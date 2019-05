Se enreda el Brexit, pero Colombia ya tiene un TLC con el Reino Unido

Pese a que la situación de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se complica cada vez más, luego de que este viernes fracasaran los acercamientos entre la dirigente y los partidos opositores, que buscan una salida al bloqueo del

Brexit, Colombia ta tiene firmado un tratado de libre comercio (TLC) con ese país.

En efecto, el miércoles de esta semana, representantes de ambos países firmaron un nuevo TLC, con el que esperan mantener las fronteras abiertas, una vez se consume la salida de los británicos de la Unión Europea (UE).



Con la firma de dicho acuerdo comercial culmina un proceso que, aunque las partes aseguran que fue muy rápido, ha sufrido retrasos, pues se esperaba que esta tuviera lugar hace unas semanas.





En cuanto a la firma del tratado, los gobiernos (de Colombia, Perú y Ecuador) buscaron mantener el TLC existente en la actualidad entre la UE y estos, el cual dejará de tener vigencia en el momento en el que Reino Unido ejecute el Brexit.



“Este TLC en realidad es una extensión del que existe hoy en día con la Unión Europea, y es la manera de garantizar que ante el proceso denominado como Brexit, Colombia no pierda su acceso preferencial a un mercado de 500 millones de dólares como es el de las islas británicas”, explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



Además, como agrega Restrepo, “un país como Colombia no puede poner en riesgo un mercado de este calibre y, por eso, todas las partes nos pusimos en la tarea de encontrar el mecanismo de no afectar el comercio entre los países y de evitar cualquier tipo de incertidumbre que pueda generar la salida de Reino Unido de la UE”, afirmó.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIO