Incluso para un evento que en 2022 cumple 52 años de existencia hay cosas que pasan por primera vez. Eso fue lo que ocurrió ayer en el salón principal del centro de congresos de Davos, cuando el auditorio estalló en aplausos y le dio una ovación de pie a un orador que no estaba de cuerpo presente, sino a casi 2.000 kilómetros de distancia.



El invitado en cuestión no era otro que Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, quien se conectó desde su despacho en Kiev. Con la camiseta verde militar que convirtió en su sello personal, el mandatario pidió que Rusia reciba de la comunidad internacional las máximas sanciones debido al uso de la “fuerza bruta”.

En particular, exigió que Europa deje de comprarle petróleo y gas a un régimen que busca “nada menos que subyugar a aquellos que busca someter”. Castigos ejemplarizantes no solo podrían cambiar el curso de la guerra, sino enviarle el mensaje al que desee imitar lo hecho por Vladimir Putin en cualquier otra latitud, que el costo de proceder así será inmenso.



Más allá de que cómo el Viejo Continente tramite la solicitud de Zelenski, sus palabras marcaron el tono del primer día de sesiones del Foro Económico Mundial. Tácita o explícitamente, la invasión -que hoy cumple tres meses de haberse iniciado- estuvo presente en la mayoría de las reuniones celebradas.

Tal vez la expresión simbólica de cómo cambiaron las cosas frente a ediciones anteriores va mucho más allá de que los funcionarios o los oligarcas rusos -los mismos que alquilaban mansiones y ofrecían fiestas millonarias- estén proscritos ahora. La tradicional Casa Rusia, ubicada en la exclusiva calle Promenade, todavía existe, pero ahora se llama “la casa de los crímenes rusos”, en donde se exhibe una exposición de fotografías que documenta algunas de las atrocidades recientes.



Nada, entonces, es como era. La razón es que el ataque alteró, quizás de manera irreversible, los patrones bajo los cuales se había movido el mundo, al menos desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética tres décadas atrás. Ahora se está dando una reacomodación de las relaciones -ya sea políticas, económicas o sociales- que toca a todos los países.

Guerra en Ucrania. Foto: DIMITAR DILKOFF. AFP

Aunque es verdad que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectaron el libre flujo de mercancías entre las dos economías más grandes del planeta en los últimos años, la crisis actual convenció a más de uno de que eso de depender de proveedores al otro lado del océano no es tan buena idea. De ahí que en Suiza se mencione con insistencia una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia, pero que es fácil de entender: desglobalización.



Para la industria, eso implica ubicar fábricas cerca de los grandes centros de consumo y conseguir fuentes de abastecimiento confiables. En lo que concierne a los países, el cálculo es que la transición energética, asociada al desarrollo de fuentes alternativas de electricidad como las plantas solares o eólicas, muy posiblemente se acelerará.



Y muchos buscarán cultivar más alimentos dentro de sus fronteras. “Creo que vamos a tener una regionalización de la globalización, pero esta no se va a acabar”, comentó Alezander Stubb, exprimer ministro de Finlandia. “Más de 90 por ciento de lo que vendamos en Europa será producido en Europa, lo cual es un cambio profundo”, sostuvo Loic Tassel de la multinacional Procter & Gamble.

Mientras el proceso ocurre, los trastornos serán considerables. El más angustioso es el doble problema de abastecimiento y costos de la comida, que amenaza a millones de personas, especialmente en África, Asia y América Latina.

Según una encuesta hecha por el Foro Económico Mundial entre los economistas jefe varias instituciones “con la expectativa de que los precios del trigo suban más de 40 por ciento este año y el valor de otros cereales, aceites vegetales y carne en su nivel más alto de la historia, la guerra en Ucrania está exacerbando el hambre en el mundo y una crisis asociada al costo de vida”

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Captura de pantalla Facebook Volodimir Zelenski

Si bien muchos están contentos de volver a verse, la lluvia que cayó al final de la tarde puede interpretarse como un presagio de lo que viene para el mundo, al menos hasta nuevo aviso. FACEBOOK

Como si el diagnóstico no fuera suficientemente inquietante, lo más complejo es que no hay una solución en el corto plazo. La diputada al parlamento ucraniano, Yulia Klymenko, sostuvo que, si las cosas salen bien para Kiev, las hostilidades estarían terminando a finales de este año, momento en el cual comenzaría un largo proceso de reconstrucción, tasado en 400.000 millones de dólares a la fecha.



