Quienes han decidido emprender en el país, saben que el hacerlo no es tan fácil y que requiere de paciencia y capital.



Por lo tanto, hay entidades como el Sena que ofrece varias posibilidades para las personas que no saben cómo hacerlo y que no tienen el suficiente recurso para llevar a cabo su idea.



Esta opción se trata del Fondo Emprender, el cual ofrece tanto crédito, que puede ser condonable, como acompañamiento en el proceso para llevar por buen camino su proyecto empresarial.

El Fondo Emprender fue creado en el 2002 para incentivar la creación de empresas, así como también impulsar la generación de empleos en el país.



Este fondo le brinda a los nuevos empresarios apoyo, asesoría, capital semilla, y otras herramientas gratuitas para de esta forma fortalecer su emprendimiento.



¿Cómo hacer parte del Fondo Emprender?

Como primer paso, usted debe identificar en qué etapa de emprendimiento se encuentra, para así escoger el programa que más le convenga, entre los que se encuentran:

Ruta Crear

Este programa es para aquellas personas que apenas tienen una idea de negocio y desean convertirlo en una empresa, lo que significa aún no contar con personería jurídica.



En esta línea, el fondo le ayudará con asesoría, herramientas y capital semilla para transformar sus ideas de negocio en una empresa sostenible y consolidada.



Para optar por esta ruta, debe ingresar al portal https://www.fondoemprender.com/SitePages/Crear.aspx y hacer clic en la opción 'Crear', registrarse y seguir los pasos que le indique el sistema.



Una vez allí, podrá participar de jornadas de orientación y entrenamiento que le ayudarán a crear un emprendimiento y obtener la financiación que requiere para poner en marcha su negocio.



Para acceder a una línea del Fondo Emprender, puede tener apenas una idea o un emprendimiento ya consolidado. Foto: iStock

Ruta Crecer

Este programa va dirigido a aquellos que ya cuentan con un emprendimiento, pero que desean fortalecerlo. Este debe tener más de un año de trayectoria y le entregará a su representante legal capital semilla, que será reembolsable a empresarios Sena de microempresas y pymes.



De esta forma, el programa apoya la sostenibilidad financiera y fomentar su crecimiento y consolidar el emprendimiento.



Para tener acceso a este debe ingresar a https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderLineaCrecer.aspx portal en el que deberá registrar su emprendimiento y podrá estar al tanto de información sobre convocatorias de entrega capital semilla hasta por 50 millones de pesos.

Ruta Ser

Esta opción está creada específicamente para emprendimientos rurales, en donde se recibe acompañamiento, capacitaciones y formación para la creación de unidades productivas que van enfocadas en la agricultura.



En esta línea, los emprendedores del campo podrán generar ingresos propios, así como también opciones laborales para jóvenes y población vulnerable.



Ingresando a la página https://www.fondoemprender.com/SitePages/senaemprenderural.aspx podrá encontrar toda la información sobre esta opción.



Toda la información sobre estas líneas y otras dudas que puedan surgir sobre el Fondo Emprender, puede resolverlas visitando el portal oficial del Sena o las oficinas físicas de esta entidad en varias ciudades y municipios del país.

Sena en 1 minuto - Fondo Emprender

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

