En horas de la mañana el Fiscal Francisco Barbosa se reunió con el presidente Gustavo Petro para discutir sobre el proyecto de sujeción a la justicia, también conocido como ley de sometimiento. Según trascendió a medios de comunicación, acordaron realizar mesas técnicas para un trabajo conjunto.



Pero no fue el único tema sobre la mesa, pues también abordaron la situación que vive el país por cuenta de la quiebra de dos aerolíneas: Viva y Ultra Air. En este sentido, se analizó cómo actúa la Fiscalía desde sus competencias.

Rueda de prensa del fiscal Francisco Barbosa. Foto: Fiscalia

Según dijo, ya se adelantan investigaciones: "Ya hay grupos de investigación y estamos realizando los actos urgentes", así que cuando hayan resultados serán comunicados con un respaldo casi seguro del Presidente, pues están alineados para que "los responsables de los hechos aparezcan y respondan ante la justicia" y que las personas que resultaron afectadas recuperen su dinero.



Añadió que no descartan investigar a extranjeros, servidores públicos y empresarios: "Aquí no tenemos una restricción para investigar extranjeros que han cometido posiblemente delitos en Colombia".



"Todas las hipótesis están abiertas. Iniciaremos por aquellos que tomaron unas decisiones en el marco de una actividad empresarial que terminó timando a miles de colombianos".



Su intervención ante la prensa concluyó afirmando que "lo que no puede pasar es que la gente crea que aquí se puede seguir jugando con la plata de los colombianos".

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS