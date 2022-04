Lo fondos privados de pensión (AFP) anunciaron inversiones en proyectos de infraestructura por otros 4,5 billones de pesos, iniciativa que fue bien recibida y aplaudida por Iván Duque, presidente de Colombia, al término de una reunión con Santiago Montenegro, vocero de las cuatro AFP que operan en el país (Porvenir (Protección, Colfondos y Skandia).



El primer mandatario se reunió este jueves con los representantes de la Asociación Nacional de Fondos de Pensiones (Asofondos) y aseguró que este apoyo permitirá que el país aumente la cobertura vial y la conectividad.



“Con este aporte tan importante de 4,5 billones de pesos adicionales ya, prácticamente, existe un portafolio de financiamiento a estos proyectos que supera los 9 billones y que se acerca a un punto del Producto Interno Bruto (PIB), algo realmente sin precedentes en nuestro país”, dijo el Presidente.



Duque destacó también la inversión que adelantan los fondos de pensiones en las empresas que trabajan en el desarrollo de infraestructura, de interconexión, de desarrollo, de proyectos energéticos, y aseguró que esta asciende a un portafolio de cerca de 33 billones de pesos adicionales.



“Entre esas empresas a las cuales se hacen esas inversiones, también, se encuentra ISA y se encuentra Ecopetrol, empresas que cada día llenan de orgullo a nuestro país”, dijo Duque, quien se refirió también a cómo estas inversiones aportan al bienestar de los colombianos y generan, además, rentabilidad a los ciudadanos.



“Estas acciones demuestran el papel importante que juega el ahorro de todos los colombianos cuando está bien administrado y está orientado a producir bienestar. Por eso, me reafirmo en lo que he manifestado: cualquier precedente, cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente, porque echarles mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizar los y convertirlo en dinero de bolsillo del Gobierno es un robo, un atraco”, dijo Duque.



Por su parte, Montenegro mencionó los proyectos viales en los cuales las AFP han invertido importantes recursos en los últimos años, entre los cuales se destacan: Autopista del Mar I, Concesión Costera, Concesión del Alto Magdalena y la Cambao Manizales, entre otras.



"Sin los recursos de las AFP, que son propiedad de más de 18 millones de colombianos estas obras seguramente no existirían y no se podría generar el bienestar actual del país", dijo el vocero gremial, tras agregar que esos proyectos han generado cera de 110.000 empleos y que el 70 por ciento de esa mano de obra se contrata de manera local.



El directivo también destacó que, a través de esas inversiones, se jalonan importantes recursos que benefician a la pequeña y mediana empresa del país, y dijo que solo las 4G le dejaron a las pymes cerca de 6,7 billones de pesos por la compra de materiales y otros servicios.



