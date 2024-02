¿Cuáles son las perspectivas económicas? Siga en vivo el foro Panorama Colombia 2024

¿Cuáles son las perspectivas económicas para este año? Diferentes expertos se reúnen en el foro Panorama Colombia 2024, organizado por EL TIEMPO, para discutir los retos que tiene Colombia en medio de una economía desacelerada y con todavía con altas tasas de inflación y de interés.



Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial y de la Andi, José Manuel Restrepo

rector de Universidad EIA, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo y María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de AmCham dan sus perspectivas, en diálogo con Francisco Miranda, director de Portafolio.



Mac Master dijo que la economía creció apenas un 0,6 por ciento en el 2023, lo que genera preocupación principalmente en sectores golpeados como el de la construcción, la manufactura y el comercio.

“Es muy probable que la desaceleración repercuta en el empleo en el primer trimestre. Si bien la inflación ha venido bajando y ojalá ello se vea reflejado en las tasas de interés, nos preocupa que no tenemos todavía indicios de cuál va a ser la senda de recuperación económica”, afirmó.



Lacouture dijo que el desafío para este 2024 es grande. Mencionó que hay un estancamiento en el empleo, lo cual se está viendo en la variable de salario de los hogares. “Si no se hace un esfuerzo para fomentar el tejido empresarial, estamos ante una gran problemática”, aseguró.



Igualmente, dijo que hay que focalizar los subsidios a las personas que realmente lo requieren y que se necesita disminuir de una manera más ágil la tasa de interés para que los créditos no sean tan costosos.