El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este jueves sobre graves consecuencias en todo el mundo si Estados Unidos incumple con el pago de su deuda, antes de que se acerque rápidamente la fecha límite para que el país eleve o suspenda su límite de endeudamiento.



"Nuestra evaluación es que habría repercusiones muy graves no solo para Estados Unidos sino también para la economía global si hubiera un incumplimiento de pago de la deuda estadounidense", dijo a periodistas la directora de comunicaciones del

FMI, Julie Kozack, instando a todas las partes a resolver el asunto con urgencia.



Noticia en desarrollo...

Esta posible repercusión internacional del incumplimiento de los pagos de Estados Unidos se da en un contexto "muy difÍcil para la economía mundial", explicó la portavoz de la institución.



Las consecuencias de no elevar el techo de deuda "podrían incluir mayores costos de endeudamiento", en un momento en el que la Reserva Federal (Fed) ha llevado a cabo una serie de subidas en los tipos de interés y la tasa está en el 5 y el 5,25 por ciento, la más alta desde 2007.



El pasado martes el presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para hablar de la necesidad de suspender el techo de deuda y evitar así que Estados Unidos entre en una suspensión de pagos.



Ambos no llegaron a un acuerdo y se limitaron a reiterar cara a cara sus posiciones sobre la suspensión del techo de deuda, cuyo límite de 31,4 billones de dólares ya se alcanzó el 19 de enero, por lo que actualmente el Gobierno está recurriendo a dinero en sus reservas para pagar las deudas que ha contraído.



El Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán el 1 de junio, momento en que Estados Unidos entraría automáticamente en una suspensión de pagos, la primera de su historia.



McCarthy quiere vincular la suspensión del techo de deuda con importantes recortes de gasto en algunos de los programas estrella de Biden, como la cancelación de la deuda estudiantil, y además quiere endurecer los requisitos que deben cumplir los estadounidenses más pobres para acceder a ayuda sanitaria y alimentaria.



Por su parte, Biden lleva semanas diciendo que no está dispuesto a negociar sobre el techo de endeudamiento y que los republicanos tienen la obligación de asegurarse de que Estados Unidos puede pagar las deudas ya contraídas, como hicieron en varias ocasiones con su antecesor, Donald Trump (2017-2021). Biden volverá a reunirse con McCarthy y el resto de los líderes del Congreso el viernes.