Tres pasos para convertir empujón del FMI en $ 11 billones para el país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) permitió el acceso a unos nuevos recursos a Colombia que no son un préstamo, y que sin que se le entreguen al Gobierno, abren la puerta para que este pueda contar con una suma equivalente a 11 billones de pesos.



El origen de esos recursos es una emisión de derechos especiales de giro (DEG) que es la unidad de cuenta que utiliza el Fondo, y que, en el caso de Colombia, los recibe el Banco de la República, y equivalen a 2.790 millones de dólares.

¿Cómo es el trayecto que hace que la emisión de los DEG termine permitiendo al Gobierno en Colombia contar con unos 11 billones de pesos para las necesidades que ha originado la crisis de la pandemia?



Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, lo explica paso a paso:



En primer lugar, el Banco de la República recibe los DEG del FMI por un equivalente a 2.790 millones de dólares.



En el siguiente paso, el banco le entrega al Gobierno 2.790 millones de dólares de las reservas internacionales. El banco tiene la responsabilidad de administrar esas reservas, y lo hace mediante inversiones en activos en el exterior.



Ballén subraya que el banco no le entrega los DEG al Gobierno, sino una suma equivalente que saca de las reservas. Es decir que no se han usado los DEG y, de esta manera, no será necesario pagarle al FMI los intereses que costaría su uso. "Esto es una ventaja -dice Ballén- porque como no se han usado no habrá que pagar por ellas aún".



Sin embargo, se contabilizarán como reservas, y al entregársele al Gobierno la suma equivalente en dólares, las reservas se mantienen estables.



En un tercer paso, el Gobierno le paga al Banco de la República las reservas recibidas con TES (bonos de deuda del Gobierno) que había recogido antes en el mercado. El banco dejará de recibir rendimientos de dólares por las reservas que le entregó al Gobierno, y ahora recibirá los intereses que pagan los TES.



Al completarse la operación, el Gobierno contará con 2.790 millones de dólares que podrá ir trayendo al país cuando lo considere, dice Ballén. Con la tasa de cambio de estos días, esos dólares equivalen a unos 11 billones de pesos.



Como lo explica el economista de Casa de Bolsa, los TES entregados por Gobierno al Emisor los había recogido en un canje. Son bonos que vencen en el 2022 y que se cambiaron en el mercado por papeles de mayor plazo.



Esta parte de la operación es positiva "por que ahora el gobierno no tendrá que amortizar y pagar ese vencimiento en el 2022 (lo envió para más adelante). Es decir, no aumento el saldo de la deuda", concluye Ballén.