos aumentado significativamente las áreas exploratorias y somos optimistas sobre el futuro de la industria, en la que queremos continuar siendo protagonistas.



¿Qué aprenderá Ecopetrol en la cuenca de Permian (fracking) y cómo podrá aplicarlo al proyecto piloto en Colombia?

​

Nuestra experiencia en la cuenca de Permian, en yacimientos no convencionales, podrá serle muy útil a Ecopetrol para adelantar los proyectos que considere pertinentes en el futuro. Con la alianza de Permian, Ecopetrol podrá acceder a la mejor tecnología y a los más altos estándares operacionales y ambientales.



¿Tienen interés en ser un aliado de Ecopetrol para el proyecto piloto?

​

Nuestra alianza con Ecopetrol se ha consolidado con el tiempo y es muy robusta. En Colombia venimos trabajando de manera conjunta hace más de 40 años y ahora lo estamos haciendo en la cuenca de Permian. En cuanto las oportunidades se presenten y estén alineadas con nuestro portafolio de inversiones, nos encantará seguir fortaleciendo aún más esa alianza.



¿Ven factible que Ecopetrol se vincule a otra cuenca de no convencionales en Estados Unidos?

​

Por supuesto. Con base en el conocimiento que tenemos de Ecopetrol, y su destacado equipo directivo, considero posible que en el futuro incursionen en nuevos negocios de no convencionales en los Estados Unidos.

¿En qué se diferencia el fracking de ahora del de hace unos años?

​

Son muchas las mejoras que la industria ha incorporado en esta técnica. Durante los últimos años, Occidental ha desarrollado y perfeccionado un proceso para la ejecución de proyectos de fracturamiento hidráulico, alcanzando excelentes resultados con trabajos altamente eficientes, y con el máximo cuidado del medio ambiente.

Hoy en día, la gran mayoría del agua utilizada en el proceso es reutilizada y se ha disminuido el material de fracturamiento empleado en las operaciones.



¿Qué planes tienen para los contratos de evaluación técnica que recibieron en Colombia al comprar Anadarko?



Recientemente nos reunimos con Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH, y le hemos solicitado un plazo prudente para poder estudiar en detalle el trabajo realizado en estos bloques, y llevar a cabo algunas actividades técnicas adicionales, incluyendo reprocesamiento de sísmica. De esta manera, podremos tomar la mejor decisión. Se trata de bloques muy interesantes, pero de alto riesgo y complejidad técnica, razón por la cual es preciso analizarlos de manera detallada.



¿Les interesaría ser socios de Ecopetrol en la delimitación de la provincia gasífera, bloques en los que estuvo Anadarko?

​

Colombia tiene recursos muy importantes y entre ellos está el gas. En cuanto las condiciones de mercado se produzcan y se generen los incentivos necesarios, Occidental está abierta a considerar oportunidades de negocios adicionales en Colombia.

'Occidental quiere continuar en Colombia'

¿Es factible que tengan más presencia en otros bloques para trabajar en recobro mejorado?

​

Claro que sí. Occidental quiere continuar en Colombia por muchos años más. Queremos trabajar en recobro mejorado, queremos explorar y, como lo dije antes, queremos continuar siendo protagonistas de la industria.



¿Cómo las petroleras pueden tener la aceptación de las comunidades sin entrar a reemplazar al Estado?



Aquí no hay una fórmula mágica. El relacionamiento con las comunidades, y los temas de responsabilidad social, en general, deben ser temas del más alto nivel en las empresas.



No es factible ser exitosos sin actuar de una manera responsable con las comunidades. El gran reto es generar un relacionamiento basado en reglas de confianza, siempre de la mano de la institucionalidad pública.



Iniciativas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que el Gobierno está liderando, son muy importantes, porque recogen las necesidades de las comunidades desde el nivel veredal, lo cual nos permite articular nuestros recursos de inversión social, de la mano de los gobiernos nacional, regional y local, con mayor impacto y beneficio colectivo.



Cuando le preguntan por qué Oxy invierte en Colombia ¿qué responde?



Colombia es un país maravilloso. Su activo más importante es el talento de su gente. Tiene recursos naturales privilegiados y sólidas instituciones que han sabido sortear con éxito los retos del desarrollo. Además, cuenta con un Gobierno serio, que apoya la iniciativa privada y que genera confianza en los inversionistas.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

Twitter: @omarahu