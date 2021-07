En vivo: ¿cómo puede la economía salir de este momento complejo?

Americas Society/Council of the Americas, en asociación con Anif, tienen este miéroles desde las 8:30 de la mañana su vigésimo quinta conferencia anual de Bogotá. La conferencia de este año se lleva a cabo de manera virtual.



La conferencia de Bogotá reunirá a expertos locales y externos, así como a funcionarios gubernamentales claves, para hablar sobre el panorama económico del país a la luz de los desarrollos políticos actuales y las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Los panelistas también compartirán sus puntos de vista para reactivar la economía del país después del covid-19.

En el foro participan:



• José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público @jrestrp



• Alfredo Calvo, director senior y líder del sector, Calificaciones de Instituciones Financieras @S&P Global Ratings



• Sylvia Escovar, ex presidenta, Terpel



• José Ignacio López, director ejecutivo y director investigaciones económicas, Corficolombiana @JoseILopez



• Renzo Merino, vicepresidente, analista sénior, Grupo de riesgo soberano, Moody's Investors Service



• Benjamin Ramsey, jefe, Investigación Económica para América Latina y jefe para Colombia, J.P. Morgan



• Mauricio Santa Maria, presidente, Anif @MSantamariaS



• María Fernanda Suárez, ex ministra de Minas y Energía, Colombia



• Susan Segal, presidenta y CEO, Americas Society/Council of the Americas