Lo anterior pone en entredicho la suerte de la economía mundial. Al ser interrogada sobre si viene una recesión global, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, recordó que el pronóstico todavía muestra una expansión de 3,6 por ciento este año. No obstante, reconoció que desde el más reciente ejercicio de proyecciones las cosas han empeorado, porque China está viendo caer sus indicadores debido a los confinamientos obligatorios para suprimir el covid-19 en su territorio.



La explicación es que hay una serie de fuerzas en contra. Aparte de que el alza en las cotizaciones de los bienes primarios reduce el poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más pobres, vendrán más aumentos en las tasas de interés para combatir la inflación.



Como resultado, los gobiernos más endeudados tendrán que dedicarle una tajada más grande del presupuesto al servicio de la deuda pública, que creció significativamente para mitigar los efectos de la pandemia

Saadia Zahidi, directora general del Foro Económico Mundial; Borge Brende, presidente; Gim Huay Neo, director general; y Adrian Monck, director general del Foro Económico Mundial, Foto: EFE

¿Cómo mejorarían las cosas?

David Rubenstein, fundador de la firma The Carlyle Group, lo dijo con claridad: “que la guerra se acabe mañana y así veríamos un rebote rápido”. Lamentablemente nadie medianamente sensato, ni en Davos, ni en ninguna capital, cree que ello sea posible en el corto plazo.



Por esa razón, el tono del encuentro en Suiza apunta a ser del mismo color gris que el de las nubes que anuncian los meteorólogos para toda la semana. Si bien muchos están contentos de volver a verse, la lluvia que cayó al final de la tarde puede interpretarse como un presagio de lo que viene para el mundo, al menos hasta nuevo aviso.

Intensa agenda del Gobierno

Colombia nunca ha tenido una participación nutrida en Davos, aunque siempre aparece. En lo que hace a empresarios, se cuentan en los dedos de una mano aquellos que han hecho el viaje hasta los Alpes suizos, pese a los contactos de alto nivel que se pueden realizar en los más diversos sectores.



De hecho, lo usual era que las personas de negocios de otros países de la región se vieran mucho más. Representantes del sector privado de Brasil, México, Argentina, Chile o Argentina, incluso de Perú, venían con regularidad a la cita helvética.



Pero esta vez casi todos los demás brillaron por su ausencia. Ese es el motivo por el cual Felipe Bayón de Ecopetrol, Orlando Cabrales de Frontera Energy y David Vélez de Nubank, formen parte del contingente latinoamericano, junto con el expresidente del BID, Luis Alberto Moreno.



Y en lo que atañe a los gobiernos, ocurre algo similar. Así como en su momento lo hicieron Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos, Iván Duque entiende la importancia de la cita global.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Iván Duque está en Europa. Foto: Prensa Presidencia

En contraste, muchos de sus colegas a nivel hemisférico, tienen otra visión. El mexicano Andrés Manuel López Obrador se precia de no haber salido de su país casi nunca, mientras Jair Bolsonaro está dedicado a su campaña de reelección en Brasil. Por su parte, el argentino Alberto Fernández tiene suficientes problemas en casa, al tiempo que el chileno Gabriel Boric no parece interesado en dejarse ver en la llamada cumbre del capitalismo mundial. De otro lado, el peruano Pedro Castillo canceló su venida a última hora, con lo cual solo arribaron los presidentes de República Dominicana y Costa Rica.



No obstante, el mayor protagonismo es el de Duque, quien participa de cinco sesiones públicas (dos ayer, tres hoy), relacionadas con medio ambiente, responsabilidad empresarial y perspectivas regionales. Además, en la víspera el mandatario tuvo 18 reuniones bilaterales con empresarios y dirigentes, en medio de una agenda que comenzó temprano, terminó tarde y se prolongará hasta el miércoles.



“Fue un día muy importante para Colombia, porque estuvimos hablando con las cabezas de importantes grupos financieros en el mundo, que nos ven como un país líder en cuanto a las políticas de financiamiento verde, de bonos verdes. Hay un gran interés de seguirnos respaldando en estas iniciativas”, anotó el primer mandatario.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, al igual que el de Medio Ambiente, Carlos Correa, también están como panelistas en charlas relacionadas con asuntos clave como transición energética o lucha contra el cambio climático. “Somos presentados como un referente de lo que un país como el nuestro puede lograr en un área fundamental como el impulso a las energías limpias”, señaló Mesa.



“El compromiso que hemos asumido sobre recortar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, confirma que tomamos en serio el calentamiento global”, agregó Correa.

RICARDO ÁVILA PINTO

ENVIADO ESPECIAL EL TIEMPO

@ravilapinto