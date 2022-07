La nueva ministra de Ambiente que designó el presidente electo Gustavo Petro, Susana Muhamad, señaló en Blu Radio que se cerrará la puerta al fracking en Colombia.



“Buscamos el cierre del fracking. Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio, cuando debemos acelerar una transición energética responsable pero que también sea una oportunidad productiva para el país. Además no va con la vocación de los territorios donde quieren hacer ese fracking”, afirmó la ministra en la emisora radial.



Igualmente, dijo que no habrá glifosato en este gobierno.



“Trabajaremos en la sustitución de cultivos ilícitos a través de la reforma agraria donde se busca cumplirle al campesinado con una economía forestal sin generar esos conflictos que tenemos hoy”, puntualizó Muhamad.



Entre los retos que tendrá adelante en la cartera de Ambiente, indicó que está el de trabajar en los conflictos ambientales que hay en las regiones y que ponen en riesgo la vida de los líderes sociales.



“Hay que trabajar en el tema de la forestación y frenar el cambio climático”, apuntó en la emisora radial.