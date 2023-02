Fitch Ratings también se unió a la discusión sobre la pertinencia de que el presidente Gustavo Petro asuma, temporalmente, la regulación de los servicios públicos, en especial, la de energía eléctrica con el fin de buscar salidas a las altas tarifas que se están registrando.



"Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos, al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción", advierte.



Además, la calificadora asegura que los precios de energía podrían ser más altos si las inversiones para aumentar la capacidad de generación no suben junto con la creciente demanda en el país.



"La falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que no siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital, los gastos de administración, operación y mantenimiento y un rendimiento justo del capital podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema, así como la calidad del servicio", es otras de las advertencias que lanzó Fitch Ratings.

La agencia pronostica que la demanda de electricidad de Colombia crecerá en 1.500 GWh (aproximadamente un 2 por ciento), además del crecimiento de 2.500 GWh del año pasado.



Esto implica que se necesita 1 GW de capacidad cada año para satisfacer el incremento en el consumo, sin ejercer una presión adicional sobre los precios de la energía.



Fitch Ratings también destaca que la independencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de las intervenciones del Gobierno ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas.



Igualmente, dice que el marco regulatorio ha respaldado flujos de efectivo estables y predecibles para los participantes del mercado, lo que ha mejorado el acceso al capital, ha permitido aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en el país.



"Un cambio estructural material en el entorno regulatorio de la electricidad debido a la interferencia política sigue siendo una preocupación para las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e, indirectamente, para las empresas de distribución de gas natural y agua", agrega.



Mayoría del Gobierno en la Creg

Gremios del sector eléctrico también manifiestan que no es necesario que el presidente Gustavo Petro reasuma la regulación, ya que en los próximos meses podría tener la mayoría de votos al interior de la Creg para cualquier medida que se quiera tomar.



Las decisiones en la Creg están a cargo de los ministros de Hacienda (José Antonio Ocampo) y de Minas y Energía (Irene Vélez), además del director del Departamento Nacional de Planeación (Jorge Iván González).



También tienen voz y voto seis expertos comisionados, pero a José Fernando Prada -actual director ejecutivo- se le vence su periodo en la entidad en julio de este año, por lo que queda en manos del presidente Petro nombrar su reemplazo.



A Jorge Valencia se le venció su periodo en noviembre de 2022, pero aún no se ha retirado porque está a la espera de que se elija a la persona que ocupará su puesto, mientras que el nombramiento de Andrés Barreto -del pasado 2 de agosto- fue anulado por el Consejo de Estado.



En cuanto a Sara Vélez, quien se posesionó el 5 de agosto de 2022, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del acto de su nombramiento, pero no ha salido de la entidad porque hay temas pendientes en este proceso.



Con este panorama, el presidente Petro podría tener en sus manos el nombramiento de cuatro expertos comisionados de la Creg, pues frente a los de Luis Julián Zuluaga y Natasha Avendaño aún no hay ninguna objeción.



Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las sesiones de la Creg las preside la ministra Irene Vélez y, por lo tanto, no se pueden llevar a cabo sin su presencia. Además, ninguna regulación se puede aprobar si no tiene un voto a favor de alguno de los representantes del Gobierno Nacional.