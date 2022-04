Quien llegue a la presidencia tendrá la tarea de seguir tapando el hueco fiscal que se agrandó por la pandemia si no quiere recibir un nuevo jalón de orejas de las calificadoras de riesgo, las cuales (Fitch Ratings y Standard & Poor’s) ya le dejaron a Colombia sin grado de inversión el año pasado.



El líder de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, Richard Francis, sigue de cerca cada paso de la campaña presidencial y en entrevista con EL TIEMPO habló sobre cómo está la economía colombiana y los riesgos que vienen para el país independientemente de quien gane la contienda.



Se acerca la primera vuelta de las elecciones generales. ¿Cómo ve en estos momentos la economía, el riesgo político puede hacernos retroceder?

La economía colombiana creció 10,6 por ciento el año pasado y para este año también hay un impulso. Nosotros hemos subido nuestro pronóstico del 3,9 al 5,2 por ciento. El precio del petróleo va a ayudar, pero el pronóstico de déficit fiscal todavía es de casi 7 por ciento. Este lado es negativo.

¿Están viendo con buenos ojos a los candidatos que están liderando en las encuestas, de un lado Gustavo Petro y del otro Federico Gutiérrez?

El mercado en general está más preocupado de Petro que de cualquier otro candidato, pues está diciendo que quiere cambiar el sector petrolero, terminar con la exploración. Para mí, ese es el riesgo más grave. Sin embargo, con las elecciones para el Congreso vimos que si él gana tendrá que llegar a consensos y le será muy difícil hacer todo lo que quiere. Además, los asesores de su campaña han dicho que va a ser responsable en el lado fiscal. Quieren gastar más, pero también van a incrementar los ingresos del gobierno, entonces van a ser más gastos sociales pero en el sentido prudente. Eso es con lo que nosotros nos quedamos. Me parece que cualquiera de los candidatos va a intentar ser responsable. Claro que el ajuste del 7 por ciento a algo más razonable de 2 o 3 por ciento es mucho, entonces va a ser difícil. Nosotros tenemos un pronóstico de déficit por encima de 4 por ciento el año que viene.



¿Es necesario que llegue quien llegue realice una reforma tributaria?

No puedo decir que sí o que no, pero va a ser muy difícil tener un ajuste suficiente para reducir la deuda en términos del PIB sin hacer algo. Gutiérrez está hablando de más austeridad, de recortar gastos e incrementar el crecimiento puede ser, y claro que Petro está diciendo que quiere aumentar los gastos sociales pero con un incremento de ingresos también. Entonces los dos están hablando de una política fiscal prudente, pero como todo el mundo sabe los gastos son bastante inflexibles y es difícil aumentar impuestos. Entonces va a ser difícil el ajuste y probablemente el Gobierno necesite al menos un 1 por ciento de ajuste. Puede ser del lado del gasto o de los ingresos.



Un informe de Fitch decía que las empresas colombianas podrían enfrentar un impacto económico en el caso de ganar Petro. ¿Por qué?

Sería negativo en el lado regulatorio y de los impuestos. Las empresas serán las que asuman más los mayores tributos.



El año pasado le quitaron el grado de inversión a Colombia. ¿Qué pasos ha dado el Gobierno para ir recuperándolo y cuánto se demoraría el país en recuperarlo?

Al menos el Gobierno tuvo una reforma tributaria, no fue la mejor pero fue algo, entonces podremos ver nuevos ingresos empezando el año que viene. También fue bueno el cambio de la regla fiscal. Ahora tiene un tope de deuda en términos de PIB del orden de 70 por ciento y una meta de 55. Si el Gobierno tiene éxito en ese sentido, para nosotros sería positivo y podríamos cambiar la perspectiva y en algún momento recuperar el grado de inversión. No es algo fácil; como he mencionado, el Gobierno va a tener otro año de déficit fiscal alto. Hay posibilidad de que haya variables que pueden ayudar como el tipo de cambio. Para para una mejora de la calificación necesitamos ver un ajuste fiscal sostenible y que empiece no solo a estabilizarse la deuda, sino a bajar. El año que viene va a ser difícil, probablemente dos años sería el mínimo.



¿Entonces hay posibilidad en el próximo gobierno de recuperar el grado de inversión?

Sí. Por el lado del crecimiento económico hasta ahora va bien. Algo que es un poquito nuevo es el déficit de cuenta corriente, que fue 5,7 por ciento el año pasado. Es alto y esa es una nueva preocupación para nosotros. Claro que el precio del petróleo va a ayudar y vamos a ver el déficit de cuenta corriente bajando. Si el crecimiento sigue bien, hay un ajuste en el lado de gastos y podemos ver una consolidación fiscal y deuda en términos de PIB podría ser más rápido.



¿Esos ingresos extras del petróleo van a ayudar tanto como para evitar una nueva reforma tributaria?

Ayudan, pero esos precios no van a estar por siempre, hay mucha gente que dice que los ingresos altos van a terminar con precios bajos. Para mí tendría que ser algo más estructural. Realmente decir que ya tenemos más ingresos por el petróleo, eso no va a significar un incremento en la producción de crudo.



¿Cómo impacta la guerra en materia de presiones inflacionarias?

Es algo preocupante. Acabamos de ver en Colombia que para controlar la inflación la tasa de interés está en 5 por ciento. El Banco de la República está subiendo tasas como en muchos países en América Latina, es algo preocupante y claro que esto va a tener un impacto sobre la producción.



Desde Fitch han dicho que Colombia necesita una reforma pensional, ¿que le parece la de Petro?

El Gobierno tiene muchos gastos, pero lo bueno es que no han aumentado mucho, entonces no es un problema fiscal, tal vez lo sea a mediano plazo. El problema en Colombia es más en el lado de la cobertura, que es bastante baja, hay mucha informalidad. El problema es que la gente, sobre todo, de perfil medio alto pueda transferir sus recursos del sistema privado al sistema público. Los beneficios son más altos en el público y en algún momento eso va a significar más gasto para el Gobierno.



¿Se deberían entonces eliminar los subsidios que tienen las pensiones altas?

Sería una ayuda en el sentido fiscal en el mediano y largo plazo. Sin embargo, no es un problema creciente. En términos sociales la reforma es necesaria, pero para nosotros no es tan importante.

