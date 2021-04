Formulan cargos a aerolíneas por cláusulas que perjudican a usuarios

Cláusulas que exoneran la responsabilidad de las aerolíneas por daños al equipaje del usuarios, contratos en idiomas distintos, cláusulas que permiten a la aerolínea cambiar unilateralmente el precio anunciado o las condiciones de un vuelo. Eso fue lo que encontró la Superintendencia de Transporte al revisar contratos celebrados entre aerolíneas que prestan sus servicios en Colombia.



La entidad formuló cargos a 26 aerolíneas que operan en el país por presuntamente incluir cláusulas en sus contratos que perjudican a los usuarios.



"Es la primera vez que se analizan los contratos de todas las aerolíneas que operan en el país", explicó Supertransporte en un comunicado.



En caso de que las aerolíneas sean encontradas responsables, las sanciones pueden llegar hasta los 2 mil SMMLV.



La investigación del ente de control revisó la información publicada en las páginas web de las empresas y realizó requerimientos a las aerolíneas.



Sobre la formulación de cargos a 26 aerolíneas, el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, manifestó que “esta es una de las actuaciones más trascendentales para el país, pues no se trata de una publicidad en concreto o un problema puntual, sino de las cláusulas que se les están imponiendo a todos los consumidores del país al comprar su tiquete".



Esta es la lista de aerolíneas a las que Supertransporte formuló cargos: Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Canada, Air Europa, Air France, Air Transat, American Airlines, Avianca, Avior Airlines, Copa Airlines, Delta Air Lines, Easyfly, GCA Airlines, Iberia, Jetblue, KLM, Latam, Jetsmart, Regional Express, Satena, Sky Airline, Spirit Airlines, Turkish Airlines, United Airlines, Viva Air y Wingo.



Si bien a las 26 aerolíneas se les abrieron investigaciones por presuntamente incluir cláusulas perjudiciales para los usuarios, hay dos casos en que se encontraron otro tipo de infracciones.



En el caso de Regional Express Américas S.A.S., se encontró una presunta infracción, pues no habría cumplido con su obligación de habilitar en el medio de comercio electrónico el contrato de transporte, para que los usuarios puedan acceder a su información, descargarlo e imprimirlo en cualquier momento.



En cuanto a la empresa Jetblue Airways Corporation, el cargo fue formulado por la presunta infracción de la normatividad, al presentar el texto del contrato de transporte aéreo en idioma distinto del castellano.



